So lange warten wir schon auf GTA 6: Das ist alles in den letzten 10 Jahren seit GTA 5 passiert

Wie geht es euch? Könnt ihr glauben, dass GTA 5 wirklich schon vor über 10 Jahren erschienen ist? Was waren eure Meilensteile seit dem Release? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.

Am 8. November 2023 kündigte Rockstar Games schlussendlich den ersten Trailer zu GTA 6 für Dezember 2023 an.

Der dritte Paukenschlag von 2022 geschah im Februar. Russland fiel in der benachbarten Ukraine ein. Der Krieg ist bis heute nicht beendet und eine Einigung der beiden Seiten ist nicht in Sicht.

Sogenannte NFTs ( Non Fungible Token ) gewannen mehr und mehr Bedeutung. Einige Gaming-Firmen, wie 2022 auch Square Enix, beschlossen, NFTs in ihre Spiele einzubauen oder Spiele speziell für NFTs zu launchen.

Im April stand die Pariser Kathedrale Notre Dame in Flammen. Der Spieleentwickler Ubisoft kündigte an, 500.000 Euro für den Wiederaufbau zu spenden ( GameStar ). Lange ging auch das Gerücht um, das 3D-Modell der Kathedrale aus Assassin’s Creed Unity könnte bei der Restaurierung helfen ( GameStar ).

Im März startete Nintendos neue Konsole, die Nintendo Switch, durch. Mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild setzte der Publisher zudem ein Statement und brachte die traditionsreiche Spielreihe auf einen komplett neuen Kurs – erstmals mit Open-World und fast schon optionaler Story.

Pokémon GO sorgte 2016 für den Sommer, in dem gefühlt jeder den man kannte mit seinem Handy draußen unterwegs war und Pokémon sammelte:

2014 brachte Rockstar Gaming GTA 5 auf die neue Konsolengeneration mit PS4 und Xbox One, die im November 2013 erschienen sind. Damit waren zu diesem Zeitpunkt bereits vier verschiedene Versionen des Games am Start. Die PC-Version ließ aber noch auf sich warten.

Die 10 Jahre dazwischen waren voll mit wichtigen zeitgeschichtlichen, aber auch Gaming-relevanten Nachrichten – zum Beispiel hat Blizzard ganze 5 World of Warcraft -Erweiterungen und WoW Classic an den Start gebracht. Ganz im Sinne von Philip Graham, dem ehemaligen Besitzer und Leiter der Washington Post, haben wir hier wichtige und relevante News zusammengetragen.

