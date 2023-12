GTA 6: Trailer ist jetzt schon da, weil Rockstar keine Lust mehr auf Leaks hatte – Release nicht vor 2025

Im Hintergrund des Trailers läuft das Lied „Love is A Long Road“ von Tom Petty & The Heartbreakers. Zudem wird am Ende des Trailers erstmals das Release-Jahr gezeigt.

Besonders die gezeigten Szenen der Stadt versprühen dabei das gewisse Florida-Gefühl, denn wie schon in früheren GTA-Teilen ist die Metropole erneut von Miami inspiriert. Hier sehen wir in erster Linie strahlenden Sonnenschein, einen belebten Strand, die Anbindung ans Wasser und jede Menge ausschweifender Handlungen der ansässigen Bürger.

Was zeigt der Trailer? Der Trailer ist 1:30 Minute lang und zeigt Vice City, die Stadt in der das Spiel angesiedelt ist, sowie die Hauptcharaktere (ein Mann und eine Frau). Die Protagonistin heißt anscheinend Lucia – zumindest wird sie direkt zu Beginn des Trailers mit diesem Namen angesprochen.

