MeinMMO zeigt euch alle Cheatcodes für Waffen, Fahrzeuge, Geld und weitere Vorteile in GTA 6.

Was sind Cheats? Cheats sind ein beliebter Bestandteil der GTA-Reihe und oftmals Tastenkombinationen oder Konsolenbefehle, mit denen Spieler die Regeln umgehen oder manipulieren können. Während der Entwicklung dienen sie dem Team als Testwerkzeug, können bei Singleplayer-Games jedoch schlichtweg ein spaßiges Feature für Spieler sein.

Hier findet ihr eine Übersicht zu den Inhalten dieses Artikels:

GTA 6: Cheats verwenden und was ihr beachten solltet

Wichtig! Wenn ihr Cheats in GTA 6 benutzt, verhindert das das Freischalten von Trophäen und Erfolgen, die ihr innerhalb eurer Sitzung im Spiel sammelt.

Cheats freischalten

Cheats können nicht sofort genutzt werden. Sie funktionieren erst, nachdem ihr die Story des Spiels mitsamt allen Hauptmissionen beendet habt.

Außerdem verlangen einzelne Cheats, dass ihr eine Ingame-Herausforderung oder einen gewissen Fortschritt erreicht habt. Die spezifischen Bedingungen werden bei den Cheatcodes mit aufgelistet.

Cheats eingeben

Um Cheats zu nutzen benötigt ihr das Smartphone:

Aktiviert das Smartphone in dem ihr auf dem Steuerkreuz nach oben drückt

Haltet L1/LB und R1/RB gedrückt

Die Cheateingabe öffnet sich und ihr könnt den Cheatcode eingeben

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Wenn es neue Informationen zu Cheats in GTA 6 gibt, werden wir diese für euch ergänzen.

GTA 6: Spieler-Cheats – Geld, Fahndungslevel und andere Buffs

250.000 Dollar – Gibt sofort 250.000 Dollar Cheat freischalten: Schließt die Story ab Cheatcode: hoch, rechts, runter, links, hoch, links, runter, rechts



Betrunken – Macht dich und deinen Partner sofort betrunken Cheat freischalten: Gebt 2500 Dollar für Alkohol aus Cheatcode: folgt



Aufmerksamkeit erhöhen – Erhöht die auf euch gerichtete Aufmerksamkeit überall auf der Map Cheat freischalten: Werdet ein 3-Sterne-Fandungslevel 25 Mal los Cheatcode: links, runter, rechts, runter, hoch, runter, hoch



Fandungslevel erhöhen – Erhöht euren Fahndungslevel überall auf der Karte Cheat freischalten: Werdet einen 3-Sterne-Fahndungslevel 50 Mal los Cheatcode: folgt



Unbegrenzter Fokus – Der Fokus wird nie erschöpft Cheat freischalten: Schließt die Story ab Cheatcode: runter, hoch, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, rechts



Kein Fallschaden – Ihr seid immun gegen Fallschaden Cheats freischalten: Überlebt 20 Stürze aus einer Höhe von 12 Metern Cheatcode: folgt



Fallschirm – Fügt eurer Ausrüstung einen Fallschirm hinzu Cheat freischalten: Schließt 50 Fallschirmsprünge oder Basejumps aus einer Höhe von 91,5 Metern oder höher ab Cheatcode: folgt



Panzerung – Fügt eurer Ausrüstung Panzerung hinzu Cheat freischalten: Schließt 100 Workouts ab Cheatcode: runter, hoch, links, hoch, hoch, hoch, hoch, hoch, runter, runter



Fahrzeug reparieren – Euer aktuelles Fahrzeug wird vollständig repariert Cheat freischalten: Erreicht den 1. Platz in 10 Rennen beim Gellhorn Raceway, Thrillbilly Mud Club und Boone Speedway Cheatcode: folgt



Endloses Nitro – Fahrzeugen geht das Nitro und der Treibstoff nie aus Cheat freischalten: Schließt 50 Stuntsprünge ab Cheatcode: folgt



Video starten 10 bombastische Highlights aus der Gameplay-Premiere von GTA 6 Autoplay

GTA 6: Kampf-Cheats – Munition, Waffen und Effekte

Maximale Munition – Füllt sämtliche Munition auf Cheat freischalten: Gewinnt an Schießständen 25 Bronzemedaillen oder besser Cheatcode: runter, hoch, rechts, runter, links, links, hoch, hoch, runter, links



Unbegrenzte Munition – Die Munition geht nie aus Cheat freischalten: Gewinnt an Schießständen 25 Silbermedaillen oder besser Cheatcode: runter, hoch, rechts, runter, links, links, hoch, runter, runter, runter



Kein Nachladen – Die Munition geht nie aus und muss nie nachgeladen werden Cheat freischalten: Gewinnt an Schießständen 25 Goldmedaillen oder besser Cheatcode: runter, hoch, rechts, runter, links, links, hoch, runter, runter, hoch



