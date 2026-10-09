Alle Cheats für GTA 5 auf PS5, PS4 und Xbox One und Xbox Series X|S. Codes für Waffen, Geld, Autos, Unverwundbarkeit und mehr.

Update, 9. Oktober 2026: Der Artikel wurde geprüft und befindet sich auf dem aktuellsten Stand.

Um was geht es? Cheats waren schon immer ein großer Bestandteil von Grand Theft Auto. Auch in der Einzelspieler-Kampagne von GTA 5 gibt es jede Menge Cheats, die ihr zu eurem Vorteil nutzen könnt. So seid ihr unverwundbar, könnt euch Autos oder Flugzeuge herbeizaubern oder mit explosiver Munition für Chaos sorgen.

In dieser Übersicht zeigen wir euch:

Video starten In GTA Online könnt ihr ab nächster Woche endlich der nervigsten Truppe im Spiel auf den Zahn fühlen Autoplay

Wie kann ich Cheats in GTA 5 auf PS4/PS5 und Xbox eingeben?

Cheats eingeben auf PlayStation: Auf der PlayStation müsst ihr nur mit dem Controller die angegebenen Tasten in der richtigen Reihenfolge drücken. Ihr könnt aber auch die Nummer mit eurem Handy wählen.

Cheats eingeben auf Xbox: Auf der Xbox müsst ihr nur mit dem Controller die angegebenen Tasten in der richtigen Reihenfolge drücken. Ihr könnt aber auch mit eurem Handy die angegebene Nummer wählen.

Das müsst ihr wissen: Speichert vor dem Nutzen von Cheats euren Spielstand ab. Denn wenn ihr einmal einen Cheat genutzt habt, könnt ihr auf dem Speicherstand keine Erfolge und Trophäen mehr erhalten. Dazu müssen die Cheats wieder deaktiviert sein.

Gibt es Cheats für GTA Online? Nein, es gibt keine Cheat-Codes für GTA Online. Hacker nutzen Mod-Menüs, um sich illegale Vorteile in der Online-Welt zu verschaffen. Doch die sind verboten und können zum Account-Bann führen. So steuerten Hacker schon mal diesen lächerlich großen Transformer in einer Online-Session.

GTA 5: Alle Cheats auf PS4 / PS5

Cheat Code Tasten-Kombination Alle Waffen + Munition 1-999-8665-87 Dreieck, R2, Pfeil links, L1, X, Pfeil rechts,

Dreieck, Pfeil unten, Quadrat, L1, L1, L1 Betrunken werden 1-999-547-861 Dreieck, Pfeil rechts, Pfeil rechts, Pfeil links, Pfeil rechts, Viereck, Kreis, Pfeli links Explosive Nahkampfangriffe 1-999-4684-2637 Pfeil rechts, Pfeil links, X, Dreieck, R1, Kreis, Kreis, Kreis, L2 Explosive Munition (Bang Bang) 1-999-444-439 Pfeil rechts, Quadrat, X, Pfeil links, R1, R2, Pfeil links, Pfeil rechts, Pfeil rechts, L1, L1, L1 Fahndungslevel erhöhen 1-999-3844-8483 R1, R1, Kreis, R2, Pfeil links, Pfeil rechts, Pfeil links, Pfeil rechts, Pfeil links, Pfeil rechts Fahndungslevel senken 1-999-5299-3787 R1, R1, Kreis, R2, Pfeil rechts, Pfeil links, Pfeil rechts, Pfeil links, Pfeil rechts, Pfeil links Fallschirm erhalten 1-999-759-3483 Pfeil links, Pfeil rechts, L1, L2, R1, R2, R2, Pfeil links, Pfeil links, Pfeil rechts, L1 Feuergeschosse (Brand-Munition) 1-999-462-363-4279 L1, R1, Quadrat, R1, Pfeil links, R2, R1, Pfeil links, Quadrat, Pfeil rechts, L1, L1 Himmelsturz

(Ihr werdet in die Luft teleportiert) 1-999-759-3255 L1, L2, R1, R2, Pfeil links, Pfeil rechts, Pfeil links, Pfeil rechts, L1, L2, R1, R2, Pfeil links, Pfeil rechts, Pfeil links, Pfeil rechts Maximale Gesundheit + Rüstung 1-999-887-853 Kreis, L1, Dreieck, R2, X, Quadrat, Kreis, Pfeil rechts, Quadrat, L1, L1, L1 Regisseur-Modus starten 1-999-5782-5368 / Rutschautos 1-999-7669-329 Dreieck, R1, R1, Pfeil links, R1, L1, R2, L1 Schnelleres Laufen 1-999-228-8463 Dreieck, Pfeil links, Pfeil rechts, Pfeil rechts, L2, L1, Quadrat Schnelleres Schwimmen 1-999-4684-4557 Pfeil links, Pfeil links, L1, Pfeil rechts, Pfeil rechts, R2, Pfeil links, L2, Pfeil rechts Schwerkraft reduzieren 1-999-356-2837 Pfeil links, Pfeil links, L1, R1, L1, Pfeil rechts, Pfeil links, L1, Pfeil links Spezialfähigkeit laden 1-999-769-3787 X, X, Quadrat, R1, L1, X, Pfeil rechts, Pfeil links, X Supersprung

