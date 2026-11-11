Ein GTA-Fan flitzte durch deutsche Live-Sendungen mit einer nun historischen Mission: „Wo zur Hölle ist GTA 6?“

Vor 5 Jahren machte es sich ein Fan zur Mission, der Sache auf den Grund zu gehen, wo eigentlich GTA 6 bleibt. Die Clips lassen sich mittlerweile wie historische Aufnahmen ansehen, denn heute muss der tatkräftige Fan nur noch wenige Tage warten.

Was waren das für Aufnahmen? Während einer Live-Show im August 2021 schaffte es ein Mann, sämtliche Security und andere Sicherheitsmaßnahmen zu umgehen, um während einer Sendung von „Schlag den Star“ mit Elton auf die Bühne zu huschen.

Der Flitzer – glücklicherweise bekleidet – stellte sich zwischen den Moderator und seinen Gast, um nach einer kurzen Vorstellung einfach mal unverblümt im Live-Fernsehen nachzufragen: „Ich würde gerne wissen – wo zur Hölle ist GTA 6? Ich warte immer noch auf GTA 6, seit 8 Jahren.“

Er bittet Elton, diese Frage einmal in die Kamera zu rufen, doch der Moderator geht den Umständen entsprechend recht souverän mit der Verwirrung um: „Ne, das brauch ich nicht, ich hab ja [GTA] 5 noch nicht mal durch.“

Anschließend wird der Flitzer ohne sich zu wehren von der Bühne geführt.

Einen Clip seines kurzen Fernsehauftritts könnt ihr hier sehen:

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Die Fernsehkarriere des GTA-Fans war jedoch nicht nur auf „Schlag den Star“ begrenzt. Ein paar Tage zuvor war er bereits in einer anderen Live-Sendung zu sehen, wo sein Auftritt jedoch für etwas mehr Empörung unter den Gästen sorgte, die scheinbar nicht auf GTA 6 warteten.

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Fußballmänner können die Begeisterung für Grand Theft Auto nicht teilen

Der gleiche Fan crashte ein paar Tage zuvor eine Sendung des Doppelpass, um erneut über GTA 6 zu sprechen. Allerdings kommt er weder gegen die Mikros der Gäste noch gegen ihr Verscheuchen an und kassiert obendrein ein übergekipptes Glas Wasser.

Im Gegensatz zu Elton sind die Männer des Doppelpasses deutlich verdatterter und begleiten die Aktion mit eher verärgerten Bemerkungen wie „Und das am Sonntagmorgen“ oder „Wo war überhaupt Security? Haben die gerade nen Kaffee getrunken oder was?”

Hier ist der besagte Clip aus dem Doppelpass:

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Clips beherbergen einen großen Batzen an Nostalgie

Die beiden 5-jährigen Clips lassen sich heute, ca. eine Woche vor dem Release von GTA 6, wie eine Art Zeitkapsel betrachten. Wir könnten dem Fan sehr wohl beantworten, wo zur Hölle GTA 6 ist, und dass er es in wenigen Tagen sogar selbst spielen könnte.

Was außerdem spannend ist: Es fielen bereits die Worte „Vice City“, obwohl weder GTA 6 noch dessen Standort von Rockstar angekündigt worden waren. Die Ankündigung, dass sich ein sechster Teil in Entwicklung befindet, erfolgte am 4. Februar 2022, also gut ein halbes Jahr später.

Die Bestätigung von Vice City erfolgte dann in einer Pressemitteilung, die gemeinsam mit dem ersten Enthüllungstrailer am 4. (beziehungsweise nach deutscher Zeit) 5. Dezember 2023 veröffentlicht wurde.

Trotzdem gab es damals anhand von Insiderwissen bereits Gerüchte, die besagten, dass bei Rockstar 3 Remakes in Planung seien. Betroffen seien die Games GTA III, GTA San Andreas und eben GTA Vice City.

Auch wenn es sich bei GTA 6 um kein Remake des Spiels handelt, lagen sie mit Vice City goldrichtig.

Wie findet ihr die Flitzer-Aktion des Fans? Bringt sie euch zum Schmunzeln? Oder findet ihr solche Live-Show-Crashes übertrieben? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Wenn ihr noch ein bisschen in Erinnerungen schwelgen wollt, bevor GTA 6 überhaupt offiziell gemacht wurde, könnt ihr hier auf MeinMMO weitere Artikel zum sechsten Teil von Grand Theft Auto aus den Jahren 2021 finden. Was es damals bereits für Gerüchte gab, erfahrt ihr hier: GTA 6: Das sagen Gerüchte zu Release, Ankündigung und Setting