Alle Explosivwaffen – Fügt eurer Ausrüstung alle Explosivwaffen mit voller Munition hinzu Cheat freischalten: Werft 100 Granaten Cheatcode: folgt



Brandmunition – Sämtliche Munition wird zu Brandmunition Cheat freischalten: Fügt 100 Gegnern Feuerschaden hinzu Cheatcode: folgt



Explodierende Flaschen – Alle Flaschen explodieren, wenn sie beschädigt werden Cheat freischalten: Werft 100 Molotowcocktails Cheatcode: folgt



Explosive Schrotflinte – Fügt eurer Ausrüstung eine Mason & Keen Shoerstraw hinzu, die explosive Munition verschießt Cheat freischalten: Fügt 100 Gegnern Explosionsschaden zu Cheatcode: folgt



Hauners A-AT – Fügt eurer Ausrüstung eine Hauners H-AT hinzu Cheat freischalten: Jagt 100 Fahrzeuge in die Luft Cheatcode: folgt



Angriffskraft – Kugeln und Nahkampfangriffe schleudern das Ziel beim Aufprall fort Cheat freischalten: Beendet die Story Cheatcode: runter, hoch, links, links, rechts, runter, runter, hoch, runter



Explodierende Bälle – Sportbälle explodieren beim Aufprall Cheat freischalten: Trefft 20 Gegner mit Explosivschaden Cheatcode: runter, hoch, links, links, rechts, runter, runter, hoch, rechts



Fahrkraft – Bei Fahrzeugkollisionen werden die Ziele fortgeschleudert Cheat freischalten: Tötet 25 Gegner mit einem Fahrzeug Cheatcode: runter, hoch, links, links, rechts, runter, links, hoch, runter



GTA 6: Fahrzeug-Cheats – Spawns verschiedener Autos, Bikes und mehr

Interstate-Krankenwagen – Spawnt einen Interstate-Krankenwagen Cheat freischalten: Entdeckt den Interstate-Krankenwagen im Fortschrittsmenü Cheatcode: folgt



Airboat 09 – Spawnt ein Airboat 09 Cheat freischalten: Schließt 5 Survival-Herausforderungen ab Cheatcode: folgt



Tuff BMX – Spawnt ein Tuff BMX Cheat freischalten: Schließt 5 Fitness-Herausforderungen ab Cheatcode: folgt



Maibatsu Boomazoom – Spawnt eine Maibatsu Boomazoom Cheat freischalten: Schließt 5 Shopping-Herausforderungen ab Cheatcode: links, hoch, rechts, runter, links, links, hoch, links



Nagasaki Carbon RS – Spawnt eine Nagasaki Carbon RS Cheat freischalten: Schließt alle Erkundungsherausforderungen ab Cheatcode: folgt



Vapid Dominator (1965) – Spawnt einen Vapid Dominator (1965) Cheat freischalten: Schließt alle Fitness-Herausforderungen ab Cheatcode: folgt



Progen Emerus – Spawnt einen Progen Emerus Cheat freischalten: Schließt alle Fahrzeug-Herausforderungen ab Cheatcode: folgt



Aufblasbarer Flamingo – Spawnt einen aufblasbaren Flamingo Cheat freischalten: Zerstört 50 Kokainflamingos Cheatcode: folgt



MTL Löschfahrzeug – Spawnt ein MTL Löschfahrzeug Cheat freischalten: Entdeckt das MTL Löschfahrzeug im Fortschrittsmenü Cheatcode: links, hoch, rechts, runter, links, rechts, rechts, hoch



Vapid Stanier G2 (Taxi) – Spawnt einen Vapid Stanier G2 (Taxi) Cheat freischalten: Schließt 5 Sport-Herausforderungen ab Cheatcode: folgt



Hauners P-996 Lazer – Spawnt einen Hauners P-996 Lazer Cheat freischalten: Schließt alle Herausforderungen ab Cheatcode: folgt



HVY Bulldozer – Spawnt einen HVY Bulldozer Cheat freischalten: Entdeckt den HVY Bulldozer im Fortschrittsmenü Cheatcode: links, hoch, rechts, runter, links, rechts, rechts, runter



Lapwing Mallard – Spawnt eine Lapwing Mallard Cheat freischalten: Schließt 5 Fahrzeug-Herausforderungen ab Cheatcode: folgt



Schwefel-Golfer – Spawnt einen Schwefel-Golfer Cheat freischalten: Schließt alle Sport-Herausforderungen ab Cheatcode: folgt



Hauners Rhino-Panzer – Spawnt einen Hauners Rhino-Panzer Cheat freischalten: Schließt alle Survival-Herausforderungen ab Cheatcode: folgt



Maibatsu Sanchez – Spawnt eine Maibatsu Sanchez Cheat freischalten: Schließt 5 kriminelle Herausforderungen ab Cheatcode: folgt



