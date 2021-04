Mit einem kurzen Video wurde die neuste Waffe in New World angeteasert. Dabei handelt es sich um Eisstulpen, mit dessen Hilfe ihr magische Fähigkeiten nutzen könnt.

Was ist das für eine Waffe? Die Eisstulpen wurden in einem kurzen Teaser auf Twitter vorgestellt. Sie lässt sich ganz normal anlegen und ermöglicht euch, Feinde mit Eis-Angriffen zu attackieren.

Was die Stulpen genau können, wurde in dem Teaser nicht erklärt. Allerdings lassen sich die ungefähren Fertigkeiten dem Video entnehmen:

Der Handschuh kann einen Eiszapfen beschwören, der Feinde attackiert

Bei einem weiteren Angriff kommen Eiszapfen aus dem Boden und stoßen Gegner zurück

Die dritte Fähigkeit scheint eine Art “Eisfeuer” zu sein, das der Charakter vor sich beschwören kann

Wie wurde die Waffe vorgestellt? Um den Handschuh überhaupt sehen zu können, musste ein Tweet mindestens 200 Mal retweetet werden. Dieser Urprungstweet hat inzwischen über 2.300 Retweets bekommen und entsprechend wurde das Video zu den Eisstulpen wie versprochen veröffentlicht:

Was macht die Waffe besonders? Auffällig ist, dass der Handschuh etwas aus dem gewohnten Muster der Waffen ausbricht. Zwar gab es bereits Magie im Spiel, aber die meisten Waffen haben eher einen traditionellen Stil, wie etwa Hammer, Schwert oder Bogen.

Auch die dazugehörigen Fähigkeiten legten keinen großen Wert auf besondere magische Effekte, sondern drehten sich um das schnellere Angreifen oder das Anspringen von Gegnern. Effektgewitter drohten in New World also nicht.

Die einzige Ausnahme davon war der Feuerstab, der bereits für größere Feuer-Felder sorgte. Der Eisstulpen wiederum ist jetzt das passende Gegenstück dazu und erhöht die Zahl an vorhandenen Waffen.

Viele neue Waffen seit dem Test im Sommer 2020

Welche Waffen bietet New World? Während des Tests im Sommer 2020 gab es 7 Waffen: Hammer, Schwert, Axt, Bogen, Muskete, Feuerstab und Lebensstab. Seitdem sind vier weitere Waffen dazugekommen:

Bereits im Oktober 2020 kündigten die Entwickler den Speer als neue Waffe an. Dieser kann sowohl im Nahkampf verwendet, als auch geworfen werden

Im Dezember kam dann die Streitaxt dazu. Die kann einen Feind direkt mehrfach treffen oder viel AoE-Schaden mit sich bringen.

Eine weitere Waffe wurde Anfang 2021 vorgestellt: das Rapier. Hier stehen Blutungsschaden und Ausweichen im Vordergrund.

Die letzte neue Waffe ist der hier vorgestellte Eisstulpen.

Zusammen mit den neuen Waffen wurde auch das Kampfsystem stark überarbeitet. So teilen sich die Waffen keine Wiederaufladezeiten mehr und die Dynamik wurde allgemein verbessert.

Die Streitaxt ist eine der neuen Waffen, die Spieler in der Alpha bereits ausprobieren konnten.

New World bringt viele neue Features: Wer die Neuigkeiten rund um New World verfolgt, wird bereits über einige Neuerungen gestolpert sein, darunter ein neues asiatisches Gebiet, Angeln oder die ersten Dungeons, die nun kommen sollen.

Zusammen mit vielen Anpassungen am Kampfsystem, dem Handwerk, den Quests und dem Verhalten der NPCs klingt New World auf dem Papier inzwischen vor allem für Themepark-Fans richtig interessant. Auf diese Entwicklung sind wir von MeinMMO auch in einer Kolumne eingegangen: New World wird immer mehr zu einem Themepark-MMORPG und das ist gut so.

Ob die Entwicklung tatsächlich gut ist und ob New World überzeugen kann, werden wir voraussichtlich im Juli 2021 erfahren. Dann nämlich soll die Beta starten. Der Release des MMOs ist für Ende August geplant. Wir von MeinMMO werden New World natürlich intensiv zum und nach dem Release begleiten.