Krasser Leak zu GTA 6 bestätigt Infos von 2018 – Die wichtigsten Erkenntnisse aus den 90 geleakten Videos

Grand Theft Auto 6 wurde bereits offiziell von Rockstar angekündigt. Mehr Infos zu GTA 6 wollten die Entwickler bisher aber nicht herausgeben. Durch einen heftigen Leak gibt es jetzt am 18.9. jedoch eine Menge Material aus der Entwicklung – gut 90 Videos wurden geleakt. MeinMMO trägt die wichtigsten Erkenntnisse zusammen.

Mit GTA 6 geht die beliebte Action-Reihe Grand Theft Auto in die nächste Runde. Infos zum Titel wurden lange gut geschützt, selbst die offizielle Ankündigung durch Entwickler Rockstar kam beinahe überraschend. Obwohl es ein offenes Geheimnis war, dass daran gearbeitet wird.

Doch jetzt ist es passiert. Ein Leaker hat unfassbar viel Material aus der Entwicklung von GTA 6 veröffentlicht. Branchen-Insider Jason Schreier beschreibt die Aktion als den „größten Leak in der Geschichte von Rockstar“. Das macht die neuen Infos sehr glaubwürdig (via twitter.com).

Welche wichtigen Erkenntnisse zu GTA 6 im Leak stecken und welche alten Infos dadurch bestätigt wurden, sammeln wir für euch auf MeinMMO.

Beachtet: Ist der Leak echt, handelt es sich bei dem Material um Szenen aus einer frühen Version des Spiels. Dinge können sich im Laufe der Entwicklung ändern und das Material sollte in der Form nie an die Öffentlichkeit gelangen. Nehmt die Infos also mit einer gewissen Skepsis auf.



Sollten Videos oder Tweets aus diesem Artikel nicht mehr erreichbar sein, wurden sie wahrscheinlich aufgrund von Urheberrechtsverletzungen von Entwickler Rockstar gesperrt.

GTA 6 – Der große Leak

Woher kam der Leak? Die Dateien wurden im Forum „GTAForums“ geteilt vom User „Teaportuberhacker“ (via gtaforums). Dort findet sich eine Datei mit knapp 3,4 GB und rund 90 Videos, alle mit kurzen Gameplay-Szenen aus der Entwicklung.

Viele Videos sind sehr kurz und zeigen nur Schnipsel aus dem Entwicklungs-Prozess. Das längste Video ist eine 3-minütige Gameplay-Szene von einem Raubüberfall mit Pulp-Fiction-Vibes (via youtube.com).

Der Leaker erklärt, er habe sich mit einigen Mitarbeitern von Rockstar gut gestellt und sei so in eine Entwickler-Gruppe des Chat-Programms Slack reingekommen. Hier konnte er die Videos abgreifen.

Welche alten Infos wurden bestätigt? Bereits 2018 ging ein kleiner Leak rum. Damals hieß es, GTA 6 hätte eine weibliche Hauptfigur und würde in Vice City spielen, einer GTA-Version von Miami in Florida, USA.

Beides bestätigte sich jetzt mit dem Leak – die weibliche Hauptfigur heißt demnach Lucia und auf Polizeiwägen ist die Aufschrift V.C.P.D. zu lesen: Vice City Police Department.

Die weibliche Hauptfigur wurde in einem Leak aus dem Juli bereits „bestätigt“. Damals gab es noch weitere Details, verbreitet übrigens von Branchen-Insider Jason Schreier, der jetzt auch den neusten Leak bestätigt:

Details, die zum neuen Leak passen Es gibt 2 spielbare Hauptfiguren Eine der beiden Figuren ist weiblich Die weibliche Figur ist eine Latina Der Charakter soll von „Bonny & Clyde“ inspiriert worden sein Der Arbeitstitel von GTA 6 lautet „Project America“ Die Karte ist Miami und Umgebung nachempfunden

Details, die der neue Leak nicht enthält Nach Release sollen weitere Städte ins Spiel kommen Man kann viel mehr Gebäude betreten Die Welt ist „aktuell“ schon groß und soll nach Release weiter wachsen



Welche neuen Infos gibt es? Der Name der zweiten Hauptfigur ist Jason. Wie in GTA 5 könnt ihr wohl die Charaktere während der Story wechseln. Eine Szene lässt vermuten, dass es allerdings nicht mehr zu jedem Zeitpunkt des Spiels geht, sondern nur in bestimmten Räumen.

Ansonsten erinnern viele Szenen an das Spielgefühl von GTA 5. Sie bestätigen, dass viele Features des Vorgängers auch in GTA 6 wiederzufinden sind:

Nachtclubs

U-Bahn-System

Stunt-Punkte

Outfitwechsel

Überfälle

Verfolgung durch die Polizei

Deckungssystem

Zudem ist ein Gespräch zwischen Passanten zu hören, die sich über den Tod von Jay Norris unterhalten. Der war in GTA 5 der CEO der fiktiven Firma Life Invader. Das würde bedeuten, GTA 6 spielt zeitlich nach GTA 5.

Zudem könnten „Liegen“ und „auf dem Boden krauchen“ als neue Movement-Aktionen hinzukommen und man kann Leichen tragen.

Das Üble an dem Leak sind die vielen Szenen mit frühem Gameplay. Wollt ihr euch selbst einen Eindruck machen, findet ihr hier ein Video, das alle Szenen am Stück zeigt – via YouTube.

Sollten noch weitere wichtige Erkenntnisse auftauchen, aktualisieren wir den Artikel entsprechend.

Auch wenn sich viele Spieler über die Szenen freuen, ist es für die Entwickler hinter GTA 6 ein schwerer Schlag. Leaks können den Blick auf ein neues Spiel verzerren und falsche Erwartungen wecken.

Wie steht ihr zu dem Thema? Was sagt ihr zu den neuen Infos und Bilder? Lasst einen Kommentar da.

