Alle Cheats für GTA 5 auf PS5, PS4 und Xbox One und Xbox Series X|S. Codes für Waffen, Geld, Autos, Unverwundbarkeit und mehr.
Um was geht es? Cheats waren schon immer ein großer Bestandteil von Grand Theft Auto. Auch in der Einzelspieler-Kampagne von GTA 5 gibt es jede Menge Cheats, die ihr zu eurem Vorteil nutzen könnt. So seid ihr unverwundbar, könnt euch Autos oder Flugzeuge herbeizaubern oder mit explosiver Munition für Chaos sorgen.
In dieser Übersicht zeigen wir euch:
- Cheats für GTA 5 auf PlayStation 4 und PlayStation 5
- Cheats für GTA 5 auf Xbox One und Xbox Series X|S
- Screenshots von Cheats im Spiel
- Geld-Cheats für GTA 5 – Warum gibt es keine?
- Alle Cheats für GTA 5 auf PC findet ihr in diesem Artikel
Wie kann ich Cheats in GTA 5 auf PS4/PS5 und Xbox eingeben?
Cheats eingeben auf PlayStation: Auf der PlayStation müsst ihr nur mit dem Controller die angegebenen Tasten in der richtigen Reihenfolge drücken. Ihr könnt aber auch die Nummer mit eurem Handy wählen.
Cheats eingeben auf Xbox: Auf der Xbox müsst ihr nur mit dem Controller die angegebenen Tasten in der richtigen Reihenfolge drücken. Ihr könnt aber auch mit eurem Handy die angegebene Nummer wählen.
Das müsst ihr wissen: Speichert vor dem Nutzen von Cheats euren Spielstand ab. Denn wenn ihr einmal einen Cheat genutzt habt, könnt ihr auf dem Speicherstand keine Erfolge und Trophäen mehr erhalten. Dazu müssen die Cheats wieder deaktiviert sein.
Gibt es Cheats für GTA Online? Nein, es gibt keine Cheat-Codes für GTA Online. Hacker nutzen Mod-Menüs, um sich illegale Vorteile in der Online-Welt zu verschaffen. Doch die sind verboten und können zum Account-Bann führen. So steuerten Hacker schon mal diesen lächerlich großen Transformer in einer Online-Session.
GTA 5: Alle Cheats auf PS4 / PS5
|Cheat
|Code
|Tasten-Kombination
|Alle Waffen + Munition
|1-999-8665-87
|Dreieck, R2, Pfeil links, L1, X, Pfeil rechts,
Dreieck, Pfeil unten, Quadrat, L1, L1, L1
|Betrunken werden
|1-999-547-861
|Dreieck, Pfeil rechts, Pfeil rechts, Pfeil links, Pfeil rechts, Viereck, Kreis, Pfeli links
|Explosive Nahkampfangriffe
|1-999-4684-2637
|Pfeil rechts, Pfeil links, X, Dreieck, R1, Kreis, Kreis, Kreis, L2
|Explosive Munition (Bang Bang)
|1-999-444-439
|Pfeil rechts, Quadrat, X, Pfeil links, R1, R2, Pfeil links, Pfeil rechts, Pfeil rechts, L1, L1, L1
|Fahndungslevel erhöhen
|1-999-3844-8483
|R1, R1, Kreis, R2, Pfeil links, Pfeil rechts, Pfeil links, Pfeil rechts, Pfeil links, Pfeil rechts
|Fahndungslevel senken
|1-999-5299-3787
|R1, R1, Kreis, R2, Pfeil rechts, Pfeil links, Pfeil rechts, Pfeil links, Pfeil rechts, Pfeil links
