GTA 6 hat noch kein Release-Datum, aber jetzt schon massive Auswirkungen auf das Gaming-Jahr 2025

GTA 6 wird heiß erwartet, hat aber noch immer kein festes Release-Datum. Das sorgt besonders bei der Konkurrenz für Aufregung und zeigt: Rockstar beeinflusst das kommende Gaming-Jahr bereits jetzt.

Wie steht es um GTA 6? Die Veröffentlichung des ersten Trailers zu GTA 6 ist jetzt bereits ein Jahr her. Damals sorgten die ersten Bewegtbilder für großes Aufsehen – klar, wird reden hier von GTA. Die Serie ist immerhin sehr beliebt und hat Rockstar Games einen sehr guten Ruf eingebracht.

Seither gab es aber kaum neue Informationen zum sechsten Teil. Wann er erscheint, will oder kann selbst Rockstar nicht konkret verraten. Bislang steht nur der grobe Zeitraum Herbst 2025 im Raum. Ob er eingehalten wird, steht noch nicht fest. Ein ehemaliger Mitarbeiter glaubt jedenfalls, dass Rockstar den genauen Termin noch lange hinauszögern könnte.

Das hat auch Konsequenzen für andere Publisher. Denn mit dem Riesen GTA möchte sich kaum jemand anlegen.

Das bange Warten auf einen Termin

Wie geht es der Konkurrenz? Dass GTA 6 bei seinem Erscheinen die Gaming-Welt dominieren wird, ist kein Geheimnis. Immerhin war schon Teil 5 enorm erfolgreich. Nicht nur gilt es mit einem Metascore von 97 Punkten als eines der besten Spiele aller Zeiten, es verkaufte sich laut statista.com zufolge rund 205 Millionen Mal.

Um das in Perspektive zu setzen: Nur Minecraft verkaufte mehr Einheiten, nämlich 300 Millionen Stück (via statista.com). Eine große und langjährige Serie wie Final Fantasy hat mit allen Ablegern sogar weniger Spiele verkauft als Rockstar mit GTA 5 allein. Nämlich 195 Millionen Einheiten (via statista.com)

Diese Zahlen sorgen für hohe Erwartungen. Einerseits bei Rockstar, von denen ein sehr gutes Spiel und hohe Umsätze erwartet werden. Andererseits bei den konkurrierenden Publishern, die fürchten, ihr Spiel im selben Zeitraum zu veröffentlichen.

Aus diesem Grund zögern einige Spielefirmen den Release-Termin ihrer eigenen Produktionen aktuell hinaus. Laut Branchen-Insider Jason Schreier wollen sie warten, bis Rockstar mit einem konkreten Termin herausrückt.

Sollte sich der Herbst 2025 bestätigen, könnte es zu Verschiebungen anderer Titel kommen – sogar bis ins Jahr 2026 hinein. Wie genau das nächste Jahr im Gaming also aussieht, steht noch in den Sternen.

Das zeigt, wie groß der Einfluss von GTA 6 bereits vor Release ist. Im besten Fall erfüllt Rockstar die Erwartungen an ihr Gangster-Epos nicht nur, sondern setzt auch neue Maßstäbe in Sachen Open-World-Spiele. Glaubt ihr, das kann gelingen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Das könnte euch auch interessieren: Entwickler hat 14 Jahre an GTA gearbeitet, erklärt jetzt, warum sich ein Wunsch der Spieler für GTA 6 nur schwer umsetzen lässt