Entwickler arbeitet 15 Jahre an seinem Spiel, scheitert fast, weil viele Steam-Nutzer ein Feature schamlos ausnutzen

Ob der abgerufene Preis für die Zeit in „Storyteller“ von unter 2 Stunden angemessen ist, bleibt jedem selbst überlassen. Auf uns machte das Spiel jedoch einen runden Eindruck, mit viel Liebe zum Detail. In die Preisgestaltung fließen generell auch die Produktionskosten mit ein, sodass man hier durchaus fon einem fairen Preis sprechen kann.

Der Enwickler gab auch an, mittlerweile auch an einem Update zu arbeiten, was durch mehr Inhalte die Spielzeit am Ende schließlich über die knappen 2 Stunden verlängern soll. Das Puzzle-Spiel wurde derweil auch auf der Nintendo Switch veröffentlicht. Welche Spiele euch auf der Switch sonst interessieren könnten, erfahrt ihr hier .

Er sei bestrebt gewesen, sein Spiel nicht unnötig aufzublähen und sich nur auf den besten Teil zu konzentrieren. Dabei habe er im Laufe der Jahre auch mal Inhalte verworfen. Gerade dieses Wagnis war am Ende das Zünglein an der Waage, die dem Spiel genug Traktion verliehen hat, um das Projekt wieder auf die Gewinnspur zu bringen.

Wie schaffte das Spiel sein Comeback? Laut einem Interview bei CNN Espanol ( via CNN ) mit Entwickler Daniel Benmergui war das Konzept hinter „Storyteller“ Segen und Fluch zugleich. Im Interview gab er an:

So lobt noch beispielsweise der User nwzed das Spiel auf der Spiele-Plattform ( via Steam ): “Das Prinzip hinter „Storyteller“ ist einfach großartig.[…]”. Auf der anderen Seite jedoch schließt er seinen Kommentar mit folgender Erklärung:

