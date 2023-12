GTA 6: Trailer kommt bei allem Hype im Vorfeld verdammt gut an – „Vice City, oh wie ich dich vermisst habe“

Zwischen dem Release des ersten Trailers zu GTA 6 und der Erstveröffentlichung von GTA 5 sind stolze 10 Jahre ins Land gegangen. Wir haben euch eine Timeline mit einigen der wichtigsten Geschehnisse zusammengestellt: So lange warten wir schon auf GTA 6: Das ist alles in den letzten 10 Jahren seit GTA 5 passiert

Und natürlich gab es auch den ersten User, der nach dem übernächsten Rockstar-Game fragte: Gibts eigentlich schon was Neues zu GTA 7? ( @RubberNinja via X.com )

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

In der Nacht vom 4. auf den 5. Dezember droppte Rockstar den Trailer zu GTA 6 , nachdem Leaker diesen online stellten. So reagierte die Community in den ersten Stunden nach der Veröffentlichung.

