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GTA 5: Alle Cheats für PS5 und Xbox

Patrick Freese Patrick Freese Lesezeit 6 Minuten
GTA-5-Cheats-Titel

Alle Cheats für GTA 5 auf PS5, PS4 und Xbox One und Xbox Series X|S. Codes für Waffen, Geld, Autos, Unverwundbarkeit und mehr.

Update, 9. Oktober 2026: Der Artikel wurde geprüft und befindet sich auf dem aktuellsten Stand.

Um was geht es? Cheats waren schon immer ein großer Bestandteil von Grand Theft Auto. Auch in der Einzelspieler-Kampagne von GTA 5 gibt es jede Menge Cheats, die ihr zu eurem Vorteil nutzen könnt. So seid ihr unverwundbar, könnt euch Autos oder Flugzeuge herbeizaubern oder mit explosiver Munition für Chaos sorgen.

In dieser Übersicht zeigen wir euch:

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In GTA Online könnt ihr ab nächster Woche endlich der nervigsten Truppe im Spiel auf den Zahn fühlen

Wie kann ich Cheats in GTA 5 auf PS4/PS5 und Xbox eingeben?

Cheats eingeben auf PlayStation: Auf der PlayStation müsst ihr nur mit dem Controller die angegebenen Tasten in der richtigen Reihenfolge drücken. Ihr könnt aber auch die Nummer mit eurem Handy wählen.

Cheats eingeben auf Xbox: Auf der Xbox müsst ihr nur mit dem Controller die angegebenen Tasten in der richtigen Reihenfolge drücken. Ihr könnt aber auch mit eurem Handy die angegebene Nummer wählen.

Das müsst ihr wissen: Speichert vor dem Nutzen von Cheats euren Spielstand ab. Denn wenn ihr einmal einen Cheat genutzt habt, könnt ihr auf dem Speicherstand keine Erfolge und Trophäen mehr erhalten. Dazu müssen die Cheats wieder deaktiviert sein.

Gibt es Cheats für GTA Online? Nein, es gibt keine Cheat-Codes für GTA Online. Hacker nutzen Mod-Menüs, um sich illegale Vorteile in der Online-Welt zu verschaffen. Doch die sind verboten und können zum Account-Bann führen. So steuerten Hacker schon mal diesen lächerlich großen Transformer in einer Online-Session.

