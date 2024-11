GTA 6 kommt erst noch, gewinnt schon den 1. Preis, Entwickler versprechen „unglaubliche Dinge“

Gamer fordert einen Internet-Milliardär zum 1v1 heraus, weil er in Call of Duty verliert – und wird überrascht

Es gibt unglaublich viele Leute, die bei Grand Theft Auto 6 erstaunliche Dinge tun. Absolut umwerfende Dinge. Es ist also eine echte Ehre, hierherzukommen und diesen Preis stellvertretend für alle entgegenzunehmen. Ich wünschte, mehr von uns könnten hier sein. Aber vielen Dank an alle, und ja – es wird noch mehr kommen. Ich danke euch.

Da diese Kategorie ein Publikumspreis ist, konnten die Fans abstimmen, wer den Preis in der Kategorie erhalten soll. Der Award spiegelt also ganz gut wider, dass GTA 6 womöglich das meisterwartete Spiel der Welt ist.

Was ist das für ein Preis? GTA 6 hat den „Most Wanted“-Award bei den Golden Joystick Awards 2024 gewonnen. Damit hat es sich gegen andere Spiele durchgesetzt, die ebenfalls in naher Zukunft erscheinen und von den Fans sehnsüchtig erwartet werden. Nominiert waren:

