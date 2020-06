Genre: Open-World-MMO| Entwickler: Amazon Game Studios| Plattform: PC| Release: 25.08.2020 | Interview-Partner: Charles Bradbury

Was hat New World eigentlich außerhalb von PvP zu bieten? Das ist eine Frage, die häufiger gestellt wird, nachdem Amazon Game Studios viele Inhalte zu PvP gezeigt hatte. Über PvE wurde zwar schon gesprochen, aber noch nie ein richtiger Fokus darauf gelegt. MeinMMO-Redakteurin Leya Jankowski sprach deshalb mit den Entwicklern über Lore, Quests, Umgebung und Sehenswürdigkeiten im Spiel.

New World hat bereits vor Release eine bewegte Geschichte hinter sich. Ursprünglich hätte das MMO ein Sandbox-Survival-Game mit Zwangs-PvP werden sollen. Das änderte sich jedoch nach erstem Feedback der Alpha-Tester. New World krempelte sich um und ist jetzt ein Open-World-MMO mit PvE-Inhalten. PvP ist nun optional.

Die Entwickler stellten das Spiel schrittweise in Video-Tagebüchern vor. PvE war hier immer mal ein Thema, trotzdem gab es bisher wenig zu sehen. Trailer von PvP-Massenschlachten gab es dafür ausgiebig. In Foren wie reddit und auch bei uns auf MeinMMO las ich häufiger die Frage, was es denn nun außerhalb der Schlachten zu erkunden gibt.

Deshalb bat ich Amazon, uns doch Mal ein paar Gebiete aus dem PvE zu zeigen und uns mehr über diese Inhalte zu erzählen. Sie schickten MeinMMO ein Video und baten ein Interview dazu an. Die Fragen beantwortete Charles Bradbury, der Art Director von New World.

Seht hier 10 Minuten PvE-Gameplay

Bevor ihr das Interview lest, empfehle ich euch das hier eingebettete Video zu sehen. Das Video wurde MeinMMO exklusiv von Amazon zur Verfügung gestellt. Einige der Fragen bauen auf das Video auf, weshalb ihr so besser versteht, was erzählt wird:

Die Umgebung soll vielfältig werden und zum Erkunden einladen

MeinMMO: Ihr habt uns bereits viel über PvP-Massenschlachten oder auch die KI-Schlachten erzählt und gezeigt. Viele fragen sich jedoch nun, was es noch gibt. Was gibt es außerhalb von Territorium einnehmen und erweitern? Ich denke, euer Spiel hat auch viel mit Entdeckung zu tun. Aber was gibt es eigentlich zu entdecken in der Welt?

Charles Bradbury: Unsere Insel Aeternum ist riesig. Kontrast war uns beim Kreieren dieser Welt besonders wichtig. Wir wollten Vielfalt mit unseren Orten einbauen. Wie du sagtest, Entdeckung ist ein großer Teil des Spiels. Wir belohnen Spieler dafür, wenn sie zu all diesen unterschiedlichen Plätzen reisen und auch die ganzen versteckten Dinge entdecken.

Unsere unterschiedlichen Zonen haben auch unterschiedliche Figuren dort. Das Spiel soll immerhin Stunden um Stunden gespielt werden. Für Spieler soll es sich jedes Mal neu anfühlen, wenn sie in ein neues Gebiet vordringen und etwas zum Entdecken haben:

Wir haben wunderschöne Weiden überflutet von Blumen,

modrige Sümpfe,

verschneite Gletscher und Bergspitzen,

tiefgehende, übernatürliche Wälder,

antike Ruinen,

Große Höllen-ähnliche Flächen, in denen die Welt auseinanderbricht.

All diese verschiedenen Kräfte und Gruppen sollten zusammen kommen und die Landschaft verändern.

MeinMMO: Ihr habt uns für das Interview ein Video geschickt, auf dem man verschiedene Orte aus eurer Welt sieht. Ich glaube, viele davon waren eure Points of Interest, was Sehenswürdigkeiten gleichkommt. Da gibt es etwa direkt zum Anfang eine Art Ruine, die der Spieler betritt. Magst du mir erklären, was wir von diesen Sehenswürdigkeiten erwarten können? Wieso lohnt es sich sie zu erkunden?

