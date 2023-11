Neues MMORPG will mit realistischer Grafik punkten – Doch dahinter steckt eine fiese NFT-Hölle

Wie sieht das aus? Auf der Anmeldeseite finden wir eine Einführung in das Thema „Tokenomics“ mit dem Untertitel „The Completion of a Blockchain Economy“. WeMade plant für das Spiel die Nutzung ihres Blockchain-Service „WEMIX3.0“

Was ist für die Monetarisierung geplant? Der koreanische Titel aus dem Hause WeMade hat zuletzt Schlagzeilen gemacht, weil der Entwickler 1,4 Millionen € pro Tag mit dem Spiel verdiente . Seit dem Erfolg des Spiels wird auch an einem Global-Release gearbeitet.

Was wurde im Trailer gezeigt? Night Crows hat nun einen neuen Ingame-Trailer veröffentlicht, der den Global-Launch bestätigt. Obwohl der Titel bereits vor Monaten in Korea veröffentlicht wurde, zeigt man uns hier nur Ingame-Szenen und kein Gameplay. Aber eine gute Nachricht gibt es dennoch: Es wurde ein Datum für die Testanmeldung bekannt gegeben, ab dem 11. Januar 2024 könnt ihr euch für den Spieltest anmelden.

Was ist das für ein Spiel? Night Crows ist ein koreanisches MMORPG von WeMade, das wahlweise auf PC oder Mobile spielbar ist. Das Spiel kam im April 2023 in Korea auf den Markt und versucht mit fotorealistischer Grafik und Mittelalter-Setting zu überzeugen. Eine sehr schöne Open World und riesige PvP-Schlachten mit bis zu 1000 Spielern erwarten euch. Es soll im 13. Jahrhundert in Europa spielen und 8 verschiedene Klassen bieten.

