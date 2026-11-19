MeinMMO zeigt euch alle Cheatcodes für Waffen, Fahrzeuge, Geld und weitere Vorteile in GTA 6.
Was sind Cheats?
Cheats sind ein beliebter Bestandteil der GTA-Reihe und oftmals Tastenkombinationen oder Konsolenbefehle, mit denen Spieler die Regeln umgehen oder manipulieren können. Während der Entwicklung dienen sie dem Team als Testwerkzeug, können bei Singleplayer-Games jedoch schlichtweg ein spaßiges Feature für Spieler sein.
Hier findet ihr eine Übersicht zu den Inhalten dieses Artikels:
GTA 6: Cheats verwenden und was ihr beachten solltet
Cheats freischalten
Cheats können nicht sofort genutzt werden. Sie funktionieren erst, nachdem ihr die Story des Spiels mitsamt allen Hauptmissionen beendet habt.
Außerdem verlangen einzelne Cheats, dass ihr eine Ingame-Herausforderung oder einen gewissen Fortschritt erreicht habt. Die spezifischen Bedingungen werden bei den Cheatcodes mit aufgelistet.
Cheats eingeben
Um Cheats zu nutzen benötigt ihr das Smartphone:
- Aktiviert das Smartphone in dem ihr auf dem Steuerkreuz nach oben drückt
- Haltet L1/LB und R1/RB gedrückt
- Die Cheateingabe öffnet sich und ihr könnt den Cheatcode eingeben
GTA 6: Spieler-Cheats – Geld, Fahndungslevel und andere Buffs
- 250.000 Dollar – Gibt sofort 250.000 Dollar
- Cheat freischalten: Schließt die Story ab
- Cheatcode: hoch, rechts, runter, links, hoch, links, runter, rechts
- Betrunken – Macht dich und deinen Partner sofort betrunken
- Cheat freischalten: Gebt 2500 Dollar für Alkohol aus
- Cheatcode: folgt
- Aufmerksamkeit erhöhen – Erhöht die auf euch gerichtete Aufmerksamkeit überall auf der Map
- Cheat freischalten: Werdet ein 3-Sterne-Fandungslevel 25 Mal los
- Cheatcode: links, runter, rechts, runter, hoch, runter, hoch
- Fandungslevel erhöhen – Erhöht euren Fahndungslevel überall auf der Karte
- Cheat freischalten: Werdet einen 3-Sterne-Fahndungslevel 50 Mal los
- Cheatcode: folgt
- Unbegrenzter Fokus – Der Fokus wird nie erschöpft
- Cheat freischalten: Schließt die Story ab
- Cheatcode: runter, hoch, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, rechts
- Kein Fallschaden – Ihr seid immun gegen Fallschaden
- Cheats freischalten: Überlebt 20 Stürze aus einer Höhe von 12 Metern
- Cheatcode: folgt
- Fallschirm – Fügt eurer Ausrüstung einen Fallschirm hinzu
- Cheat freischalten: Schließt 50 Fallschirmsprünge oder Basejumps aus einer Höhe von 91,5 Metern oder höher ab
- Cheatcode: folgt
- Panzerung – Fügt eurer Ausrüstung Panzerung hinzu
- Cheat freischalten: Schließt 100 Workouts ab
- Cheatcode: runter, hoch, links, hoch, hoch, hoch, hoch, hoch, runter, runter
- Fahrzeug reparieren – Euer aktuelles Fahrzeug wird vollständig repariert
- Cheat freischalten: Erreicht den 1. Platz in 10 Rennen beim Gellhorn Raceway, Thrillbilly Mud Club und Boone Speedway
- Cheatcode: folgt
- Endloses Nitro – Fahrzeugen geht das Nitro und der Treibstoff nie aus
- Cheat freischalten: Schließt 50 Stuntsprünge ab
- Cheatcode: folgt
GTA 6: Kampf-Cheats – Munition, Waffen und Effekte
- Maximale Munition – Füllt sämtliche Munition auf
- Cheat freischalten: Gewinnt an Schießständen 25 Bronzemedaillen oder besser
- Cheatcode: runter, hoch, rechts, runter, links, links, hoch, hoch, runter, links
- Unbegrenzte Munition – Die Munition geht nie aus
- Cheat freischalten: Gewinnt an Schießständen 25 Silbermedaillen oder besser
- Cheatcode: runter, hoch, rechts, runter, links, links, hoch, runter, runter, runter
- Kein Nachladen – Die Munition geht nie aus und muss nie nachgeladen werden
- Cheat freischalten: Gewinnt an Schießständen 25 Goldmedaillen oder besser
- Cheatcode: runter, hoch, rechts, runter, links, links, hoch, runter, runter, hoch
- Alle Explosivwaffen – Fügt eurer Ausrüstung alle Explosivwaffen mit voller Munition hinzu
- Cheat freischalten: Werft 100 Granaten
