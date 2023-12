GTA 6: Trailer zeigt die Charaktere der Story, sie erinnern stark an das Verbrecher-Duo Bonnie und Clyde

GTA 6 deutet im ersten Trailer eine Romanze zwischen den Charakteren an. Bekommen wir tatsächlich eine „Bonnie und Clyde“-Story?

Rockstar Games hat endlich den Trailer zu GTA 6 veröffentlicht – mitten in der Nacht und 15 Stunden früher als ursprünglich geplant. Doch jetzt sind auch wir in Deutschland wach und können uns die Details des Trailers genauer ansehen. Besonders die Charaktere ermöglichen einen ersten Einblick in die Geschichte des lang erwarteten Spiels.

Was wissen wir zu den Charakteren? Bereits in den ersten Szenen sehen wir eine der beiden Hauptcharaktere, eine junge Frau, die mit dem Namen „Lucia“ angesprochen wird. Sie scheint gerade in einem Gefängnis zu sitzen und sagt, es wäre Pech, dass sie dort gelandet sei (Minute 00:06 bis 00:11). Außerdem ist Lucia die erste weibliche Protagonistin der GTA-Reihe.

Später folgt eine Szene, in der Lucia mit Bargeld in den Händen in einem Auto auf dem Beifahrersitz sitzt. Am Steuer des Fahrzeugs ist ein Mann, bei dem es sich um den zweiten Hauptcharakter handeln sollte (1:00 bis 00:04).

Der Name des männlichen Charakters ist noch nicht bekannt. Aber es sieht so aus, als ob er und Lucia eine Liebesbeziehung haben, die an Bonnie und Clyde erinnert.

Hier könnt ihr euch den Trailer nochmal ansehen:

Wie kommen wir auf eine „Bonnie und Clyde“-Story? Während der Szene, in der die beiden gemeinsam im Auto sitzen, kommen ihnen haufenweise Polizeiautos entgegen. Das Bargeld in Lucias Händen und die Bandanas um den Hälsen der beiden lassen darauf schließen, dass sie gerade ein Verbrechen begangen haben.

Im Hintergrund ist Lucias Stimme zu hören, die sagt: „Der einzige Weg, wie wir das durchstehen, ist, dass wir zusammenhalten, als Team.“ Zum Ende des Satzes wechselt die Kulisse und wir sehen den intimen Moment, in dem Lucia den Satz aussprach. Im Hintergrund liegen Geldscheine auf dem Nachttisch.

Die abschließende Szene des Trailers zeigt dann erneut die beiden Protagonisten, wie sie mit Bandanas maskiert und mit Pistolen in den Händen in einen Laden stürmen.

Welche Details offenbart der Trailer sonst noch? Wir sehen zahlreiche Szenen, die das verrückte Leben in Vice City zeigen – eine Großstadt, die auf Miami basiert und die Atmosphäre Floridas einfängt.

Passend dazu gibt es Sümpfe mit Flamingos und Alligatoren, Luftkissenboote, Sonne, Strand und das Nachtleben einer Metropole (0:11-00:36). Es wird auch ein Nachtclub mit einem DJ gezeigt (0:34).

Ein Highlight des Trailers ist auf jeden Fall die Abgedrehtheit der Stadt und dessen Bürger. Egal ob es der Alligator ist, der in einen Laden spaziert (0:48), Männer, dessen Exzesse auf Social-Media geteilt werden (0:50-0:57) oder eine ältere Frau, die mit Hämmern bewaffnet die Nachbarschaftswache im Nachthemd übernimmt (0:57).

Natürlich dürfen in GTA auch die Autos nicht fehlen. Wir haben schon einen Lowrider und einige Sportwagen sowie Muscle-Cars sehen können. Außerdem gibt es verschiedene Boote und ein kleines Flugzeug.

Insgesamt liefert der Trailer genug Anlässe für GTA-Fans, sich auf den kommenden Ableger der beliebten Reihe zu freuen. Einige Reaktionen der Fans könnt ihr bereits auf MeinMMO nachlesen:

