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GTA 6 wurde in einem Land fast gebannt, aber es lag nicht an Gewalt oder Drogen

Caroline Fuller Caroline Fuller Lesezeit < 1 Minuten

GTA 6 hat in einem Land erst nach mehreren Abstimmungen gerade so die Kurve gekriegt, um nicht verboten zu werden. Gewalt und Kriminalität hat dabei jedoch gar nicht so eine große Rolle gespielt, sondern etwas anderes.

GTA 6
GTA 6
Action AdventureThird-Person-Shooter

Was sorgte für die Gegenstimmen? In Südkorea kam es bei der Alterseinstufung von GTA 6 beinah zu einem kompletten Verkaufsverbot. 

Das lag jedoch nicht an den offensichtlichen Dingen wie Gewalt, Drogenkonsum und kriminellen Aktivitäten. Sondern Sensualität und Nacktheit, darunter unter anderem die häufig kontextlose Darstellung männlicher Genitalien. (Quelle. Inven Global)

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GTA 6 stimmt auf Pre-Load mit neuem Trailer ein

Nackte Menschen sind ein größeres Problem als Geballere und Kokain

Was fielen für Argumente? Die Verbotsbefürworter sahen die Deutlichkeit der Genitaldarstellung als zu extrem an, selbst wenn diese nur passiv im Hintergrund zu sehen sei. Andererseits konterte die Gegenseite, dass die Nacktheit nicht immer im sexuellen Kontext stattfände und auch keine Interaktionsmöglichkeiten stattfänden. 

Was letztendlich als weiterer ausschlaggebender Punkt galt, war, dass man vermeiden wolle, Südkorea weltweit als einziges Land gelten zu lassen, das einen riesigen AAA-Titel wie GTA 6 verbieten würde.

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(Die News befindet sich derzeit in Bearbeitung und wird ergänzt).

Quelle(n):
  1. Inven Global

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