Wir mussten 13 Jahre auf GTA 6 warten: Ein YouTuber zeigt, dass eine Kopie auch schneller gehen kann

Während Fans weiter auf das nächste GTA warten, sorgt ein Creator mit KI-Adaptionen vom Open-World-Titel für Aufsehen: Er zeigt, wie GTA V in völlig neuen Welten aussehen würde.

GTA in einem anderen Land? Der noch vergleichsweise kleine Creator Aillusory (YouTube) zeigt in seinen Videos, wie sich bekannte Spiele mithilfe von KI komplett neu denken und neu gestalten lassen. (via ChatGPTTricks)

In diesem Fall wird Grand Theft Auto V kurzerhand nach China, Japan oder die Türkei verlegt – inklusive:

Dichtem Verkehr mit Autos und Scootern

Neonbeleuchtete Straßen voller Menschen

Straßenmärkte und enge Gassen

Küstenstraßen und moderne Hochhäuser

Video starten YouTube feiert 1 Billion Aufrufe für ein Spiel, das einen miesen Ruf hat und sogar GTA 6 Angst macht Autoplay

Das Besondere: Die gezeigten Szenen wirken nicht wie klassischer KI-Slop, sondern stellenweise wie ein Next-Gen-Gameplay-Trailer. Denn auch ein bekanntes Problem, nämlich Schriften, werden korrekt dargestellt.

Dass es sich nicht um Original-Gameplay handelt, fällt natürlich dennoch auf. So sind z. B. Ränder verwaschen, NPCs reagieren nicht adäquat oder Gesichter verwischen bei Bewegungen.

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Wer steckt dahinter? Auf dem Kanal von Aillusory geht es nach eigenen Angaben um die Frage: Wie würden bekannte Spiele aussehen, wenn sie komplett neu gedacht werden? Dabei nutzt er KI-Tools, um bestehende Welten visuell umzubauen und neue Szenarien zu erschaffen.

Noch gehört der Kanal nicht zu den ganz großen; einzelne Videos erreichen immerhin über 20.000 Aufrufe. Der Ansatz kommt also an, gerade weil er Rockstars Titel wie GTA 5, GTA 4 oder auch RDR 2 aus einem völlig anderen Blickwinkel zeigt.

Einige Szenen – vor allem aus der China- und der Japan-Version – wecken Erinnerungen an das Spiel Sleeping Dogs.

Das Spiel aus dem Jahr 2012 setzte ebenfalls auf eine asiatische Großstadt (Hongkong) als Schauplatz und kombinierte offene Welt mit einer düsteren Crime-Story rund um Undercover-Arbeit. (TheGNet)

Mittlerweile hat der Creator allein von GTA 5 fünf verschiedene Länderversionen erstellt: Südkorea, Japan, Türkei, China und Australien.

Aussie-Edition von GTA 5. Screenshot via Youtube/AIllusory

KI und wieder KI

Wie reagiert die Community auf das KI-GTA?

Viele Zuschauer feiern vor allem die Optik und die kreative Idee hinter dem Projekt:

„Die visuelle Qualität ist atemberaubend! Wirklich spektakulär… fantastische Arbeit!“, kommentiert danielsan2142 bei YouTube.

Andere denken direkt weiter und wünschen sich neue Schauplätze:

„bitte Bro, mach bitte als Nächstes eine Version für MALAYSIA und SINGAPUR“, schreibt izwanhaikal7730.

Es gibt allerdings auch kritische und humorvolle Stimmen. Einige Nutzer zweifeln an der Authentizität oder machen sich über das Szenario lustig:

„Die China-Version ist unspielbar; die Massenüberwachung ist dort so streng, dass man schon eine Minute nach einem Autodiebstahl geschnappt würde. Der Creator hat keine Ahnung von China“, schreibt Offline65dArt auf X.

„Das ist echt total unheimlich. Moment mal, warum sieht das irgendwie aus wie ein Fiebertraum, den ich hätte, wenn ich spätabends zu viel Takeaway gegessen hätte?“, schreibt 0xWakatobi.

Was hältst du von solchen Projekten? Welche GTA-Version würdest du dir wünschen? Schreib es uns in die Kommentare!

Was das Fanprojekt eigentlich zeigt, ist, wie vielseitig KI inzwischen genutzt werden kann: Vom Alltag bis hin zu kreativen Experimenten bzw. Neuinterpretationen Statt nur zu helfen, wird KI immer mehr zum Werkzeug für Ideen, die vorher kaum greifbar waren, und hilft bei Problemen: Endlich nicht mehr Oma und Opa helfen müssen: 73 % der Leute nutzen KI, um Probleme mit dem Computer zu lösen