- Cheatcode: folgt
- Brandmunition – Sämtliche Munition wird zu Brandmunition
- Cheat freischalten: Fügt 100 Gegnern Feuerschaden hinzu
- Cheatcode: folgt
- Explodierende Flaschen – Alle Flaschen explodieren, wenn sie beschädigt werden
- Cheat freischalten: Werft 100 Molotowcocktails
- Cheatcode: folgt
- Explosive Schrotflinte – Fügt eurer Ausrüstung eine Mason & Keen Shoerstraw hinzu, die explosive Munition verschießt
- Cheat freischalten: Fügt 100 Gegnern Explosionsschaden zu
- Cheatcode: folgt
- Hauners A-AT – Fügt eurer Ausrüstung eine Hauners H-AT hinzu
- Cheat freischalten: Jagt 100 Fahrzeuge in die Luft
- Cheatcode: folgt
- Angriffskraft – Kugeln und Nahkampfangriffe schleudern das Ziel beim Aufprall fort
- Cheat freischalten: Beendet die Story
- Cheatcode: runter, hoch, links, links, rechts, runter, runter, hoch, runter
- Explodierende Bälle – Sportbälle explodieren beim Aufprall
- Cheat freischalten: Trefft 20 Gegner mit Explosivschaden
- Cheatcode: runter, hoch, links, links, rechts, runter, runter, hoch, rechts
- Fahrkraft – Bei Fahrzeugkollisionen werden die Ziele fortgeschleudert
- Cheat freischalten: Tötet 25 Gegner mit einem Fahrzeug
- Cheatcode: runter, hoch, links, links, rechts, runter, links, hoch, runter
GTA 6: Fahrzeug-Cheats – Spawns verschiedener Autos, Bikes und mehr
- Interstate-Krankenwagen – Spawnt einen Interstate-Krankenwagen
- Cheat freischalten: Entdeckt den Interstate-Krankenwagen im Fortschrittsmenü
- Cheatcode: folgt
- Airboat 09 – Spawnt ein Airboat 09
- Cheat freischalten: Schließt 5 Survival-Herausforderungen ab
- Cheatcode: folgt
- Tuff BMX – Spawnt ein Tuff BMX
- Cheat freischalten: Schließt 5 Fitness-Herausforderungen ab
- Cheatcode: folgt
- Maibatsu Boomazoom – Spawnt eine Maibatsu Boomazoom
- Cheat freischalten: Schließt 5 Shopping-Herausforderungen ab
- Cheatcode: links, hoch, rechts, runter, links, links, hoch, links
- Nagasaki Carbon RS – Spawnt eine Nagasaki Carbon RS
- Cheat freischalten: Schließt alle Erkundungsherausforderungen ab
- Cheatcode: folgt
- Vapid Dominator (1965) – Spawnt einen Vapid Dominator (1965)
- Cheat freischalten: Schließt alle Fitness-Herausforderungen ab
- Cheatcode: folgt
- Progen Emerus – Spawnt einen Progen Emerus
- Cheat freischalten: Schließt alle Fahrzeug-Herausforderungen ab
- Cheatcode: folgt
- Aufblasbarer Flamingo – Spawnt einen aufblasbaren Flamingo
- Cheat freischalten: Zerstört 50 Kokainflamingos
- Cheatcode: folgt
- MTL Löschfahrzeug – Spawnt ein MTL Löschfahrzeug
- Cheat freischalten: Entdeckt das MTL Löschfahrzeug im Fortschrittsmenü
- Cheatcode: links, hoch, rechts, runter, links, rechts, rechts, hoch
- Vapid Stanier G2 (Taxi) – Spawnt einen Vapid Stanier G2 (Taxi)
- Cheat freischalten: Schließt 5 Sport-Herausforderungen ab
- Cheatcode: folgt
- Hauners P-996 Lazer – Spawnt einen Hauners P-996 Lazer
- Cheat freischalten: Schließt alle Herausforderungen ab
- Cheatcode: folgt
- HVY Bulldozer – Spawnt einen HVY Bulldozer
- Cheat freischalten: Entdeckt den HVY Bulldozer im Fortschrittsmenü
- Cheatcode: links, hoch, rechts, runter, links, rechts, rechts, runter
- Lapwing Mallard – Spawnt eine Lapwing Mallard
- Cheat freischalten: Schließt 5 Fahrzeug-Herausforderungen ab
- Cheatcode: folgt
- Schwefel-Golfer – Spawnt einen Schwefel-Golfer
- Cheat freischalten: Schließt alle Sport-Herausforderungen ab
- Cheatcode: folgt
- Hauners Rhino-Panzer – Spawnt einen Hauners Rhino-Panzer
- Cheat freischalten: Schließt alle Survival-Herausforderungen ab
- Cheatcode: folgt
- Maibatsu Sanchez – Spawnt eine Maibatsu Sanchez
- Cheat freischalten: Schließt 5 kriminelle Herausforderungen ab
- Cheatcode: folgt
- Nagasaki Sea Sparrow – Spawnt einen Nagasaki Sea Sparrow
- Cheat freischalten: Schließt 5 Erkundungs-Herausforderungen ab
- Cheatcode: folgt
- Speeder 700 GT – Spawnt einen Speeder 700 GT
- Cheat freischalten: Schließt 5 Kampf-Herausforderungen ab
- Cheatcode: folgt
