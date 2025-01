GTA 6 wird so groß, dass es einem Professor und Gaming-Experten schlaflose Nächte bereitet

Ein Experte, der für viele verschiedene Gaming-Unternehmen in hochrangigen Positionen gearbeitet hat, ist wegen GTA 6 besorgt.

Um wen geht es? Der Gaming-Experte Mike Fischer hat in einem Interview mit dem Online-Magazin Game World Observer erzählt, warum GTA 6 ihm schlaflose Nächte bereitet.

Mike Fischer ist Professor für Interaktive Medien an der „University of Southern California“.

Derzeit ist Fischer zudem als Berater für den südkoreanischen Publisher KRAFTON (PUBG, The Calisto Protoccol, Subnautica) tätig.

In der Vergangenheit war Mike Fischer für verschiedene große Gaming-Unternehmen tätig. Darunter unter anderem Sega (Produktmanager und später Vizepräsident Entertainment Marketing) Square Enix (Präsident & CEO) und Epic Games (Head of Publishing).

In seiner Karriere hat Fischer an 80 Spielen mitgewirkt, darunter Titel wie Deus Ex, Octopath Traveler 2 und verschiedene Teile von Final Fantasy (via Moby Games).

GTA 6 könnte die Zeit aller Gamer verschlingen

Was sagt Fischer zu GTA 6? Fischer sagt in dem Interview mit Game World Observer, ihn halte nachts der Gedanke wach, dass GTA 6 die gesamte Zeit und das gesamte Geld aller Spieler „verschlingen“ könnte. Wenn das Action-Spiel von Rockstar Games erscheint, habe es ihm nach noch nie ein „so großes, so fesselndes, so unglaubliches, so allumfassendes Spiel“ gegeben wie GTA 6.

Zudem fragt sich Fischer, welche Folgen GTA 6 für die Konkurrenz hat: „Ich bin ein wenig besorgt darüber, was das für viele andere AAA-Spiele in diesem Bereich bedeuten wird“, und ergänzt, „wenn GTA 6 rauskommt, wird es eine herausfordernde Störung sein.“

Fischer sagt aber auch, dass der Release durchaus einen positiven Effekt auf andere Spiele haben kann, weil sich vielleicht mehr Spieler eine PlayStation, eine Xbox oder einen high-end Gaming-PC kaufen, um GTA 6 spielen zu können.

Zweifelsohne wird GTA 6 ein riesiges Spiel, auf das viele Menschen in der Gaming-Industrie schauen. Wie das Interview mit Fischer zeigt, blicken nicht nur die Fans der Reihe auf den Release des Action-Spiels, sondern auch die Entwickler und Publisher anderer Spiele: GTA 6 sorgt schon jetzt für Nervosität bei der Konkurrenz – Obwohl es noch keinen Release-Termin gibt