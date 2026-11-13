Die Bewohner der Leonida Keys aus GTA 6 sind anders wild, sprechen von Hai-Hochzeiten und Delfinen auf Drogen

Eine Strandbar aus Florida wurde zum Release von GTA 6 zu einer echten Bar der Leonida Keys umdekoriert. Das beinhaltet jedoch nicht nur Deko, sondern auch Zeitungsberichte, die erste Einblicke in die Kultur der Keys liefert.

Was ist das für eine Bar? In geteilten Fotos des GTA-Fans und Redditnutzers Roshan08 ist der Caribbean Club aus Key Largo, Florida, zu sehen, der derzeit als The Rusty Anchor aus GTA 6 erstrahlt. Die Bilder zeigen die Bar von innen, wo unter anderem neue Screenshots und ein anderer Hinweis auf eine mögliche Storymission zu finden sind.

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Auch verschiedene ausgeschnittene Zeitungsartikel sind Teil des Interieurs, die jedoch nicht nur zu dem heimeligen Vibe des Rusty Anchors beitragen. Sie erzählen erste lokale Geschichten aus Leonida, die perfekt zum Florida-Setting von GTA 6 passen und gleichzeitig an die wilden Radionachrichten aus GTA 5 erinnern.

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„Fischige Liebe“ und verdächtige Delfine

Welche Stories werden in den Berichten erzählt? In einem Zeitungsschnipsel, der im Rusty Anchor hängt, wird die Liebesgeschichte zwischen einem Bewohner der Leonida Keys und seiner verstorbenen Frau erzählt, die wohl auf ganz besondere Weise wiedergeboren wurde … und zwar im Körper eines Hais.

„Obwohl meine Delilah vor 10 Jahren gestorben ist, sagte sie, sie würde immer in der Nähe sein, um auf mich aufzupassen“, sagt er. „Sobald ich ihre kalten, toten Augen, ihre raue Haut und ihre scharfen Zähne sah, wusste ich, dass ihr Geist mit Sicherheit in diesen Hai übergegangen war. Sie sieht so anmutig aus wie eh und je.“

Der Zeitungsschnipsel berichtet, dass die Redaktion einen Rechtsexperten kontaktiert hätte, um zu klären, ob die bevorstehende Hochzeit in irgendeiner Weise offiziell sein könnte, doch das Telefonat sei abrupt beendet worden. Trotzdem wünschen sie dem Paar alles gute.

Bildquelle: Roshan08 auf Reddit

Welche anderen Meeresbewohner fallen in den Berichten auf? Ein anderer Zeitungsartikel berichtet ebenfalls von einer bestimmten Art Meeresbewohner, in diesem Fall von Delfinen, mit der Headline: DROGENSÜCHTIGE DELFINE – ZWIELICHTIGE DROGENTAUCHER?!

„Sind die Delfine vor unserer Küste freundliche Lebensgenießer oder verbergen ihre ‚Lächeln‘ ein dunkles Geheimnis?“, startet der Artikel, bevor das Gerücht genauer unter die Lupe genommen wird, Delfine seien „definitiv, zu 100 %, absolut wahrhaftig“ trainierte „aquatische Schurken“.

Man habe so friedlich mit ihnen zusammengelebt („abgesehen von den jüngsten Vorfällen mit Schnellbooten“) und es sei nun umso beunruhigender, dass diese Delfine sich womöglich selbst trainiert hätten, um illegale Pakete aufzuspüren, auszuliefern und einen Teil für sich zu behalten. Der Beweis: „Es gibt ein Foto, auf dem ein Tütchen im Blasloch eines Delfins zu sehen ist. Sagen Sie mir, dass das kein eindeutiger Beweis ist?“

Bildquelle: Roshan08 auf Reddit

Wie findet ihr die ersten News aus Leonida? Habt ihr Bock, im Spiel von den wildesten Neuigkeiten zu hören, die Florida Men und andere Bewohner anstellen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Wenn ihr wissen wollt, wie wild die Geschichten in GTA 6 tatsächlich werden können, kann man sich die realen Nachrichten aus Florida anschauen, die bereits klingen, als seien sie Teil des Videospiels: GTA 6 spielt dort, wo Männer Alligatoren in Restaurants werfen – Das kann nur wild werden