Charles Bradbury: In dem Video betreten sie einen der antiken Türme, glaube ich. Der ist in einem Gebiet namens Eden Growth und das ist einer von unseren übernatürlichen Orten. Es gibt unterschiedliche Gegner-Familien, denen ihr begegnet und eine davon ist Angry Earth, die durch Azoth entstanden sind. Das ist ein übernatürliches Mineral in der Erde, das die Wesen mutieren lässt. Sie werden dadurch teils Erde, teils Organisch und teils Energie. Dieser Turm steht in so einem Gebiet der Angry Earth und er ist einer der kleineren Sehenswürdigkeiten. Eins deiner Ziele ist dort nach diesen Schlüssel-Gegenständen zu suchen, der euch später zu einer größeren Architektur führt.

Ihr müsst also diese kleinen Sehenswürdigkeiten erkunden, um später dann größere erkunden zu können. Es sind nicht alle Sehenswürdigkeiten so aufgebaut, aber dieser spezielle antike Turm hat eine größere Bedeutung. Sehenswürdigkeiten sollten eine starke Variation bieten, wenn man sie betritt. Wenn du nur 10 Minuten Zeit hast zu spielen, gehst du vielleicht eine kleinere Sehenswürdigkeit erkunden. Vielleicht sind gerade aber auch viele deiner Freunde online, ihr rüstet euch komplett aus und nehmt euch eine riesige Sehenswürdigkeit vor, die schon fast einem Dungeon gleichkommt. Wir haben keine klassischen Dungeons, aber eben die größeren Sehenswürdigkeiten die auch ihre Zeit brauchen, um sie abzuschließen.

In New World herrschen seltsame Kräfte, die ihre Umgebung und Wesen verformen.

Findet mysteriöse Artefakte, um die Welt zu erkunden

MeinMMO: Diese Schlüssel-Gegenstände, kann ich mir das so vorstellen, dass ich einer größeren Geschichte folge, wenn ich sie sammele?

Charles Bradbury: Potentiell, ja. Einige von ihnen sind an Storys geknüpft und andere sind an Gameplay geknüpft, die euch zu schwierigen Begegnungen führen. Wir haben bereits den Spriggan gezeigt, der einer unserer großen Bosse ist. Wir haben noch andere Bosse, über die wir noch nicht wirklich geredet haben. Die Idee ist, dass ihr diese Artefakte nehmt, wir nennen sie Schlüssel-Gegenstände, aber sie sind eigentlich magische Artefakte. Wenn ihr die Schlüssel habt, lassen sie euch diese Begegnung erleben. Ihr könnt also diese Begegnungen nicht immer und immer wieder abfarmen. Ihr müsst eine kleine Reise erleben.

MeinMMO: Ah, ok. Also, wenn ich diese Artefakte zusammentrage, bekomme ich immer etwas Neues aus der Welt. Das kann dann sowas wie ein Boss oder ein Item oder neue Hintergründe zur Story sein.

Charles Bradbury: Ganz genau.

MeinMMO: Vorhin hast du über die große Vielfalt der Umgebung gesprochen. Das ist mir auch aufgefallen, als ich das Video gesehen habe. Da gibt es

antike Architektur,

ein Piratenschiff,

ein Gebäude, das wie eine Kirche aussieht,

einen Platz, mit einem weißen, leuchtenden Baum wie im Märchen.

Kannst du erklären, warum Aeternum überhaupt so eine große Vielfalt in jeder Ecke hat?

Charles Bradbury: Zum Großteil kommt das durch die unterschiedlichen KI-Familien, denen ihr begegnet. Die Lore hat außerdem verschiedene Schichten, wie diese Familien überhaupt zu existieren begannen. Alle haben eine eigene Hintergrundgeschichte wie sie in Aeternum gelandet sind und was sie überhaupt auf der Insel machen. Ich habe vorhin ein bisschen über Angry Earth geredet. Das ist die Familie, die direkt vom Mineral Azoth durchdrungen ist und auf die anderen Kräfte reagiert, die sich auf der Insel befinden. Aber es gibt auch viele andere Gruppen. Da gibt es auch die Lost. Wir haben diese Lore um Azoth, dass das Mineral Menschen wiederbeleben kann.

