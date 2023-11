Der Boss sagt zu GTA 6: „Wir haben ständig Angst, dass wir nicht genug tun“

Jeder arbeite grade an Künstliche Intelligenz: Im Moment spiele man einen Charakter und interagiere mit NPCs. Die Interaktion mit den NPCs folgt einem Skript. Und die NPCs seien in der Regel nicht sonderlich spannend. Man könnte sich jetzt, dank KI, aber vorstellen, dass alle NPCs interessantere Charaktere wären.

In einem anderen Interview mit GI.biz sagte Zelnick: Man neige nicht dazu, Erwartungen für künftige Releases aufzustellen. Aber der Job sei es, die innovativste und effizienteste Unterhaltungs-Firma in der Welt zu sein. Jedes kreative Team im Unternehmen strebe Perfektion an. Man wolle aber nicht “zu früh den Sieg für sich beanspruchen, bis er nicht errungen ist.”

Das sagt Zelnick zu den Erfolgs-Chancen von GTA 6: GTA 5 ist nach Minecraft das am besten verkaufte Videospiel aller Zeiten, aber Zelnick will sich von dem Erfolg nicht einlullen lassen:

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Alles, was ihr zu GTA Online wissen müsst – in 2 Minuten

Woher stammen die Informationen? Strauss Zelnick ist seit 2007 der CEO, Vorstandsvorsitzende und größter Anteilseigner von Publisher Take-Two. Die börsennotierte Firma mit Sitz in New York vertreibt neben GTA auch Reihen wie BioShock, Borderlands, Civilization, NBA2k oder XCOM.

Insert

You are going to send email to