Nagasaki Sea Sparrow – Spawnt einen Nagasaki Sea Sparrow Cheat freischalten: Schließt 5 Erkundungs-Herausforderungen ab Cheatcode: folgt



Speeder 700 GT – Spawnt einen Speeder 700 GT Cheat freischalten: Schließt 5 Kampf-Herausforderungen ab Cheatcode: folgt



Truffade Thrax – Spawnt einen Truffade Thrax Cheat freischalten: Schließt alle Shopping-Herausforderungen ab Cheatcode: folgt



Western Zombie Bobber – Spawnt einen Western Zombie Bobber Cheat freischalten: Schließt alle kriminellen Herausforderungen ab Cheatcode: folgt



GTA 6: Umwelt-Cheats – Tageszeit und Wetter

Tageszeit vorspulen – Spult die Tageszeit vor Cheat freischalten: Findet 10 sammelbare Uhren Cheatcode: folgt



Tageszeit pausieren – Hält die aktuelle Tageszeit an Cheat freischalten: Findet 20 sammelbare Uhren Cheatcode: folgt



Wetter ändern – Passt die Wetterbedingungen an Cheat freischalten: Enthüllt die gesamte Karte Cheatcode: runter, rechts, hoch, runter, rechts, hoch, rechts



GTA 6: Bildschirmfilter-Cheats

Goldene Stunde – Wendet einen goldenen Filter im Breitbildformat an Cheat freischalten: Haltet insgesamt 4 Stunden lang Händchen Cheatcode: folgt



Puderzucker – Lässt die Welt in Weiß mit glitzernden Highlights erscheinen Cheat freischalten: Scannt den gesamten Weltraumschrott mit der WAINK-App Cheatcode: folgt



Lochkamera – Wendet einen Lochkamerafilter an Cheat freischalten: Zerschlagt 25 Gangoperationen mit eurem Partner Cheatcode: folgt



Neondschungel – Fügt der Welt Neonakzente hinzu Cheat freischalten: Entdeckt alle 16 Girlypop-Fahrzeuge Cheatcode: folgt



Vergangene Zeiten – Wendet einen Schwarz-Weiß-Filter im Röhrenfernseherstil an Cheat freischalten: Entdeckt den Ridgway Cheatcode: folgt



Kataklysmus – Hüllt die Welt in dichten Nebel Cheat freischalten: Entdeckt Martha Vamos im Fortschrittsmenü Cheatcode: runter, runter, hoch, rechts, rechts, hoch, links, links, rechts, rechts



Videotape – Wendet einen Filter im Videotapestil an Cheat freischalten: Schließt 50 Aktivitäten mit eurem Partner ab Cheatcode: folgt



Dunkler Spiegel – Stellt die Welt auf den Kopf und färbt sie schwarz Cheat freischalten: Verdient 500.000 Dollar durch den Verkauf von Fahrzeugen Cheatcode: folgt



Migräne – Wendet einen verschwommenen, verzerrten Filter an Cheat freischalten: Überlebt 6 Minuten mit 6-Sterne-Fahndungslevel Cheatcode: folgt



Puppenhaus – Wendet einen Filter mit kräftigen Farben und einem schmalen Seitenverhältnis an Cheat freischalten: Verbringt 8 Stunden mit eurem Partner Cheatcode: runter, runter, hoch, rechts, rechts, hoch, links, links, runter, rechts



Zuckerwatte – Lässt die Welt in Lila und Gelb mit glitzernden Highlights erscheinen Cheat freischalten: Findet alle 24 Sammelkarten der Vice City Flamingos Cheatcode: folgt



Zeitraffer – Wendet Bewegungsunschärfe an und beschleunigt die Bewegung der Wolken Cheat freischalten: Schließt 50 Meditationen ab Cheatcode: folgt



Fischaugenlinse – Wendet einen Filter im Fischaugenstil an Cheat freischalten: Fangt 100 Fische Cheatcode: folgt



Verblasster Ruhm – Wendet einen Filter im Röhrenfernseherstil an Cheat freischalten: Raubt 50 Läden mit eurem Partner aus Cheatcode: runter, runter, hoch, rechts, rechts, hoch, links, links, links, rechts



Pixel-Art – Wendet einen verpixelten Filter an Cheat freischalten: Verdien 250.000 Dollar durch den Verkauf von Sammelobjekten Cheatcode: folgt



Hölle – Taucht die Welt in ein rot-oranges Hitzeflimmern Cheat freischalten: Stehlt 100 Polizeifahrzeuge Cheatcode: folgt



Das sind bisher alle Cheats in GTA 6. Spielt ihr gerne mit Cheats? Oder seid ihr, was das betrifft, puristischer? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Wenn Rockstar vorgeht wie in GTA 5, gelten die genannten Cheats nur in der Singleplayer-Version des Spiels. Was wir bisher zum Release von GTA 6 Online wissen, erfahrt ihr hier: GTA 6 Online: Release, Preis, Crossplay und mehr – Alles, was ihr zum Multiplayer-Modus wissen solltet