Die besten 4 MMORPGs für die Nintendo Switch im Jahr 2022

Mit Ni no Kuni: Cross Worlds kommt ein MMORPG zum bekannten Rollenspiel bald auch zu uns in den Westen. Seht hier frisches Gameplay.

Was hat sich in letzter Zeit getan? Im Jahr 2021 drehte sich alles um die große Überarbeitung für Free2Play-Spieler. 2022 wiederum wurden schon zwei größere Updates veröffentlicht, die Inhalte wie neue Gebiete, neue Missionen, neue Raids und neues Gear ins Spiel gebracht haben.

Im Juli 2021 wurde DC Universe zudem so überarbeitet, dass Free2Play-Spieler mehr erleben können . So wurden etwa die neuen Kapitel und die täglichen Login-Belohnungen aus dem optionalen Abo herausgenommen und allen Spielern zugänglich gemacht. Außerdem wurden das maximale Geld und das Housing-System erweitert. Das macht das Superhelden-MMORPG gerade für Neueinsteiger nochmal interessanter.

Was ist das für ein Spiel? In DC Universe Online schlüpft ihr in die Rolle eines Superhelden oder -Schurken. Im Spiel folgt ihr einer Story, die euch nach Gotham City führt und Charaktere wie Batman, Superman, Joker oder Harley Quinn enthalten.

Am Ende der Liste findet ihr zudem weitere Titel, die wir nicht direkt in das Ranking aufgenommen haben.

