Alles, was ihr zu GTA Online wissen müsst – in 2 Minuten

Nach dem Blackout wacht ihr an einer von vielen zufälligen Positionen auf. Das kann im Penthouse oder irgendwo auf der Karte von GTA Online sein. Eine dieser zufälligen Positionen ist der Start der Geheim-Mission. Es kann also gut sein, dass ihr euch ein paar Mal besinnungslos saufen müsst, damit die Mission für euch startet.

Was ist das für eine Mission? Trinkt ihr ein paar Gläser des Alkohols im Casino von GTA Online zu viel, gibt’s irgendwann ein Blackout. Mit etwas „Glück“ wacht ihr dann bei der Geheimmission auf, Krankenwagen um euch herum. Die Casino-Managerin ruft euch an und erklärt, was ihr da verbrochen habt.

Was ist los bei GTA Online? Zum Release des Casino-DLCs in GTA Online feierte das Spiel im Jahr 2019 seine höchsten Spielerzahlen seit dem Launch . Im Casino gibt es viel zu erleben: Ein Glücksrad , Poker, Black Jack, Roulette und sogar digitale Pferderennen.

