GTA Online: Crossplay zwischen PC, PlayStation und Xbox möglich?

Gibt es in GTA Online Crossplay, sodass Spieler am PC, an der PlayStation und an der Xbox miteinander spielen können? Wir zeigen euch, was ihr zum Crossplay wissen müsst.

Das müsst ihr wissen: GTA Online besteht schon seit vielen Jahren und Konsolen-Generationen. Angefangen auf der PS3 | Xbox 360 und PS4 | Xbox One, inzwischen auch auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X|S. Außerdem könnt ihr es seit vielen Jahren auch auf dem PC spielen.

Viele Spieler fragen sich, ob es Crossplay für GTA Online gibt. So könnte man zum Beispiel mit seinen Freunden auf der PS4 spielen, während man selbst am PC zockt. Hier zeigen wir euch, wo das Crossplay bei GTA Online möglich ist und wo nicht.

Crossplay bei GTA Online erklärt

Wir gehen nachfolgend auf jede mögliche Kombination ein und zeigen euch, ob dort das plattformübergreifende Spielen funktioniert.

Crossplay zwischen PS4/PS5 und PC

Ist das möglich? Nein, zwischen PC und PlayStation (PS4 und PS5) gibt es kein Crossplay. Ihr könnt nicht zusammenspielen.

Crossplay zwischen PS4/PS5 und Xbox

Ist das möglich? Nein, ihr könnt nicht auf PS4 oder PS5 mit Xbox One oder Xbox Series X|S zusammenspielen. Das Crossplay zwischen den verschiedenen Konsolen ist nicht aktiv.

Die Konsolen-Generationen können allerdings untereinander miteinander spielen. Also Crossplay zwischen PS4 und PS5 ist möglich. Genauso ist Crossplay zwischen Xbox One und Xbox Series X|S möglich.

Aber auch hier gibt es Ausnahmen. Wer die Enhanced-Version spielt, kann nicht mit Spielern der alten Version zusammenspielen. Umgehen kann man das, indem man zum Beispiel auf der PS5 die PS4-Version von GTA Online spielt. Dann kann man auch mit Spielern der PS4 zusammen spielen.

Crossplay zwischen Xbox und PC

Ist das möglich? Nein, Xbox-Spieler können nicht zusammen mit PC-Spielern GTA Online im Crossplay spielen. Auch hier ist die Kombination zwischen Konsole und PC nicht verfügbar.

Crossplay zwischen Steam, Epic Games und Social Club (Rockstar Launcher)

Ist das möglich? Ja, hier gibt es die Möglichkeit. Auf dem PC können alle Spieler untereinander spielen.

Alle Spieler aus dem Epic Games Store, dem Rockstar Launcher und Steam können zusammen im Crossplay zocken. Verbunden werdet ihr auf dem PC über den Social Club. Hier könnt ihr euch als Freunde adden und gegenseitig euren Spielsessions joinen.

Soll es Crossplay zwischen PlayStation/Xbox und PC oder Xbox und PlayStation noch geben?

Das ist der Stand: Bisher gibt es keine offiziellen Aussagen dazu, dass GTA Online sein Crossplay noch erweitern möchte. Zwar sind die Entwickler immer wieder für Überraschungen zu haben, doch dass das Spiel aus 2013 jetzt nochmal alles umkrempelt, ist eher unwahrscheinlich (aber nicht ausgeschlossen).

Sobald es offizielle Ansagen zu dem Thema gibt, werdet ihr hier auf MeinMMO davon erfahren.