|Fallschirm erhalten
|1-999-759-3483
|Pfeil links, Pfeil rechts, L1, L2, R1, R2, R2, Pfeil links, Pfeil links, Pfeil rechts, L1
|Feuergeschosse (Brand-Munition)
|1-999-462-363-4279
|L1, R1, Quadrat, R1, Pfeil links, R2, R1, Pfeil links, Quadrat, Pfeil rechts, L1, L1
|Himmelsturz
(Ihr werdet in die Luft teleportiert)
|1-999-759-3255
|L1, L2, R1, R2, Pfeil links, Pfeil rechts, Pfeil links, Pfeil rechts, L1, L2, R1, R2, Pfeil links, Pfeil rechts, Pfeil links, Pfeil rechts
|Maximale Gesundheit + Rüstung
|1-999-887-853
|Kreis, L1, Dreieck, R2, X, Quadrat, Kreis, Pfeil rechts, Quadrat, L1, L1, L1
|Regisseur-Modus starten
|1-999-5782-5368
|/
|Rutschautos
|1-999-7669-329
|Dreieck, R1, R1, Pfeil links, R1, L1, R2, L1
|Schnelleres Laufen
|1-999-228-8463
|Dreieck, Pfeil links, Pfeil rechts, Pfeil rechts, L2, L1, Quadrat
|Schnelleres Schwimmen
|1-999-4684-4557
|Pfeil links, Pfeil links, L1, Pfeil rechts, Pfeil rechts, R2, Pfeil links, L2, Pfeil rechts
|Schwerkraft reduzieren
|1-999-356-2837
|Pfeil links, Pfeil links, L1, R1, L1, Pfeil rechts, Pfeil links, L1, Pfeil links
|Spezialfähigkeit laden
|1-999-769-3787
|X, X, Quadrat, R1, L1, X, Pfeil rechts, Pfeil links, X
|Supersprung
(Sprung-Taste gedrückt halten
für höhere Sprünge)
|1-999-467-8648
|L2, L2, Quadrat, Kreis, Kreis, L2, Quadrat, Quadrat, Pfeil links, Pfeil rechts, X
|Unverwundbarkeit (Godmode)
|1-999-724-654-5537
|Pfeil rechts, X, Pfeil rechts, Pfeil links,
Pfeil rechts, R1, Pfeil rechts, Pfeil links,
X, Dreieck
|Wetter ändern
|1-999-625-348-724
|R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Quadrat
|Zeitlupen-Modus
(3 Stufen)
|1-999-332-3393
|Dreieck, Pfeil links, Pfeil rechts, Pfeil rechts, Quadrat, R2, R1
|Zeitlupe nur beim Zielen
(3 Stufen)
|1-999-3323-393
|Quadrat, L2, R1, Dreieck, Pfeil links, Quadrat, L2, Pfeil rechts, X
|Fahrzeuge
|BMX Fahrrad
|1-999-226-348
|Pfeil links, Pfeil links, Pfeil rechts, Pfeil rechts, Pfeil links, Pfeil rechts, Quadrat, Kreis, Dreieck, R1, R2
|Buzzard Kampfhubschrauber
|1-999-2899-633
|Kreis, Kreis, L1, Kreis, Kreis, Kreis, L1, L2, R1, Dreieck, Kreis, Dreieck
|Musclecar Duke O’Death
|1-999-3328-4227
|/
|Duster (Düngerflugzeug)
|1-999-3597-7729
|Pfeil rechts, Pfeil links, R1, R1, R1, Pfeil links, Dreieck, Dreieck, X, Kreis, L1, L1
|Golfwagen (Caddy)
|1-999-4653-461
|Kreis, L1, Pfeil links, R1, L2, X, R1, L1, Kreis, X
|Limousine
|1-999-8463-9663
|R2, Pfeil rechts, L2, Pfeil links, Pfeil links, R1, L1, Kreis, Pfeil rechts
|Motorcross-Motorrad (Sanchez)
|1-999-633-7623
|Kreis, X, L1, Kreis, Kreis, L1, Kreis, R1, R2, L2, L1, L1
|Motorrad PCJ
|1-999-633-7623