(Sprung-Taste gedrückt halten

für höhere Sprünge) 1-999-467-8648 L2, L2, Quadrat, Kreis, Kreis, L2, Quadrat, Quadrat, Pfeil links, Pfeil rechts, X Unverwundbarkeit (Godmode) 1-999-724-654-5537 Pfeil rechts, X, Pfeil rechts, Pfeil links,

Pfeil rechts, R1, Pfeil rechts, Pfeil links,

X, Dreieck Wetter ändern 1-999-625-348-724 R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Quadrat Zeitlupen-Modus

(3 Stufen) 1-999-332-3393 Dreieck, Pfeil links, Pfeil rechts, Pfeil rechts, Quadrat, R2, R1 Zeitlupe nur beim Zielen

(3 Stufen) 1-999-3323-393 Quadrat, L2, R1, Dreieck, Pfeil links, Quadrat, L2, Pfeil rechts, X Fahrzeuge BMX Fahrrad 1-999-226-348 Pfeil links, Pfeil links, Pfeil rechts, Pfeil rechts, Pfeil links, Pfeil rechts, Quadrat, Kreis, Dreieck, R1, R2 Buzzard Kampfhubschrauber 1-999-2899-633 Kreis, Kreis, L1, Kreis, Kreis, Kreis, L1, L2, R1, Dreieck, Kreis, Dreieck Musclecar Duke O’Death 1-999-3328-4227 / Duster (Düngerflugzeug) 1-999-3597-7729 Pfeil rechts, Pfeil links, R1, R1, R1, Pfeil links, Dreieck, Dreieck, X, Kreis, L1, L1 Golfwagen (Caddy) 1-999-4653-461 Kreis, L1, Pfeil links, R1, L2, X, R1, L1, Kreis, X Limousine 1-999-8463-9663 R2, Pfeil rechts, L2, Pfeil links, Pfeil links, R1, L1, Kreis, Pfeil rechts Motorcross-Motorrad (Sanchez) 1-999-633-7623 Kreis, X, L1, Kreis, Kreis, L1, Kreis, R1, R2, L2, L1, L1 Motorrad PCJ 1-999-633-7623 R1, Pfeil rechts, Pfeil links, Pfeil rechts, R2, Pfeil links, Pfeil rechts, Quadrat, Pfeil rechts, L2, L1, L1 Müllwagen Trashmaster 1-999-8727-433 Kreis, R1, Kreis, R1, Pfeil links, Pfeil links, R1, L1, Kreis, Pfeil rechts Sportwagen Pfister Comet 1-999-266-38 R1, Kreis, R2, Pfeil rechts, L1, L2, X, X, Quadrat, R1 Sportwagen Rapid GT 1-999-727-4348 R2, L1, Kreis, Pfeil rechts, L1, R1, Pfeil rechts, Pfeil links, Kreis, R2 Stuntflugzeug 1-999-227-678-676 Kreis, Pfeil rechts, L1, L2, Pfeil links, R1, L1, L1, Pfeil links, Pfeil links, X, Dreieck Wasserflugzeug 1-999-398-4628 / U-Boot 1-999-282-2537 /

GTA 5: Alle Cheats auf Xbox Series X|S, Xbox One

Cheat Code Tasten-Kombination Alle Waffen + Munition 1-999-8665-87 Y, RT, Pfeil links, LB, A, Pfeil rechts, Y, Pfeil unten, X, LB, LB, LB Betrunken werden 1-999-547-861 Y, Pfeil rechts, Pfeil rechts, Pfeil links, Pfeil rechts, X, B, Pfeil links Explosive Nahkampfangriffe 1-999-4684-2637 Pfeil rechts, Pfeil links, A, Y, RB, B, B, B, LT Explosive Munition (Bang Bang) 1-999-444-439 Pfeil rechts, X, A, Pfeil links, RB, RT, Pfeil links, Pfeil rechts, Pfeil rechts, LB, LB, LB Fahndungslevel erhöhen 1-999-3844-8483 RB, RB, B, RT, Pfeil links, Pfeil rechts, Pfeil links, Pfeil rechts, Pfeil links, Pfeil rechts Fahndungslevel senken 1-999-5299-3787 RB, RB, B, RT, Pfeil rechts, Pfeil links, Pfeil rechts, Pfeil links, Pfeil rechts, Pfeil links Fallschirm erhalten 1-999-759-3483 Pfeil links, Pfeil rechts, LB, LT, RB, RT, RT, Pfeil links, Pfeil links, Pfeil rechts, LB Feuergeschosse (Brand-Munition) 1-999-462-363-4279 LB, RB, X, RB, Pfeil links, RT, RB, Pfeil links, X, Pfeil rechts, LB, LB Himmelsturz

