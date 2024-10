Ubisoft veröffentlicht 1. Blockchain-Spiel mit NFTs, die in der Spitze so teuer sind wie ein dicker BMW

Allerdings muss man vorm Investment in solche Projekte warnen: Häufig verlieren Spieler, die begeistert in solche Projekte einsteigen, nach einer euphorischen Anfangsphase ihr Geld und bekommen es auch nicht wieder.

Was zeigt der Trailer? Im Trailer sieht man, dass der Look des Spiels und wie die Spielfiguren dargestellt werden, an eine digitalisierte Version von Tabletop-Miniaturen erinnert, wie man sie aus Warhammer kennt: digitale Miniaturen. Vom eigentlichen Gameplay ist wenig zu sehen.

Ein Spieler in Call of Duty: Black Ops 6 hat schon den „Dark Matter“-Skin, den alle haben wollen – So lange hat’s gedauert

Das Spiel dreht sich darum, Figuren von verschiedenen Kriegern in der Fantasy-Welt Grimoria zu sammeln: Mit 3 dieser Krieger zieht man dann los und kämpft in rundenbasiertem Kampf gegen andere Spieler.

