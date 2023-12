GTA 6: Datum und Uhrzeit für Trailer jetzt bestätigt – Dienstag geht es los

Jetzt ist klar, wann der Trailer zu GTA 6 veröffentlicht wird. Schon in wenigen Tagen ist es so weit.

Wann kommt der GTA 6 Trailer? Am Dienstag, dem 5. Dezember um 15:00 Uhr deutscher Zeit ist es so weit. Das teilte Rockstar Games in einem Post (via X.com) mit, der den heiß erwarteten Trailer zum neuen GTA ankündigt.

Das tat Rockstar schlicht über folgendes Bild:

Neben der Uhrzeit und dem Datum zeigt das Bild auch eine Grafik, die gut zum Stile von GTA Vice City passen würde. Die Palmen, Farbgebung und Vögel könnten ein erster Hinweis auf die Stadt als neuer Schauplatz sein – Leaks und Gerüchte rund um Vice City in GTA 6 gab es in den letzten Jahren jedenfalls zur Genüge.

Was letztlich im Trailer steckt, bleibt aber abzuwarten.

Fans warten gespannt auf Trailer: Rockstar kündigte bereits Anfang November 2023 an, dass im Dezember der Trailer zum “nächsten Grand Theft Auto” veröffentlicht wird. Dadurch sprang die Hype-Maschine natürlich so richtig an, denn die Gerüchteküche brodelt bereits seit Jahren, wenn es um den Nachfolger von GTA 5 geht.

Nachdem Fans Ewigkeiten auf Neuigkeiten zum Spiel gewartet hatten, kommen nun immer mehr Lebenszeichen zu GTA 6. Jetzt bleibt abzuwarten, was Rockstar im ersten Trailer wohl zeigen wird.

Weitere Informationen folgen.