„Typischer Tag in Florida“ – Trailer zu GTA 6 verstößt alle 3,6 Sekunden gegen das Gesetz

Kein Wunder, schließlich bauen viele Szenen aus dem Trailer auf reale Bezüge, die sich tatsächlich in genau dieser Form abgespielt haben. Schon ziemlich verrückt, oder? Eine lange Liste der Referenzen findet ihr hier: Trailer von GTA 6 zeigt absurde Szenen aus dem Alltag in Florida – Fans sind geschockt, dass das reale Ereignisse sind

In einem neuen Beitrag auf reddit stehen jetzt indes all die Gesetzesverstöße im Scheinwerferlicht der Internetpolizei, die sich innerhalb der 90 Sekunden abspielen. Thread-Ersteller Humblebrag232 will dabei fast 25 Verbrechen entdeckt haben, wobei es im Durchschnitt alle 3,6 Sekunden zu einer Straftat kommen soll. Hier eine Auswahl:

Was hat die Community von GTA entdeckt? Dass sich die Fans der Franchise den ersten Trailer zu GTA 6 besonders genau angeschaut haben, machte bereits diese News klar: Trailer zeigt 35 Autos, die ihr schon in GTA V spielen konntet .

Worum geht es bei Grand Theft Auto? Die GTA-Franchise war noch nie ein Kind von Traurigkeit. Bereits der Name „Grand Theft Auto“ (übersetzt etwa „Schwerer Autodiebstahl“) macht klar, dass ihr in die Rolle von Verbrechern schlüpft, die es nicht allzu genau mit den Gesetzen nehmen.