|R1, Pfeil rechts, Pfeil links, Pfeil rechts, R2, Pfeil links, Pfeil rechts, Quadrat, Pfeil rechts, L2, L1, L1
|Müllwagen Trashmaster
|1-999-8727-433
|Kreis, R1, Kreis, R1, Pfeil links, Pfeil links, R1, L1, Kreis, Pfeil rechts
|Sportwagen Pfister Comet
|1-999-266-38
|R1, Kreis, R2, Pfeil rechts, L1, L2, X, X, Quadrat, R1
|Sportwagen Rapid GT
|1-999-727-4348
|R2, L1, Kreis, Pfeil rechts, L1, R1, Pfeil rechts, Pfeil links, Kreis, R2
|Stuntflugzeug
|1-999-227-678-676
|Kreis, Pfeil rechts, L1, L2, Pfeil links, R1, L1, L1, Pfeil links, Pfeil links, X, Dreieck
|Wasserflugzeug
|1-999-398-4628
|/
|U-Boot
|1-999-282-2537
|/
GTA 5: Alle Cheats auf Xbox Series X|S, Xbox One
|Cheat
|Code
|Tasten-Kombination
|Alle Waffen + Munition
|1-999-8665-87
|Y, RT, Pfeil links, LB, A, Pfeil rechts, Y, Pfeil unten, X, LB, LB, LB
|Betrunken werden
|1-999-547-861
|Y, Pfeil rechts, Pfeil rechts, Pfeil links, Pfeil rechts, X, B, Pfeil links
|Explosive Nahkampfangriffe
|1-999-4684-2637
|Pfeil rechts, Pfeil links, A, Y, RB, B, B, B, LT
|Explosive Munition (Bang Bang)
|1-999-444-439
|Pfeil rechts, X, A, Pfeil links, RB, RT, Pfeil links, Pfeil rechts, Pfeil rechts, LB, LB, LB
|Fahndungslevel erhöhen
|1-999-3844-8483
|RB, RB, B, RT, Pfeil links, Pfeil rechts, Pfeil links, Pfeil rechts, Pfeil links, Pfeil rechts
|Fahndungslevel senken
|1-999-5299-3787
|RB, RB, B, RT, Pfeil rechts, Pfeil links, Pfeil rechts, Pfeil links, Pfeil rechts, Pfeil links
|Fallschirm erhalten
|1-999-759-3483
|Pfeil links, Pfeil rechts, LB, LT, RB, RT, RT, Pfeil links, Pfeil links, Pfeil rechts, LB
|Feuergeschosse (Brand-Munition)
|1-999-462-363-4279
|LB, RB, X, RB, Pfeil links, RT, RB, Pfeil links, X, Pfeil rechts, LB, LB
|Himmelsturz
(Ihr werdet in die Luft teleportiert)
|1-999-759-3255
|LB, LT, RB, RT, Pfeil links, Pfeil rechts, Pfeil links, Pfeil rechts, LB, LT, RB, RT, Pfeil links, Pfeil rechts, Pfeil links, Pfeil rechts
|Maximale Gesundheit + Rüstung
|1-999-887-853
|B, LB, Y, RT, A, X, B, Pfeil rechts, X, LB, LB, LB
|Regisseur-Modus starten
|1-999-5782-5368
|/
|Rutschautos
|1-999-7669-329
|Y, RB, RB, Pfeil links, RB, LB, RT, LB
|Schnelleres Laufen
|1-999-228-8463
|Y, Pfeil links, Pfeil rechts, Pfeil rechts, LT, LB, X
|Schnelleres Schwimmen
|1-999-4684-4557
|Pfeil links, Pfeil links, LB, Pfeil rechts, Pfeil rechts, RT, Pfeil links, LT, Pfeil rechts
|Schwerkraft reduzieren
|1-999-356-2837
|Pfeil links, Pfeil links, LB, RB, LB, Pfeil rechts, Pfeil links, LB, Pfeil links
|Spezialfähigkeit laden
|1-999-769-3787
|A, A, X, RB, LB, A, Pfeil rechts, Pfeil links, A
|Supersprung
(Sprung-Taste gedrückt halten
für höhere Sprünge)
