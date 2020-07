Release von New World auf 2021 verschoben – Das sagt Amazon zur 2. Verschiebung

Amazon hat den Release ihres neuen MMOs mit RPG-Elementen New World noch einmal verschoben. Vom aktuellen Release-Datum im August 2020 rückt man erneut ab. Nun heißt es, der Release des MMOs startet erst im Frühling 2021. Auch die Beta verschiebt sich dadurch.

So verändert sich der Release:

Ursprünglich lag das Release-Datum von New World im Mai 2020 – das verschob Amazon aber am 9. April. als Grunde nannte man den Ausbruch des neuartigen Corona-Virus

Das danach neue Release-Datum sollte der 25. August sein – das wurde heute verschoben. Die Verschiebung betrifft auch die geschlossene Beta, die im Juli 2020 hätte kommen sollen.

Das jetzt aktuelle Release-Datum von New World wird im Frühling 2021 liegen – Der kalendarische Frühling im nächsten Jahr umfasst die Zeitspanne vom 20. März bis zum 21. Juni. Das ist also eine Verschiebung um mindestens 8 Monate, weg vom „Herbst-Fenster“ 2020 und hin ins Frühlings-Fenster 2021

Amazon will „fertiges Spiel“ veröffentlichen,

Das sagt Amazon: Das Team von New World sagt, die Verschiebung kommt nach dem Feedback der Alpha-Tester und nach dem Betrachten der Feature-Liste (via new world).

Es heißt: Die Alpha-Tester würden das Spiel mögen, aber sie wollen noch mehr davon sehen. Sie möchten vor allem mehr „Midgame und Endgame-Erfahrungen“ in Aeternum erleben.

Damit sich Spieler voll ins Game einfinden wollen, will man jetzt mehr dieser Inhalte bringen, damit die Spieler das Gefühl haben, ein vollständiges Spiel zu spielen, wenn es denn 2021 rauskommt. Auch der Beta-Test, der jetzt eigentlich im Juli schon starten sollte, wird verschoben.

Für begrenzte Zeit können einige bereits das volle New World spielen

Das ist der Trost-Preis: Wie Rich Lawrence, der Studio Director bekanntgibt, hat Amazon eine Art Trostpreis für die Fans vorbereitet. An dem Tag, an dem das Spiel eigentlich veröffentlicht worden wäre, am 25. August 2020 haben einige die Möglichkeit das „volle Spiel von New World“ zu spielen, für eine begrenzte Zeit. Das sind:

die Leute, die sich für eine Beta registriert haben

Vorbesteller

und die Alpha-Tester

Die glücklichen Spieler sollen eine Email erhalten, die sie über die nächsten Schritte aufklärt.

An New World wird noch gehämmert.

Das steckt dahinter: Das Team von New World erwähnt es nicht, aber vor wenigen Tagen mussten die Bemühungen von Amazon, in den Gaming-Markt einzusteigen, einen kräftigen Rückschlag erleben. Die Reaktionen auf „Crucible“ waren so schwach, dass Amazon den Shooter zurücknahm und wieder in einen Beta-Zustand versetzte.

2018 war bereits das Spiel „Breakaway“ gescheitert und Amazon stellte es ein.

Auch das Feedback von New World ist bislang durchwachsen:

New World war ursprünglich als PvP-MMO konzipiert worden mit einem Fokus auf Survival und einer gigantischen Welt

Doch im Dezember 2019 gab Amazon eine Neu-Ausrichtung von New World bekannt. Man wollte den Fokus nun stärker auf PvE legen

In der Folge tauchten allerdings große Zweifel in der Community auf, ob das Team in kurzer Zeit genügend PvE-Inhalte fertigstellen kann, um die Ansprüche von PvE-Spielern zu erfüllen

Die zweite Verschiebung kann als Reaktion auf diese Kritik gedeutet werden: Den Alpha-Testern fehlten offenbar Spielinhalte im Middle- und Endgame da. Um diese Bereiche rankten sich auch in der öffentliche Diskussion große Fragezeichen.

Die Stimmung vor dem Start der Beta von New World war zuletzt gespalten.