GTA 5: Alle Cheats auf PS4 / PS5

CheatCodeTasten-Kombination
Alle Waffen + Munition1-999-8665-87Dreieck, R2, Pfeil links, L1, X, Pfeil rechts,
Dreieck, Pfeil unten, Quadrat, L1, L1, L1
Betrunken werden1-999-547-861Dreieck, Pfeil rechts, Pfeil rechts, Pfeil links, Pfeil rechts, Viereck, Kreis, Pfeli links
Explosive Nahkampfangriffe1-999-4684-2637Pfeil rechts, Pfeil links, X, Dreieck, R1, Kreis, Kreis, Kreis, L2
Explosive Munition (Bang Bang)1-999-444-439Pfeil rechts, Quadrat, X, Pfeil links, R1, R2, Pfeil links, Pfeil rechts, Pfeil rechts, L1, L1, L1
Fahndungslevel erhöhen1-999-3844-8483R1, R1, Kreis, R2, Pfeil links, Pfeil rechts, Pfeil links, Pfeil rechts, Pfeil links, Pfeil rechts
Fahndungslevel senken1-999-5299-3787R1, R1, Kreis, R2, Pfeil rechts, Pfeil links, Pfeil rechts, Pfeil links, Pfeil rechts, Pfeil links
Fallschirm erhalten1-999-759-3483Pfeil links, Pfeil rechts, L1, L2, R1, R2, R2, Pfeil links, Pfeil links, Pfeil rechts, L1
Feuergeschosse (Brand-Munition)1-999-462-363-4279L1, R1, Quadrat, R1, Pfeil links, R2, R1, Pfeil links, Quadrat, Pfeil rechts, L1, L1
Himmelsturz
(Ihr werdet in die Luft teleportiert)		1-999-759-3255L1, L2, R1, R2, Pfeil links, Pfeil rechts, Pfeil links, Pfeil rechts, L1, L2, R1, R2, Pfeil links, Pfeil rechts, Pfeil links, Pfeil rechts
Maximale Gesundheit + Rüstung1-999-887-853Kreis, L1, Dreieck, R2, X, Quadrat, Kreis, Pfeil rechts, Quadrat, L1, L1, L1
Regisseur-Modus starten1-999-5782-5368/
Rutschautos1-999-7669-329Dreieck, R1, R1, Pfeil links, R1, L1, R2, L1
Schnelleres Laufen1-999-228-8463Dreieck, Pfeil links, Pfeil rechts, Pfeil rechts, L2, L1, Quadrat
Schnelleres Schwimmen1-999-4684-4557Pfeil links, Pfeil links, L1, Pfeil rechts, Pfeil rechts, R2, Pfeil links, L2, Pfeil rechts
Schwerkraft reduzieren1-999-356-2837Pfeil links, Pfeil links, L1, R1, L1, Pfeil rechts, Pfeil links, L1, Pfeil links
Spezialfähigkeit laden1-999-769-3787X, X, Quadrat, R1, L1, X, Pfeil rechts, Pfeil links, X
Supersprung
(Sprung-Taste gedrückt halten
für höhere Sprünge)		1-999-467-8648L2, L2, Quadrat, Kreis, Kreis, L2, Quadrat, Quadrat, Pfeil links, Pfeil rechts, X
Unverwundbarkeit (Godmode)1-999-724-654-5537Pfeil rechts, X, Pfeil rechts, Pfeil links,
Pfeil rechts, R1, Pfeil rechts, Pfeil links,
X, Dreieck
Wetter ändern1-999-625-348-724R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Quadrat
Zeitlupen-Modus
(3 Stufen)		1-999-332-3393Dreieck, Pfeil links, Pfeil rechts, Pfeil rechts, Quadrat, R2, R1
Zeitlupe nur beim Zielen
(3 Stufen)		1-999-3323-393Quadrat, L2, R1, Dreieck, Pfeil links, Quadrat, L2, Pfeil rechts, X
Fahrzeuge
BMX Fahrrad1-999-226-348Pfeil links, Pfeil links, Pfeil rechts, Pfeil rechts, Pfeil links, Pfeil rechts, Quadrat, Kreis, Dreieck, R1, R2
Buzzard Kampfhubschrauber1-999-2899-633Kreis, Kreis, L1, Kreis, Kreis, Kreis, L1, L2, R1, Dreieck, Kreis, Dreieck
Musclecar Duke O’Death1-999-3328-4227/
Duster (Düngerflugzeug)1-999-3597-7729Pfeil rechts, Pfeil links, R1, R1, R1, Pfeil links, Dreieck, Dreieck, X, Kreis, L1, L1
Golfwagen (Caddy)1-999-4653-461Kreis, L1, Pfeil links, R1, L2, X, R1, L1, Kreis, X
Limousine1-999-8463-9663R2, Pfeil rechts, L2, Pfeil links, Pfeil links, R1, L1, Kreis, Pfeil rechts
Motorcross-Motorrad (Sanchez)1-999-633-7623Kreis, X, L1, Kreis, Kreis, L1, Kreis, R1, R2, L2, L1, L1
Motorrad PCJ1-999-633-7623R1, Pfeil rechts, Pfeil links, Pfeil rechts, R2, Pfeil links, Pfeil rechts, Quadrat, Pfeil rechts, L2, L1, L1
Müllwagen Trashmaster1-999-8727-433Kreis, R1, Kreis, R1, Pfeil links, Pfeil links, R1, L1, Kreis, Pfeil rechts
Sportwagen Pfister Comet1-999-266-38R1, Kreis, R2, Pfeil rechts, L1, L2, X, X, Quadrat, R1
Sportwagen Rapid GT1-999-727-4348R2, L1, Kreis, Pfeil rechts, L1, R1, Pfeil rechts, Pfeil links, Kreis, R2
Stuntflugzeug1-999-227-678-676Kreis, Pfeil rechts, L1, L2, Pfeil links, R1, L1, L1, Pfeil links, Pfeil links, X, Dreieck
Wasserflugzeug1-999-398-4628/
U-Boot1-999-282-2537/

