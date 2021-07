Das Superhelden-MMO DC Universe Online bekommt im August die neue Episode 41. Diese wird ein paar neue Inhalte bringen, sich aber vor allem auf die Überarbeitung von altem Content fokussieren. Damit soll das Spiel vor allem für Nutzer ohne Abo und Neueinsteiger interessanter werden.

Was sind die Highlights des Updates? Durch Episode 41 wird sich DC Universe stark verändern. Die größten Neuerungen sind:

Es wird ein neues Hauptquartier eingeführt, ein Social-Hub, in dem sich Helden und Schurken treffen können und der “aufgeräumter” wird, als die anderen Hubs bisher.

Alte Inhalte werden so angepasst, dass sie zukünftig in der Schwierigkeit etwas mitskalieren und immer sinnvolle Belohnungen bringen. Dazu wird die sogenannte Combat Rating Relevancy entfernt, die dazu führt, dass man mit einem zu hohen Item-Level keinen Loot in alten Gebieten bekommt.

Es wird ein ganz neues System eingeführt: die Allies. Das sind Verbündete wie Cyborg oder Flash, die euch im Kampf begleiten und von euch gelevelt werden können.

Es wird ein Gruppensuche-Tool für alte Episoden und aktuelle Events eingeführt.

Alle Content-Episoden werden kostenlos, sodass ihr sie ohne Abo spielen könnt. Zudem werden weitere Änderungen vorgenommen, sodass es Free2Play-Spieler einfacher haben.

Gibt es auch etwas für Veteranen? Ja, mit Episode 41 werden neue Belohnungen ins Spiel gebracht, die sich die Veteranen über den neuen Content “Save The Universe” verdienen können.

In “Save The Universe” werden alte Inhalte für eine bestimmte Zeit in den Fokus gerückt, komplett auf das aktuelle Level angepasst und mit einer neuen Währung ausgestattet. Der Content soll in einer normalen und einer Elite-Version veröffentlicht werden.

Im Rahmen von Episode 41 sind dies die Inhalte von Superman, Batman und Wonder Woman.

Free2Play-Spieler profitieren stark von dem Update

Was ändert sich für Spieler ohne Abo? Die größte Änderung ist der Zugriff auf alle Episoden. Bisher konnten Spieler ohne Abo zwar neue Episoden für einen kurzen Zeitraum testen, sie aber nie dauerhaft spielen. Das ändert sich nun.

Eine weitere Neuerung liegt in den täglichen Login-Belohnungen, die es nun auch für kostenlose Spieler gibt. Wer sich jeden Tag einloggt, soll Belohnungen im Wert von umgerechnet 20 Dollar verdienen können. Premium-Mitglieder wiederum bekommen nochmal zusätzliche Belohnungen.

Die neuen täglichen Login-Belohnungen in DC Universe.

Zudem gibt es die folgenden Änderungen für kostenlose Spieler:

Erhöhung des maximalen Geldes von 2.000 auf 50.000 Dollar

7 zusätzliche Inventarplätze

Voller Zugriff auf das Hosuing-System und den Utility Belt (ein Bonus-Item für Trinkets)

Die Promethium Lockboxes, die zufälligen Loot enthalten und nur mit einem speziellen Schlüssel geöffnet werden können, werden komplett entfernt

Die Entwickler haben als Ziel für DC Universe ausgegeben, dass die Spieler sich niemals gezwungen fühlen sollen, ein Abo abzuschließen. Wer aber regelmäßig spielt, soll sich “silly” fühlen, wenn er kein Abo abschließt, weil das Angebot so gut ist.

Was ändert sich für Abo-Spieler? Wer ein Abo abschließt, profitiert ebenfalls von Neuerungen, darunter:

Zusätzliche Login-Belohnungen im Wert von umgerechnet mindestens 60 Dollar

7 zusätzliche Inventarplätze (28 insgesamt durch das Abo)

8 zusätzliche Bankplätze (32 insgesamt durch das Abo)

7 zusätzliche geteilte Bankplätze (7 insgesamt durch das Abo)

Zusätzlich erhalten Abo-Nutzer weiterhin die alten Belohnungen, darunter 10 zusätzliche Charakterplätze, einiges an Echtgeld-Währung für den Shop und 10 % Rabatt am Marktplatz. Einen echten spielerischen Vorteil, wie zusätzliche XP oder bessere Ausrüstung, gibt es jedoch nicht.

DC Universe plant weitere Updates in den kommenden Monaten

Wie geht es mit DCUO nach Episode 41 weiter? Für das vierte Quartal 2021 ist die Episode 42 geplant. Die soll wieder eine “traditionelle” Episode mit mehr Content für Veteranen werden. Außerdem wurden bereits drei Events angekündigt:

Das Herbst-Event

Wonder Woman’s 80th

Ein Winter-Event rund um Weihnachten

Für das erste Quartal 2022 sind zudem 3 weitere Events geplant. Ebenfalls 2022 sollen dann die Episode 43 und eine spezielle Version für die PS5 erscheinen.

So geht es mit DC Universe weiter.

DC Universe Online ist eines der wichtigsten Spiele vom Entwickler Daybreak. Ende 2020 verriet die Firma, wie viele Spieler monatlich in ihren Games unterwegs sind. So sollen sich monatlich knapp 420.000 Spieler in das MMORPG einloggen. Damit liegt es deutlich vor anderen Titeln wie Everquest, Dungeons & Dragons Online oder Herr der Ringe Online:

Firma gibt überraschend Spielerzahlen ihrer MMOs und MMORPGs bekannt