New World startet neue Alpha-Tests – Das sind die 5 größten Veränderungen

Ende August fand in New World ein öffentlicher Test statt. Im Anschluss daran wurde das MMO erstmal überarbeitet. Am 20. Oktober startete nun die nächste Alpha-Phase mit einigen Änderungen. Wir von MeinMMO stellen euch die größten Neuerungen vor.

Wie lief der öffentliche Test? Vom 25. August bis zum 5. September konnten alle Alpha-Tester, Vorbesteller und Spieler, die sich für die Beta angemeldet haben, das neue MMO von Amazon testen.

Die ersten Reaktionen auf den Test waren durchwachsen. Es gab vor allem Kritik an den Quests, dem Kampfsystem und fehlenden Anreizen für das PvP.

Im Laufe des Tests wandelte sich die Stimmung ein wenig, blieb aber kritisch. Wir von MeinMMO kamen zu dem Fazit, dass New World viele gute Ansätze hat, aber auch noch einiges an Feinschliff braucht:

Trotz einiger Macken: Warum Amazons New World ein echtes MMO-Juwel ist

Was passierte nach dem Test? Die Entwickler äußerten sich in Interviews zum Stand von New World und kündigten einige Änderungen für die Zukunft an.

Nun ist der nächste Alpha-Test gestartet und es wurden die Patch Notes dazu veröffentlicht. Wir stellen euch die bisher umgesetzten Änderungen vor. Der Release des MMOs ist derzeit noch immer für Frühling 2021 geplant.

1. Änderungen an alten Waffen und dem Kampfsystem

Was war das Problem? Die Waffen und das Kampfsystem hatten gleich mehrere Kritikpunkte:

Die Waffen teilten sich einen gemeinsamen Cooldown auf den Fertigkeiten

Mit dem Lebensstab konnte man mit „Lichtgeschwindigkeit“ schnell von A nach B springen, was Feinde im Open-World-PvP uneinholbar machte

Mit dem Beil konnte man Feinde im „Stun-Lock“ halten

Heilung zählte nicht immer für Fortschritte in der Stab-Beherrschung

In New World könnt ihr verschiedene Waffen nutzen. Im Kampf könnt ihr sie wechseln und die Fertigkeiten nutzen. Diese teilen sich nun keinen Cooldown mehr.

Was wurde geändert? Das neue Update wiederum ging auf einige dieser Kritikpunkte ein:

Alle Waffen haben nun unabhängige Abklingzeiten

Der Waffenwechsel wurde beschleunigt, damit man schneller zwischen ihnen wechseln und Combos ausführen kann

Angriffe und Fertigkeiten, die vor ihrer Ausführung unterbrochen oder abgebrochen werden, bekommen keine Abklingzeit

Das Beil wurde abgeschwächt

Die Reichweite von „Lichtgeschwindigkeit“ beim Lebensstab wurde um 50 % reduziert und die Wiederaufladezeit auf 25 Sekunden erhöht

Heilung sorgt nun für Fortschritte im Spiel

Neben diesen geforderten Anpassungen gab es aber auch eine weitere Neuerung rund um die Waffen.

2. Eine komplett neue Waffe

Was war das Problem? Ein eher kleiner Kritikpunkt war, dass die Auswahl der Waffen in New World sehr eingeschränkt ist. Es gab bisher nur 7 unterschiedliche Arten.

Was wurde geändert? Mit dem neuen Update wurde der Speer als neue Nahkampfwaffe ins Spiel gebracht. Der nutzt zwei Talentbäume: Pfähler und Zonenbeherrschung. Letztere ermöglicht es Feinde auf Distanz zu halten und den Speer zu werfen.

3. Änderungen an den Quests und der EP-Verteilung

Was war das Problem? Die Quests in New World bestanden vor allem daraus, Gegner zu töten und Dinge zu sammeln – meist sogar beides gleichzeitig. Da bei den Feinden vor allem die Verderbten das Ziel waren, spielte sich das ganze System sehr uninspiriert und eintönig.

So sahen die typischen Quests in New World aus.

Was wurde geändert? Mit dem Start der neuen Alpha gab es Anpassungen an der Verteilung der Erfahrungspunkte:

Generell wurden die Stufenaufstiege verlangsamt, es werden also mehr EP benötigt. Die sollen sich die Spieler vor allem über Quests holen.

Breschen, das Töten von Kreaturen und die Lieferaufträge geben nun weniger EP als zuvor.

Gleichzeitig wurden jedoch die benötigen Erfahrungspunkte bei den Waffen reduziert, damit diese in etwa gleich schnell leveln wie zuvor.

Außerdem wurde mit dem Update eine neue Quest für den legendären Speer eingefügt. Weitere Änderungen rund um die Quests wurden nicht erwähnt.

4. Anpassungen an den Feinden

Was war das Problem? Die feindlichen NPCs waren in dem ersten Test recht vorhersehbar. Ihre Angriffe folgten einem bestimmten Muster und zudem gab es generell nur eine geringe Vielfalt bei den Gegnern.

Gleichzeitig jedoch spielte ein Zufallsfaktor eine große Rolle. Denn die Feinde hatten kein klares Bedrohungssystem und selbst wenn ein Spieler bereits einige Zeit mit einem Feind kämpfte, lief dieser plötzlich zu einem anderen Spieler, der seinen ersten Angriff getätigt hat.

In New World kämpft ihr vor allem gegen Verderbte – Doch die waren bisher nicht besonders stark und intelligent.

Was wurde geändert? In den Patch Notes steht zwar nichts zur Vorhersehbarkeit der Feinde, jedoch zu deren Aggro-Verhalten:

Es gibt nun ein neues Bedrohungssystem, durch das jeder Spieler einen eigenen Bedrohungswert bekommt.

Derzeit wird Bedrohung vorwiegend durch Schaden generiert. Künftig soll es aber auch Fertigkeiten geben, die Bedrohung erhöhen und reduzieren. Heilung sorgt zudem noch nicht für Bedrohung.

5. Überarbeitungen der Attribute

Was war das Problem? Bei den Attributspunkten gab es eigentlich kaum Kritik. Mit jedem Level gab es einen Punkt, der in Attribute wie Stärke oder Intelligenz investiert werden konnte.

Was wurde geändert? Von nun an bekommt ihr mehrere Attributspunkte für Stufenaufstiege. Die könnt ihr nach beliebten verteilen. Durch die erhöhte Zahl von Punkten soll die Build-Vielfalt etwas vergrößert werden.

Zudem gibt es nun zusätzliche Attributspunkte für Ausrüstung und Edelsteine verliehen keine Attribute mehr.

Die Attribute in New World.

Hier fehlt es noch an Änderungen

Anhand der Patch Notes ist noch nicht ganz klar, ob und wenn, wie stark die Quests angepasst und interessanter gestaltet wurden. Zudem wurden mit diesen ersten Anpassungen keine Veränderungen an der Situation rund um das PvP vorgenommen.

Das hat direkt mehrere Probleme:

Es gibt keine Anreize für Open-World-PvP

Die 3 Fraktionen scheinen bedeutungslos

Die Kriege finden zu selten statt, um dauerhaft zu motivieren

Über diese Problematik haben Leya Jankowski, Alexander Leitsch und unser Gast Simon aka „Entenburg“ im ersten MeinMMO-Podcast gesprochen. Die gesamte Folge drehte sich um New World und die Chancen, aber auch Probleme des MMOs.