|1-999-467-8648
|LT, LT, X, B, B, LT, X, X, Pfeil links, Pfeil rechts, A
|Unverwundbarkeit (Godmode)
|1-999-724-654-5537
|Pfeil rechts, A, Pfeil rechts, Pfeil links,
Pfeil rechts, RB, Pfeil rechts, Pfeil links, A, Y
|Wetter ändern
|1-999-625-348-724
|RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X
|Zeitlupen-Modus
(3 Stufen)
|1-999-332-3393
|Y, Pfeil links, Pfeil rechts, Pfeil rechts, X, RT, RB
|Zeitlupe nur beim Zielen
(3 Stufen)
|1-999-3323-393
|X, LT, RB, Y, Pfeil links, X, LT, Pfeil rechts, A
|Fahrzeuge
|BMX Fahrrad
|1-999-226-348
|Pfeil links, Pfeil links, Pfeil rechts, Pfeil rechts, Pfeil links, Pfeil rechts, X, B, Y, RB, RT
|Buzzard Kampfhubschrauber
|1-999-2899-633
|B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y
|Musclecar Duke O’Death
|1-999-3328-4227
|/
|Duster (Düngerflugzeug)
|1-999-3597-7729
|Pfeil rechts, Pfeil links, RB, RB, RB, Pfeil links, Y, Y, A, B, LB, LB
|Golfwagen (Caddy)
|1-999-4653-461
|B, LB, Pfeil links, RB, LT, A, RB, LB, B, A
|Limousine
|1-999-8463-9663
|RT, Pfeil rechts, LT, Pfeil links, Pfeil links, RB, LB, B, Pfeil rechts
|Motorcross-Motorrad (Sanchez)
|1-999-633-7623
|B, A, LB, B, B, LB, B, RB, RT, LT, LB, LB
|Motorrad PCJ
|1-999-633-7623
|RB, Pfeil rechts, Pfeil links, Pfeil rechts, RT, Pfeil links, Pfeil rechts, X, Pfeil rechts, LT, LB, LB
|Müllwagen Trashmaster
|1-999-8727-433
|B, RB, B, RB, Pfeil links, Pfeil links, RB, LB, B, Pfeil rechts
|Sportwagen Pfister Comet
|1-999-266-38
|RB, B, RT, Pfeil rechts, LB, LT, A, A, X, RB
|Sportwagen Rapid GT
|1-999-727-4348
|RT, LB, B, Pfeil rechts, LB, RB, Pfeil rechts, Pfeil links, B, RT
|Stuntflugzeug
|1-999-227-678-676
|B, Pfeil rechts, LB, LT, Pfeil links, RB, LB, LB, Pfeil links, Pfeil links, A, Y
|Wasserflugzeug
|1-999-398-4628
|/
|U-Boot
|1-999-282-2537
|/
So sehen die Cheats aus
Wir haben von den interessanten Cheat-Codes in GTA 5 Screenshots gemacht und sie in der folgenden Galerie zusammengetragen. So könnt ihr sehen, wie die Autos und Flugzeuge aussehen, die ihr euch da beschwören könnt.
Was ist mit Geld-Cheats?
Für Grand Theft Auto V gibt es keine Geld-Cheats. Weder auf PC noch auf PS4/PS5 oder Xbox. Ihr könnt an verschiedenen Stellen im Spiel Geld verdienen, wie durch das Investieren von Aktien oder indem ihr in Raubüberfällen ordentlich Kohle scheffelt.
In der Welt von GTA Online sind die Wege zum Geldverdienen sogar noch breiter. Ob als Chef eines Bikerclubs oder als Drogenhändler per Flugzeug – Es gibt viele Wege, eure Konten zu füllen. Wir zeigen euch, ob sich GTA Online 2023 noch lohnt und wenn ja, für wen?
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