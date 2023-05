Neues MMORPG verdient 1,4 Millionen € pro Tag, plant nun eine globale Version

In Korea ist gerade das neue MMORPG Night Crows vom Entwickler WEMADE gelauncht und geht seither durch die Decke, und zwar so sehr, dass der Entwickler nun seine Unternehmensstrategie anpassen und damit eine globale Version zum Ende des Jahres launchen will. Warum das ganze Thema einen Haken haben könnte, erfahrt ihr hier.

Was ist das für ein Spiel? Das MMORPG Night Crows ist wahlweise auf PC oder Mobile spielbar. Es wurde im April 2023 in Korea gelauncht. Es handelt sich um ein Fantasy-Spektakel auf Basis der Unreal Engine 5. Neben der Open-World stehen euch 8 Klassen zur Auswahl, mit denen ihr mit bis zu 1.000 Personen an riesigen Schlachten teilnehmen könnt.

Dazu gibt es ein Handelssystem, dass euch sogar ein 1:1 Trading erlaubt – anders, als beispielsweise bei Black Desert Online. Schließlich bietet euch das Spiel die Möglichkeit, sich auch per Luft fortzubewegen, und zwar in Form von Gleiten.

Schaut euch hier den Trailer zum MMORPG an.

Erfolg von Night Crows ist Entwickler WEMADE nicht genug

Was plant der Entwickler für die Zukunft? Vom Erfolg sichtlich überrascht, hat der Entwickler WEMADE seine Unternehmensstrategie nun verändert. Im jüngsten Conference Call wurden die Einnahmen im ersten Quartal besprochen. Darin wurde erklärt, dass das Spiel über den südkoreanischen App-Store und Google Play Store rund 1,4 Millionen € am Tag generiert.

Der Entwickler möchte sich auf diesem Erfolg nicht ausruhen und kündigt sodann eine globale Version seines MMORPGs an, die womöglich viele Kritiker auf den Plan rufen könnte. Und zwar soll die globale Version NFT, basierend auf der WEMIX Blockchain, unterstützen, ähnlich wie es auch Square Enix plant.

Wie die Vergangenheit gezeigt hat, sind Cryptos alles andere als eine sichere Investition. Daher bleibt abzuwarten, ob das Bestreben von WEMADE wirklich Früchte trägt, zumal viele Fans sich wenig begeistert von dieser vermeintlich neuen Einnahmequelle gezeigt haben.

Vor einiger Zeit haben viele von euch auf MeinMMO angegeben, dass sie NFTs nicht gut finden. Wie seht ihr das? Bleibt ihr bei eurer Meinung oder hat sich dahin gehend etwas verändert?