Jeder, der nach Aeternum kommt, ist dann irgendwie mit seiner Seele mit der Insel verbunden. Die Lost zeigen was passiert, wenn diese Verbindung fehlschlägt und deine Seele im Prozess zerbricht. Das kann passieren, wenn jemand einen furchtbaren Tod stirbt, etwa ein Seemann der ertrinkt und an Land gespült wird. Die Lost sind dann nicht wirklich tot, aber auch nicht wirklich lebendig. Ihr findet also auch eine Menge Schiffswracks, wenn ihr zur Insel kommt, aber es sind alles unterschiedliche Schiffe aus einer Menge verschiedener Zeiträume. Bei den angespülten Seemännern gibt es auch einige Piraten, die es irgendwie geschafft haben zu überleben. Diese bilden dann auch ihre eigene Gruppierung, die versucht die Insel einzunehmen. Sie tendieren dazu, Schiffswracks zu ihren Unterkünften umzubauen. Sie ziehen die alten Schiffe an Land und hängen sie etwa an Klippen.

Dadurch entstehen ziemlich interessante Sehenswürdigkeiten. Die Lost können aber genauso auch Geister sein, denen ihr dann in ausgestorbenen Dörfern begegnet. Genauso seht ihr auch Bauernhöfe, die mittlerweile durch übernatürliche Kräfte korrumpiert sind. Ehemals idyllische Dörfer sind nun von Tod durchzogen und ihr werdet da etwa Kultisten begegnen. Die Sehenswürdigkeiten helfen euch dann zu verstehen, warum diese verschiedenen Gruppen überhaupt auf der Insel sind.

Auf der Insel Aeternum trefft ihr auf die unterschiedlichsten Wesen und Gebiete. Die Insel wird seit Ewigkeiten besucht und die mystischen Kräfte verformen sie zu etwas Neuem.



New World setzt auf Environmental Storytelling

MeinMMO: Die Gegner-Familien spielen eine große Rolle, was das Gameplay betrifft. Sie haben unterschiedliche Eigenschaften und es gibt Unterschiede, wie man sie besiegen kann. Aber wie lerne ich mehr über ihre Hintergründe was die Lore betrifft, außerhalb von Sehenswürdigkeiten angucken?

Charles Bradbury: Environmental Storytelling spielt eine große Rolle hier. Aber Quests sind jetzt auch ein großer Teil von New World. Vor allem im frühen Teil des Spiels bekommen Spieler noch einen stärkeren Leitfaden, wie verschiedene Systeme funktionieren. Wir bringen hier auch schon Lore und Story mit rein. Charaktere denen ihr begegnet, sind die einzigen, die euch auch etwas von der Geschichte erzählen können.

Ansonsten werden Spieler sich viel auf der Umgebung basierend zusammenreimen. Ihr findet außerdem Tagebücher, Briefe und Zettel. Ihr könnt so verschiedene Erfahrungen und Perspektiven erfahren, von Leuten die schon auf Aeternum waren. Dadurch entdeckt ihr eine ziemlich obskure Narrative, in der ihr euch immer fragen müsst, ob das alles so stimmt, was die Person geschrieben hat. Ihr seht nur die Interpretation der Charaktere. Ihr als Spieler entscheidet für euch selbst, ob ihr der Person glaubt oder ob sie vielleicht im Delirium war.

Was bedeutet Environmental Storytelling? Die Geschichte wird durch das erzählt, was du in der Spielwelt siehst und erlebst. Fußspuren im Sand, eine verwüstete Wohnung, ein ungeöffneter Liebesbrief – das alles können Elemente des Environmental Storytellings sein. Unsere Fantasie wird hier angeregt und wir müssen uns selbst ausmalen, was uns die Umgebung eigentlich erzählen will. Alle Beiträge zu FYNG

MeinMMO: Welche Motivation gebt ihr mir als Spieler eigentlich, in die Lore und in eure Welt einzutauchen? Gibt es eine besonders schlaue Art, in welcher Reihenfolge ich Aeternum erkunden sollte?

Charles Bradbury: Wir möchten, dass New World eine besonders offene und Spieler-getriebene Erfahrung wird. Es gibt ein paar zusammenhängende Quests, die dir beim Einstieg des Spiels helfen. Du bekommst eine vage Idee, was hier eigentlich los ist. Danach ist es die Entscheidung des Spielers, mit welchen Teilen der Welt er in Berührung kommen möchte.