- Truffade Thrax – Spawnt einen Truffade Thrax
- Cheat freischalten: Schließt alle Shopping-Herausforderungen ab
- Cheatcode: folgt
- Western Zombie Bobber – Spawnt einen Western Zombie Bobber
- Cheat freischalten: Schließt alle kriminellen Herausforderungen ab
- Cheatcode: folgt
GTA 6: Umwelt-Cheats – Tageszeit und Wetter
- Tageszeit vorspulen – Spult die Tageszeit vor
- Cheat freischalten: Findet 10 sammelbare Uhren
- Cheatcode: folgt
- Tageszeit pausieren – Hält die aktuelle Tageszeit an
- Cheat freischalten: Findet 20 sammelbare Uhren
- Cheatcode: folgt
- Wetter ändern – Passt die Wetterbedingungen an
- Cheat freischalten: Enthüllt die gesamte Karte
- Cheatcode: runter, rechts, hoch, runter, rechts, hoch, rechts
GTA 6: Bildschirmfilter-Cheats
- Goldene Stunde – Wendet einen goldenen Filter im Breitbildformat an
- Cheat freischalten: Haltet insgesamt 4 Stunden lang Händchen
- Cheatcode: folgt
- Puderzucker – Lässt die Welt in Weiß mit glitzernden Highlights erscheinen
- Cheat freischalten: Scannt den gesamten Weltraumschrott mit der WAINK-App
- Cheatcode: folgt
- Lochkamera – Wendet einen Lochkamerafilter an
- Cheat freischalten: Zerschlagt 25 Gangoperationen mit eurem Partner
- Cheatcode: folgt
- Neondschungel – Fügt der Welt Neonakzente hinzu
- Cheat freischalten: Entdeckt alle 16 Girlypop-Fahrzeuge
- Cheatcode: folgt
- Vergangene Zeiten – Wendet einen Schwarz-Weiß-Filter im Röhrenfernseherstil an
- Cheat freischalten: Entdeckt den Ridgway
- Cheatcode: folgt
- Kataklysmus – Hüllt die Welt in dichten Nebel
- Cheat freischalten: Entdeckt Martha Vamos im Fortschrittsmenü
- Cheatcode: runter, runter, hoch, rechts, rechts, hoch, links, links, rechts, rechts
- Videotape – Wendet einen Filter im Videotapestil an
- Cheat freischalten: Schließt 50 Aktivitäten mit eurem Partner ab
- Cheatcode: folgt
- Dunkler Spiegel – Stellt die Welt auf den Kopf und färbt sie schwarz
- Cheat freischalten: Verdient 500.000 Dollar durch den Verkauf von Fahrzeugen
- Cheatcode: folgt
- Migräne – Wendet einen verschwommenen, verzerrten Filter an
- Cheat freischalten: Überlebt 6 Minuten mit 6-Sterne-Fahndungslevel
- Cheatcode: folgt
- Puppenhaus – Wendet einen Filter mit kräftigen Farben und einem schmalen Seitenverhältnis an
- Cheat freischalten: Verbringt 8 Stunden mit eurem Partner
- Cheatcode: runter, runter, hoch, rechts, rechts, hoch, links, links, runter, rechts
- Zuckerwatte – Lässt die Welt in Lila und Gelb mit glitzernden Highlights erscheinen
- Cheat freischalten: Findet alle 24 Sammelkarten der Vice City Flamingos
- Cheatcode: folgt
- Zeitraffer – Wendet Bewegungsunschärfe an und beschleunigt die Bewegung der Wolken
- Cheat freischalten: Schließt 50 Meditationen ab
- Cheatcode: folgt
- Fischaugenlinse – Wendet einen Filter im Fischaugenstil an
- Cheat freischalten: Fangt 100 Fische
- Cheatcode: folgt
- Verblasster Ruhm – Wendet einen Filter im Röhrenfernseherstil an
- Cheat freischalten: Raubt 50 Läden mit eurem Partner aus
- Cheatcode: runter, runter, hoch, rechts, rechts, hoch, links, links, links, rechts
- Pixel-Art – Wendet einen verpixelten Filter an
- Cheat freischalten: Verdien 250.000 Dollar durch den Verkauf von Sammelobjekten
- Cheatcode: folgt
- Hölle – Taucht die Welt in ein rot-oranges Hitzeflimmern
- Cheat freischalten: Stehlt 100 Polizeifahrzeuge
- Cheatcode: folgt
Das sind bisher alle Cheats in GTA 6. Spielt ihr gerne mit Cheats? Oder seid ihr, was das betrifft, puristischer? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!
Wenn Rockstar vorgeht wie in GTA 5, gelten die genannten Cheats nur in der Singleplayer-Version des Spiels. Was wir bisher zum Release von GTA 6 Online wissen, erfahrt ihr hier: GTA 6 Online: Release, Preis, Crossplay und mehr – Alles, was ihr zum Multiplayer-Modus wissen solltet
Deine Meinung ist uns wichtig!
Gefällt dir der Artikel? Hast du irgendwelche Kommentare? Sag uns, was du denkst!
Kommentare