(Ihr werdet in die Luft teleportiert) 1-999-759-3255 LB, LT, RB, RT, Pfeil links, Pfeil rechts, Pfeil links, Pfeil rechts, LB, LT, RB, RT, Pfeil links, Pfeil rechts, Pfeil links, Pfeil rechts Maximale Gesundheit + Rüstung 1-999-887-853 B, LB, Y, RT, A, X, B, Pfeil rechts, X, LB, LB, LB Regisseur-Modus starten 1-999-5782-5368 / Rutschautos 1-999-7669-329 Y, RB, RB, Pfeil links, RB, LB, RT, LB Schnelleres Laufen 1-999-228-8463 Y, Pfeil links, Pfeil rechts, Pfeil rechts, LT, LB, X Schnelleres Schwimmen 1-999-4684-4557 Pfeil links, Pfeil links, LB, Pfeil rechts, Pfeil rechts, RT, Pfeil links, LT, Pfeil rechts Schwerkraft reduzieren 1-999-356-2837 Pfeil links, Pfeil links, LB, RB, LB, Pfeil rechts, Pfeil links, LB, Pfeil links Spezialfähigkeit laden 1-999-769-3787 A, A, X, RB, LB, A, Pfeil rechts, Pfeil links, A Supersprung

(Sprung-Taste gedrückt halten

für höhere Sprünge) 1-999-467-8648 LT, LT, X, B, B, LT, X, X, Pfeil links, Pfeil rechts, A Unverwundbarkeit (Godmode) 1-999-724-654-5537 Pfeil rechts, A, Pfeil rechts, Pfeil links,

Pfeil rechts, RB, Pfeil rechts, Pfeil links, A, Y Wetter ändern 1-999-625-348-724 RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X Zeitlupen-Modus

(3 Stufen) 1-999-332-3393 Y, Pfeil links, Pfeil rechts, Pfeil rechts, X, RT, RB Zeitlupe nur beim Zielen

(3 Stufen) 1-999-3323-393 X, LT, RB, Y, Pfeil links, X, LT, Pfeil rechts, A Fahrzeuge BMX Fahrrad 1-999-226-348 Pfeil links, Pfeil links, Pfeil rechts, Pfeil rechts, Pfeil links, Pfeil rechts, X, B, Y, RB, RT Buzzard Kampfhubschrauber 1-999-2899-633 B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y Musclecar Duke O’Death 1-999-3328-4227 / Duster (Düngerflugzeug) 1-999-3597-7729 Pfeil rechts, Pfeil links, RB, RB, RB, Pfeil links, Y, Y, A, B, LB, LB Golfwagen (Caddy) 1-999-4653-461 B, LB, Pfeil links, RB, LT, A, RB, LB, B, A Limousine 1-999-8463-9663 RT, Pfeil rechts, LT, Pfeil links, Pfeil links, RB, LB, B, Pfeil rechts Motorcross-Motorrad (Sanchez) 1-999-633-7623 B, A, LB, B, B, LB, B, RB, RT, LT, LB, LB Motorrad PCJ 1-999-633-7623 RB, Pfeil rechts, Pfeil links, Pfeil rechts, RT, Pfeil links, Pfeil rechts, X, Pfeil rechts, LT, LB, LB Müllwagen Trashmaster 1-999-8727-433 B, RB, B, RB, Pfeil links, Pfeil links, RB, LB, B, Pfeil rechts Sportwagen Pfister Comet 1-999-266-38 RB, B, RT, Pfeil rechts, LB, LT, A, A, X, RB Sportwagen Rapid GT 1-999-727-4348 RT, LB, B, Pfeil rechts, LB, RB, Pfeil rechts, Pfeil links, B, RT Stuntflugzeug 1-999-227-678-676 B, Pfeil rechts, LB, LT, Pfeil links, RB, LB, LB, Pfeil links, Pfeil links, A, Y Wasserflugzeug 1-999-398-4628 / U-Boot 1-999-282-2537 /

So sehen die Cheats aus

Wir haben von den interessanten Cheat-Codes in GTA 5 Screenshots gemacht und sie in der folgenden Galerie zusammengetragen. So könnt ihr sehen, wie die Autos und Flugzeuge aussehen, die ihr euch da beschwören könnt.

Was ist mit Geld-Cheats?

Für Grand Theft Auto V gibt es keine Geld-Cheats. Weder auf PC noch auf PS4/PS5 oder Xbox. Ihr könnt an verschiedenen Stellen im Spiel Geld verdienen, wie durch das Investieren von Aktien oder indem ihr in Raubüberfällen ordentlich Kohle scheffelt.

In der Welt von GTA Online sind die Wege zum Geldverdienen sogar noch breiter. Ob als Chef eines Bikerclubs oder als Drogenhändler per Flugzeug – Es gibt viele Wege, eure Konten zu füllen. Wir zeigen euch, ob sich GTA Online 2023 noch lohnt und wenn ja, für wen?