MeinMMO hat jetzt einen Podcast! Hört hier unsere erste Folge

Die Redaktion von MeinMMO startet einen eigenen Gaming-Podcast. Den werdet ihr hier auf der Website, auf Spotify und iTunes hören können – startet doch direkt hier mit der ersten Folge!

Achtung, es erfolgt eine wichtige Durchsage: MeinMMO hat jetzt einen eigenen Podcast! Das ist keine Übung! Ich wiederhole: das ist keine Übung! Und die erste Folge ist jetzt schon online.

Was macht den MeinMMO-Podcast besonders? Es gibt schon einige gute Gaming-Podcasts im deutschsprachigen Raum. Aber noch keinen, wie den von MeinMMO! Denn genau wie auf unserer Website werden wir uns vor allem der vielfältigen Welt der MMOs und Multiplayer-Online-Games widmen. Sei es ein rasanter MMO-Shooter wie Destiny 2 oder ein klassiches MMORPG wie World of Warcraft.

Unsere Redakteure analysieren im Podcast einzelne Spiele, ganze MMO-Genres, den MMO-Markt an sich und dabei sind wir stehts nah an den Communitys. Wir werden auch immer wieder Experten zu bestimmten Themen einladen.

Worum geht’s jetzt im ersten Podcast? In der ersten Folge unseres Podcasts haben wir beschlossen, uns das kommende große MMO von Amazon genauer zu analysieren. New World hat während seiner Entwicklung drastische Veränderungen und mehrere Verschiebungen durchlebt. Wir stellen uns folgende Fragen:

Wie spielte sich New World beim großen Preview-Event?

Kann das Spiel nach den vielen Änderungen mit seiner Spielwelt und dem Kampfsystem überzeugen?

Wie stehen die Chancen von New World auf dem aktuellen MMO-Markt zu bestehen?

Wer ist in der ersten Folge dabei? Die erste Podcast-Show von MeinMMO wird von Leya Jankowski aus der Chefredaktion angeführt. Als Host unterhält sie sich mit unserem MMORPG-Redakteur Alexander Leitsch, den ihr aus den vielen Artikeln kennen werdet, die er täglich auf MeinMMO veröffentlicht.

Außerdem haben wir uns einen Gast eingeladen: Simon, der auf YouTube den Kanal „Entenburg“ betreibt. Auf seinem Channel beschäftigt er sich hauptsächlich mit MMORPGs und Online-Multiplayer-Games. Auch er ist schon gespannt, auf New World und hat sich das Preview-Event angeschaut.

Wo kann ich dem Podcast folgen?

Spotify

iTunes (hier warten wir allerdings noch auf unsere Freischaltung)

Hier auf Mein-MMO.de

Hier geht’s zur ersten Folge:

Was ist mit iTunes? Hier gibt es den Podcast auch. Die erste Folge ist bereits eingereicht und steckt noch in der Freigabeschleife. Sobald der Podcast dort freigeben ist, binden wir ihn hier für euch ein.

Super! Wann gibt’s mehr? Der MeinMMO-Podcast wird ab jetzt regelmäßig jede Woche am Mittwoch erscheinen. Wir werden die neuen Folgen in den Artikeln auf der Seite ankündigen. Haltet also die Augen nach offen.

Feedback? Vorschläge für Themen?

So könnt ihr euch beteiligen: Wir freuen uns natürlich über konstruktives Feedback und Verbesserungsvorschläge zu unserem frischgebackenem Podcast. Schreibt uns eure Meinung in den Kommentaren unter dem Artikel oder in unserem Discord und erzählt, wie ihr die erste Folge so fandet.

Ihr könnt aber auch Themenvorschläge für zukünftige Folgen machen. Gibt es ein Spiel oder ein Thema, das euch stark beschäftigt? Würdet ihr gerne bestimmte Gäste mal hören? Dann haut raus und packt es in die Kommentare.

Wir freuen uns auf euch!