Wir wollten hier verschiedene Typen von Spielern ansprechen. Es gibt welche, die sind wie Archäologen unterwegs. Die gehen in jede Ecke und schauen sich die Umgebung ganz genau an. Für diesen Typen Spieler gibt es Belohnungen, wenn der wirklich tief in die Sehenswürdigkeiten vordringt. Ihr könnt hier mehr als nur Story und Hintergründe finden.

Es gibt Gameplay-Belohnungen, so dass eure investierte Zeit belohnt wird. Es gibt auch viele andere Gameplay-Systeme, die zum Entdecken einladen. Da gibt es Stadt-Projekte und Fraktions-Missionen. Es gibt natürlich auch Bereiche, die wenig mit Story zu tun haben. Wenn du Lust hast, die Siedlung auszubauen oder neue Territorien einzunehmen, dann hast du natürlich auch andere Motivationen als die Spieler, die getrieben von Story sind. […] Wir möchten, dass Spieler unterschiedliche Optionen haben ihre Motivation zu finden.

Aeternum kann auch wie im Märchen aussehen. Gefahren lauern trotzdem überall.

MeinMMO: In dem Video gibt es mehrere Stellen, in dem Ressourcen abgebaut werden. Seit eurem letzten Entwickler-Tagebuch ist es noch deutlicher, dass Ressourcen sammeln und Crafting eine große Rolle in New World spielen werden. In dem Zusammenhang habe ich mich gefragt, ob es bestimmte Ressourcen oder Items gibt, die unbedingt benötigt werden, um bestimmte Orte zu betreten. Wenn es hier irgendwelche Beschränkungen gibt, kann ich trotzdem die gesamte Welt entdecken?

Charles Bradbury: Wir haben uns über die Schlüssel-Gegenstände unterhalten. Das ist vermutlich das, was Beschränkungen am nächsten kommt. Ihr müsst diese verschiedenen Objekte sammeln, um bestimmte Begegnungen haben zu können. Außerhalb von dem gibt es aber keine Blockaden, die dich davon abhalten in der Welt weiter voranzuschreiten.

Es gibt natürlich Gebiete, die für ein hohes Level gedacht sind und da möchtest du vielleicht nicht so gerne hin, wenn du noch nicht weit genug im Charakter-Fortschritt bist. Es wird dich aber auch keiner aufhalten, dies zu tun. Wir haben Action-Combat und wenn du wirklich gut im System von ausweichen und blockieren bist, dann kannst du auch schwierigere Gegner händeln.

MeinMMO: Wie groß ist in New World der Teil, in dem du dich mit Quests, Erkunden und Lore beschäftigst, im Vergleich zu PvP, großen Massenschlachten und Kriegen? Ihr habt euch immerhin entschieden, euer Spiel zu einer PvE-Erfahrung umzuwandeln. Ich glaube, Spieler, die dafür kommen, wird der Umfang interessieren.

Charles Bradbury: Ich glaube nicht, dass ich das jetzt in Prozente runterbrechen kann. Aber es gibt riesige Teile des Spiels, die aus Sehenswürdigkeiten und viel PvE bestehen. Wir wollten überzeugende Inhalte für Spieler bieten, die nicht am PvP interessiert sind. Es gibt tatsächlich einige Leute, die nur die Welt erkunden und genießen wollen. Trotzdem bleibt natürlich PvP auch ein großer Fokus des Spiels, vor allem wenn es aufs Endgame zugeht. Alle Siedlungen können von Companys [Gilden] eingenommen werden und die Fraktionen bekommen Einfluss in den verschiedenen Territorien.

Wir wollten erreichen, dass beide Spielstile [PvP und PvE] miteinander verschmelzen. Auch die Leute, die nur PvE-Inhalte spielen, können einen Einfluss auf das größere Meta-Game haben, in dem es um die Kriege und Einnahme von Gebieten geht. Wenn sie Missionen für Fraktionen und Städte erfüllen, unterstützt das die PvP-Spieler, die für das gemeinsame Gebiet kämpfen. Genauso haben die PvP-Spieler Einfluss auf die PvE-Spieler, wenn sie Steuern anpassen oder wie die Städte ausgebaut werden. […]

Das Endgame für PvE-Spieler

MeinMMO: Du hast gerade erwähnt, dass die PvP-Kriege und das Territorium erweitern ein großer Teil des Endgames sind. Was würdest du sagen ist für mich das Endgame, wenn ich kein Interesse an dem habe?

