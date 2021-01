11 Gründe, warum sich MMORPG-Fans auf 2021 freuen können

Die letzten Jahre boten für Fans von MMORPGs nur wenige Highlights. Doch 2021 könnte das erste Jahr werden, das wieder richtig gut wird. Im Rahmen von Find Your Next Game stellen wir von MeinMMO euch neue Spiele und Erweiterungen vor, die dieses Jahr erscheinen sollen.

Worum geht es hier? In diesem Beitrag findet ihr 11 MMORPGs, die 2021 entweder eine große Erweiterung bekommen oder sogar komplett ihren Release feiern.

Dabei handelt es sich jedoch nicht nur um Titel, die derzeit in Entwicklung sind, sondern tatsächlich Spiele, deren Release für 2021 von den Entwicklern oder Publishern bestätigt wurde. Natürlich kann es erneut zu Verschiebungen kommen, trotzdem wollten wir die Highlights des Jahres einmal für euch sammeln.

Die Liste ist dabei kein Ranking nach Release-Datum oder Beliebtheit, sondern soll für möglichst viel Abwechslung sorgen. Wer nicht bis zum Erscheinen einer dieser Inhalte warten möchte, findet hier die 15 besten MMOs und MMORPGs, die ihr 2021 spielen könnt.

Über den Autor: Alexander Leitsch spielt bereits seit 2005 MMORPGs und hat so ziemlich jeden Titel ausprobiert. Seine Anfänge hatte er mit Guild Wars 1 und AION, inzwischen ist er vor allem in Guild Wars 2, WoW und ESO unterwegs. Er ist der MMORPG-Experte hier auf MeinMMO.

New World

Setting: Fantasy | Entwickler: Amazon Game Studios | Plattformen: PC | Release: Frühling 2021| | Website: Website von New World

Was ist New World? Bei New World handelt es sich um ein Sandbox-MMO. Ihr erreicht die mysteriöse Insel Aeternum, auf der sich Azoth, ein mystisches Material, befindet.

Auf der Insel erwarten euch wilde Bestien, die feindliche NPC-Fraktion Corrupted, die mit Azoth in Kontakt gekommen ist, sowie feindliche Spieler, die ihr im optionalen PvP bekämpft könnt.

New World bietet:

3 spielbare Fraktionen

Einen klassenloses System, bei der eure Rüstung und Waffen den Spielstil bestimmen

Quests und Events in der offenen Welt

Ein Crafting-System, das sehr wichtig ist, da ihr eure Ausrüstung selbst herstellen müsst

Ein Housing-System

PvP-Kriege im 50v50

Eine Lore, die in der offenen Welt erzählt wird.

Was passiert 2021 bei New World? Nachdem der ursprüngliche Release von Mai 2020 auf August 2020 verschoben wurde, sieht der aktuelle Plan vor, dass das MMO im Frühjahr 2021 erscheint. Derzeit scheint ein Termin um den 26. Mai als recht wahrscheinlich.

Derzeit läuft die Alpha des MMOs, die jedoch unter einer NDA steht. Noch vor dem Release wird es eine Beta geben, die dann auch nach außen hin geteilt werden darf.

In den kommenden Monaten sollte es also allerhand neue Infos, Videos und Livestreams zu New World geben. Zuletzt präsentierten die Entwickler das neue Endgame-Gebiet Reekwater-Sumpf und teilten einige Anpassungen am Gameplay mit, darunter ein besseres Kampfsystem und eine neue Waffe.

Die Besonderheit von New World ist das Kampfsystem, das zwar nicht sonderlich schnell ist, aber sich stark auf Blocken und Ausweichen fokussiert.

Für wen ist das interessant? Mit New World steht endlich mal wieder ein großer Release bevor. Das Spiel hat bereits im August 2020 mit seiner Test-Woche für viel Aufmerksamkeit besonders auf Twitch gesorgt.

Das MMO richtet sich vor allem an Spieler, die gerne craften, die Welt erkunden und Lust auf ein Action-Kampfsystem ohne viel Schnickschnack haben. Wer hingegen lieber Tab-Targeting und eine Themepark-Welt mit fester Story bevorzugt, sollte nach einem anderen MMORPG Ausschau halten.

Was wir von MeinMMO nach rund 40 Stunden Spielzeit über New World denken, erfahrt ihr hier:

Guild Wars 2 – End of Dragons

Setting: Fantasy | Entwickler: ArenaNet | Plattform: PC | Release-Datum: 26. August 2012 | Modell: Buy2Play

Was ist Guild Wars 2? Guild Wars 2 ist ein MMORPG vom amerikanischen Entwickler ArenaNet, das 2012 erschien und seitdem stetig mit Updates versorgt wurde. Es richtet sich vor allem an „Casual-Spieler“, die gerne die Welt erkunden, gemeinsam mit anderen Spielern Bosse besiegen und eine Geschichte als Held erleben möchten.

Das Besondere an GW2 ist das ständig gleichbleibende Level. Seit Release kommt man nur bis Stufe 80. Seit 2012 wurde die Ausrüstungsstufe nicht mehr erhöht. Was man sich damals erspielt hat, ist heute noch aktuell und nützlich.

Das Spiel bietet:

9 Klassen und 5 Rassen, wobei es keine Einschränkungen in den Kombinationen gibt

Eine sich ständig weiterentwickelnde Story

Weltbosse

Riesigen Welt-Events

Sprungrätsel

Erfolge

PvP in Arenen und als große Server gegen Server-Schlacht

Was passiert 2021 bei Guild Wars 2? Derzeit läuft das Finale der Eisbrut-Saga. Dabei handelt es sich um eine fortschreitende Geschichte, die in Episoden erzählt wird.

Während es zu Anfang neue Gebiete, viele Erfolge und Belohnungen gab, fallen die Inhalte für die aktuellen Episoden eher kleiner aus. Das liegt vermutlich daran, dass 2021 noch eine große Erweiterung folgen soll.

End of Dragons erscheint voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte und wird die Spieler nach Cantha, einem asiatischen Kontinent im Spiel führen. Diesen kennt man bereits aus dem Vorgänger Guild Wars 1. Obwohl der Name etwas anderes andeutet, soll End of Dragons nicht das Finale des MMORPGs sein.

In End of Dragons treffen Veteranen aus GW1 auf den Drachen Kuunavang.

Für wen ist das interessant? Guild Wars 2 hat seit 2017 keine Erweiterung mehr bekommen. Alle Veteranen des Spiels haben also wieder einen Grund einzusteigen. Zudem richtet sich die Erweiterung mit dem Kontinent Cantha klar an Fans von Guild Wars 1, die alte Gebiete neu entdecken können.

End of Dragons stellt zudem einen guten Zeitpunkt dar, um endlich mit Guild Wars 2 anzufangen. Eine neue Erweiterung kommt mit einem Level-Boost, sodass ihr theoretisch direkt im neuen Content mit allen anderen Spielern anfangen könnt. Zudem machen es die ständigen Episoden Neueinsteigern schwer, mit dem MMORPG warmzuwerden.

Mit jeder Erweiterung kamen bisher Besonderheiten wie Reittiere oder eine neue Klasse ins Spiel. Gut möglich, dass dies auch bei End of Dragons wieder der Fall sein wird.

Genaue Details zur Erweiterung gibt es noch nicht. Doch den ersten Trailer könnt ihr euch hier anschauen.