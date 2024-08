„Wenn es wer macht, dann Rockstar“ – Entwickler von San Andreas glaubt, GTA 6 könnte eine fortgeschrittene KI-Technik nutzen

Wie sich die Energieklinge in Monster Hunter Wilds spielen wird und was sie besonders macht, hat Capcom in einem Trailer verraten.

Sensei! I Like You So Much! – Der Trailer zum Fan-Girl-Simulator

Der CEO von Take-Two hat verraten, wie es mit GTA 6 und dem Game Pass aussieht. Für ihn sei es eine rationale Entscheidung, GTA 6 in einem Abo-Service zu veröffentlichen: Wird GTA 6 zum Release in den Game Pass kommen? Boss gibt klare Antwort

Deshalb könnte es tatsächlich sein, dass Rockstar einen neuen Schritt gewagt hat, bei dem KI als Hilfsmittel für die Entwicklung von Videospielen verwendet wird. Laut Zelnick arbeite zumindest gerade jeder an Künstlicher Intelligenz. Deshalb wäre es möglich, dass die kommenden Videospiele immer größere Sprünge in der Entwicklung machen könnten.

Was denkt der San-Andreas-Entwickler dazu? Vermeij denkt, dass GTA 6 für die gigantische, offene Welt auf fortschrittliche KI-Technologie setzen wird. Er habe Gerüchte gehört, dass Rockstar eine ziemlich neue Technologie verwenden soll, die „mit Animation und Künstlicher Intelligenz und all dem Zeug zu tun“ habe.

Five Nights at Freddy’s: Into the Pit – Der Launch-Trailer zum Horror-Spiel

The First Berserker: Khazan – Einsichten zum Soulslike eines MMO-Studios