Charles Bradbury: Dann geht es natürlich mehr über die PvE-Inhalte und das Crafting. Da kommt es aber auch darauf an, was dein Fokus ist. Wie du gesagt hast, gerade Crafting wird ein großer Teil des Spiels. Du kannst schon Ausrüstung von Bossen in der Welt bekommen, aber vieles der Ausrüstung lässt sich auf Crafting zurückführen. Wir haben nicht unbedingt die beste Waffe im Spiel, es geht mehr um die beste Ausrüstung für deinen individuellen Spielstil. Es gibt also diese Balance aus Crafting und PvE-Drops. Crafting soll sich auch weit im Endgame noch lohnen. Handwerker werden also eine wichtige Rolle spielen, um die großen Gruppen an PvP-Spielern zu unterstützen.

Auf der anderen Seite gibt es aber auch etwas für Solo-Spieler oder kleine Gruppen, die einfach nur durch die Welt streifen wollen. Wir haben etwas Ähnliches wie Dungeons und Bosse, das wird ein großer Teil des Endgames für die PvE-Spieler. Die Bereiche sind uns alle gleichermaßen wichtig.

Auf der Insel Aeternum gibt es Schneelandschaften mit Raureif.

Quests können lange Story-Stränge haben

MeinMMO: Ich weiß, dass ihr während der Alpha auch noch eure Quests überarbeitet habt. Ihr hattet Feedback erhalten, dass gerade zu Anfang die Fetch-Quests etwas dröge waren. Daraufhin habt ihr den Quests mehr Fleisch gegeben. Magst du mir erklären, wie sich die Quests eigentlich geändert haben? Habt ihr jetzt umfangreiches Storytelling durch Questlinien?

Charles Bradbury: Gerade zu Anfang des Spiels möchten wir, dass die Quests sehr linear sind und den Spieler in die verschiedenen Systeme einführt. Zu Anfang sind die Quests mehr eine Tutorial-Erfahrung. Aber danach öffnen sich die Optionen recht schnell. Es wird weiterhin Fetch-Quests geben, aber auch welche, die sehr tief in die Lore einsteigen. Es ist uns wichtig, dass sich Spieler wie ein Teil der Geschichte fühlen.

Nicht jeder findet da interessantes Gameplay, also ist das Questen auch nicht dringend erforderlich, um Fortschritt zu erhalten. Für Spieler, die das aber mögen, wird es auch Quests noch in weit fortgeschrittenen Gebieten geben. Es gibt also auch einige Endgame-Questlinien, die dir einen Grund geben, in diese Gebiete zu gehen, wenn es sonst keine Gründe für dich gibt.

MeinMMO: Zum Schluss habe ich noch eine Frage zur Zukunft von New World. Habt ihr schon Pläne, wie ihr euer Universum erweitern wollt, was Umgebung, Quests und Environmental Storytelling betrifft?

Charles Bradbury: Wir möchten New World natürlich im Gesamten weiter ausbauen. Als wir uns die Welt ausdachten, hatten wir schon so viele Ideen um die Lore, dass es sich fast alles von alleine geschrieben hat. Das kam vor allem, als wir uns tiefer mit den Fraktionen und den Gegner-Gruppen beschäftigten. Wir haben eine Menge Ideen, wo wir mit der Welt hin möchten. […] Wo die Reise hingeht, hängt aber auch davon ab, wie Spieler auf bestimmte Dinge reagieren. Wenn es irgendwas gibt, was sie besonders gerne mögen, werden wir natürlich darauf achten, ihnen auch viel davon nachzuliefern. Auch die Quests, Fetch-Quests sind so ein MMO-Standard, aber da wollen wir gerne darauf aufbauen. Wir möchten gerne mehr und bessere Quests nachliefern. Wir sind auf jeden Fall auch schon gespannt, was wirklich gut bei den Spielern ankommt.

MeinMMO: Vielen Dank für das Gespräch. Ich bin schon gespannt, wie sich die mysteriöse Welt von Aeternum weiter entwickelt. Euer Video hat auf jeden Fall geholfen, einen besseren Eindruck zu bekommen.