GTA 5: Alle Cheats auf Xbox Series X|S, Xbox One

CheatCodeTasten-Kombination
Alle Waffen + Munition1-999-8665-87Y, RT, Pfeil links, LB, A, Pfeil rechts, Y, Pfeil unten, X, LB, LB, LB
Betrunken werden1-999-547-861Y, Pfeil rechts, Pfeil rechts, Pfeil links, Pfeil rechts, X, B, Pfeil links
Explosive Nahkampfangriffe1-999-4684-2637Pfeil rechts, Pfeil links, A, Y, RB, B, B, B, LT
Explosive Munition (Bang Bang)1-999-444-439Pfeil rechts, X, A, Pfeil links, RB, RT, Pfeil links, Pfeil rechts, Pfeil rechts, LB, LB, LB
Fahndungslevel erhöhen1-999-3844-8483RB, RB, B, RT, Pfeil links, Pfeil rechts, Pfeil links, Pfeil rechts, Pfeil links, Pfeil rechts
Fahndungslevel senken1-999-5299-3787RB, RB, B, RT, Pfeil rechts, Pfeil links, Pfeil rechts, Pfeil links, Pfeil rechts, Pfeil links
Fallschirm erhalten1-999-759-3483Pfeil links, Pfeil rechts, LB, LT, RB, RT, RT, Pfeil links, Pfeil links, Pfeil rechts, LB
Feuergeschosse (Brand-Munition)1-999-462-363-4279LB, RB, X, RB, Pfeil links, RT, RB, Pfeil links, X, Pfeil rechts, LB, LB
Himmelsturz
(Ihr werdet in die Luft teleportiert)		1-999-759-3255LB, LT, RB, RT, Pfeil links, Pfeil rechts, Pfeil links, Pfeil rechts, LB, LT, RB, RT, Pfeil links, Pfeil rechts, Pfeil links, Pfeil rechts
Maximale Gesundheit + Rüstung1-999-887-853B, LB, Y, RT, A, X, B, Pfeil rechts, X, LB, LB, LB
Regisseur-Modus starten1-999-5782-5368/
Rutschautos1-999-7669-329Y, RB, RB, Pfeil links, RB, LB, RT, LB
Schnelleres Laufen1-999-228-8463Y, Pfeil links, Pfeil rechts, Pfeil rechts, LT, LB, X
Schnelleres Schwimmen1-999-4684-4557Pfeil links, Pfeil links, LB, Pfeil rechts, Pfeil rechts, RT, Pfeil links, LT, Pfeil rechts
Schwerkraft reduzieren1-999-356-2837Pfeil links, Pfeil links, LB, RB, LB, Pfeil rechts, Pfeil links, LB, Pfeil links
Spezialfähigkeit laden1-999-769-3787A, A, X, RB, LB, A, Pfeil rechts, Pfeil links, A
Supersprung
(Sprung-Taste gedrückt halten
für höhere Sprünge)		1-999-467-8648LT, LT, X, B, B, LT, X, X, Pfeil links, Pfeil rechts, A
Unverwundbarkeit (Godmode)1-999-724-654-5537Pfeil rechts, A, Pfeil rechts, Pfeil links,
Pfeil rechts, RB, Pfeil rechts, Pfeil links, A, Y
Wetter ändern1-999-625-348-724RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X
Zeitlupen-Modus
(3 Stufen)		1-999-332-3393Y, Pfeil links, Pfeil rechts, Pfeil rechts, X, RT, RB
Zeitlupe nur beim Zielen
(3 Stufen)		1-999-3323-393X, LT, RB, Y, Pfeil links, X, LT, Pfeil rechts, A
Fahrzeuge
BMX Fahrrad1-999-226-348Pfeil links, Pfeil links, Pfeil rechts, Pfeil rechts, Pfeil links, Pfeil rechts, X, B, Y, RB, RT
Buzzard Kampfhubschrauber1-999-2899-633B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y
Musclecar Duke O’Death1-999-3328-4227/
Duster (Düngerflugzeug)1-999-3597-7729Pfeil rechts, Pfeil links, RB, RB, RB, Pfeil links, Y, Y, A, B, LB, LB
Golfwagen (Caddy)1-999-4653-461B, LB, Pfeil links, RB, LT, A, RB, LB, B, A
Limousine1-999-8463-9663RT, Pfeil rechts, LT, Pfeil links, Pfeil links, RB, LB, B, Pfeil rechts
Motorcross-Motorrad (Sanchez)1-999-633-7623B, A, LB, B, B, LB, B, RB, RT, LT, LB, LB
Motorrad PCJ1-999-633-7623RB, Pfeil rechts, Pfeil links, Pfeil rechts, RT, Pfeil links, Pfeil rechts, X, Pfeil rechts, LT, LB, LB
Müllwagen Trashmaster1-999-8727-433B, RB, B, RB, Pfeil links, Pfeil links, RB, LB, B, Pfeil rechts
Sportwagen Pfister Comet1-999-266-38RB, B, RT, Pfeil rechts, LB, LT, A, A, X, RB
Sportwagen Rapid GT1-999-727-4348RT, LB, B, Pfeil rechts, LB, RB, Pfeil rechts, Pfeil links, B, RT
Stuntflugzeug1-999-227-678-676B, Pfeil rechts, LB, LT, Pfeil links, RB, LB, LB, Pfeil links, Pfeil links, A, Y
Wasserflugzeug1-999-398-4628/
U-Boot1-999-282-2537/

