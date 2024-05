GTA 6 wird angeblich realistischer, entfernt Feature, das euch zum menschlichen Arsenal gemacht hat

GTA 6 ist wohl das meist erwartete Spiel der letzten Jahre. Ein Leak spricht nun aber über neue Gameplay-Mechaniken, die den Realismus steigern wollen, den Spielern aber vielleicht weniger gefallen werden.

Welche Mechanik soll es geben? In den vorherigen GTA-Teilen war man als Spieler ein laufender Waffenschrank. Egal ob Pistolen, Raketenwerfer oder Miniguns, man konnte alles entspannt aus dem Nichts herzaubern.

Wie aktuelle Leaks suggerieren, könnte sich dieser Aspekt in GTA 6 aber ändern. Um den Realismus in GTA 6 zu verbessern, soll man nur noch eine limitierte Anzahl an Waffen mit sich führen können. Der restliche Teil des eigenen Arsenals soll dann durch andere Methoden transportiert werden.

Um den angeblichen Release-Zeitraum gibt es auch unterschiedliche Angaben:

Weniger Waffen für mehr Realismus

Wie Rockstar Universe auf x.com berichtet, soll das Waffeninventar ähnlich zu Alan Wake 2 oder Red Dead Redemption 2 sein. In Red Dead Redemption 2 kann man auch nur 4 Waffen mit sich führen, der Rest wird in der Satteltasche des Pferds verstaut. In GTA 6 könnte dieses System mit Kofferräumen in Autos funktionieren.

Auch Rockstarintel.com bestätigte diese Leaks auf x.com. Eine solche Änderung könnte die Dynamik der Kämpfe und Missionen in GTA ändern. Die User reagieren unterschiedlich auf diese Leaks:

@lovermstitanic1: Das klingt furchtbar, ich hoffe, das realistische Zeug bleibt aus GTA6 heraus. Es ist einfach nicht das, was GTA im Kern ausmacht.

@Ablirr_: Ich ziehe das definitiv vor, da es viel ausgewogener, realistischer und fairer ist .

. @HoldoViii: Das wäre in der Tat eine wirklich coole Erfahrung. Allerdings eine, die eine Option sein sollte. Außerdem hat dies KEINEN Platz in GTA Online und wird es auch nie sein .

Manche User fänden eine neue Dynamik interessant, während die Option für andere unglaublich wäre, da man das geliebte Chaos der Reihe entschärfen würde.

All diese Informationen sind natürlich mit Vorsicht zu genießen. Man weiß nicht, woher die Leaks ihre Informationen beziehen und auch der erste Trailer zeigte noch gar nichts zum Gameplay des Spiels. Bis das Spiel erscheint, wird es aber noch eine Weile dauern.