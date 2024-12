Neues Update zu GTA Online enthält ein verstecktes Detail – Fans glauben an einen Hinweis auf GTA 6

Viele Fans warten sehnsüchtig auf neue Informationen zu GTA 6. Dazu gab es lange nichts. GTA Online hingegen bekommt regelmäßig neue Updates. Rockstar kündigte jetzt ein neues Szenario an, und im Hintergrund versteckt sich ein Easter Egg. Einige Fans glauben: Das muss was mit GTA 6 zu tun haben.

Was ist das neue Update? Das neue Update für GTA Online heißt Agents of Sabotage . Darin kehrt ihr zu Darnell Bros zurück. Das ist eine Textilfabrik, die in der Kampagne von GTA 5 eine wichtige Rolle gespielt hat. In Agent of Sabotage arbeitet ihr mit Jodi Marshall und dem Russen Parvel zusammen.

Dabei bietet das Update gewohnte neue Inhalte, wie Autos. Im Trailer sieht man Vehikel mit Laserwaffen. Die werdet ihr euch wahrscheinlich wieder kaufen können. Viel wichtiger für viele ist aber das Key-Art zum Update, denn dort versteckt sich ein kleines Detail. Die Fans denken dabei wieder einmal direkt an GTA 6.

Einen Trailer zu Agents of Sabotage findet ihr hier:

Fans sehen wieder einen Hinweis auf GTA 6

Um was für ein Detail geht es? Agent of Sabotage hat wieder ein Key-Art, dass das Update zusammenfassen und präsentieren soll. Dabei sieht man 4 Abschnitte und 3 Charaktere im Vordergrund. Ein Abschnitt hat dabei die Aufmerksamkeit vieler Fans geweckt.

Das Key-Art zu Agents of Sabotage.

Oben rechts sieht man einen Charakter an Computern, der eine Goldstatue stehlen will. Auf dem Tisch steht eine grüne Statue, die GTA-Fans bekannt sein sollte. Das fiel auch dem User@TGGonYT auf x.com auf. Die Statue ist eine Hidden Package aus GTA: Vice City. Dort war es ein sammelbarer Gegenstand, der euch Geld und Gegenstände freischalten konnte.

Unter dem Tweet glauben viele Fans, dass das ein Hinweis auf GTA 6 sein muss, denn der kommende Teil spielt auch in Vice City. Ob die aber wirklich daran glauben, dass es ein Hinweis auf GTA 6 ist, oder doch nur Verzweiflung aus ihnen spricht, ist fraglich. Viele machen sich unter dem Tweet auch über die fehlenden Infos lustig.

Seit dem Release des ersten Trailers im Jahr 2023 sehnen sich die Fans von GTA nach neuen konkreten Infos zum kommenden Spiel, das seit einem Jahr keinen neuen Trailer bekommen hat. Wann man neue Bilder oder Teaser bekommt, ist noch unklar. Falls ihr bis dahin in Nostalgie schwelgen wollt, dann schaut euch diese Liste an: Die 5 coolsten Hauptcharaktere aus Grand Theft Auto im Ranking