So sehen die Cheats aus

Wir haben von den interessanten Cheat-Codes in GTA 5 Screenshots gemacht und sie in der folgenden Galerie zusammengetragen. So könnt ihr sehen, wie die Autos und Flugzeuge aussehen, die ihr euch da beschwören könnt.

GTA-5-Supersprünge-Cheat
GTA-5-Alle-Waffen-Cheat
GTA-5-Explosive-Nahkampfangriffe-Cheat
GTA-5-Buzzard-Cheat
GTA-5-Himmelsturz-Cheat
GTA-5-Comet-Cheat
GTA-5-Duster-Cheat
GTA-5-Rapid-GT-Cheat
GTA-5-Limo-Cheat
GTA-5-Caddy-Cheat
GTA-5-Sanchez-Cheat
GTA-5-PCJ-Cheat
GTA-5-Stunt-Flugzeug-Cheat
GTA-5-BMX-Cheat
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Was ist mit Geld-Cheats?

Für Grand Theft Auto V gibt es keine Geld-Cheats. Weder auf PC noch auf PS4/PS5 oder Xbox. Ihr könnt an verschiedenen Stellen im Spiel Geld verdienen, wie durch das Investieren von Aktien oder indem ihr in Raubüberfällen ordentlich Kohle scheffelt.

In der Welt von GTA Online sind die Wege zum Geldverdienen sogar noch breiter. Ob als Chef eines Bikerclubs oder als Drogenhändler per Flugzeug – Es gibt viele Wege, eure Konten zu füllen. Wir zeigen euch, ob sich GTA Online 2023 noch lohnt und wenn ja, für wen?