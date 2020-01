Amazons neues MMO New World setzt inzwischen auf eine Mischung aus PvE und PvP. Nun wurden in einem Entwickler-Tagebuch neue Details zum PvP bekannt, die wir für euch zusammengefasst haben.

Wie ist das PvP aufgebaut? In New World wird es zwei Arten von PvP geben:

Festungskämpfe, die in einem abgeschirmten Bereich stattfinden

„Open World“-PvP, das man selbstständig aktivieren und deaktivieren kann

Zudem schließt ihr euch einer von drei Fraktionen an, die sich im MMO gegenseitig bekämpfen. So habt ihr Verbündete, die euch im Kampf unterstützen und seid nicht auf euch allein gestellt.

Das PvP-System unterscheidet sich damit deutlich von der ersten Alpha, die sich fast ausschließlich auf Spielerkämpfe in der offenen Welt fokussierte.

Warum wurden die Änderungen vorgenommen? Nach Entwickler-Aussagen war das dauerhafte PvP ein Problem. Erfahrene Spieler haben Neueinsteiger früh ausgeschaltet, die dann die Lust an New World verloren haben.

Außerdem entstanden so Gruppen-Rache-Aktionen, die das Klima im MMO vergiftet haben.

Der neue Aufbau hingegen soll einsteigerfreundlicher sein und PvE-Fans anlocken. Darum wurden auch harte Bestrafungen wie „Full-Loot“ beim Tod entfernt.

Weil Amazon auf mich gehört hat, kommt das neue MMO New World ohne Zwangs-PvP

Wie wichtig wird das PvP in New World? Trotz der Änderungen soll das PvP weiterhin eine große Rolle in New World spielen. Nur über dieses System lassen sich Festungen erobern und verteidigen: ein wichtiger Inhalt im Endgame.

Auch in der offenen Welt soll es Anreize in Form von zusätzlichen Belohnungen geben, um das PvP zu aktivieren.

Nach Aussage der Entwickler ist eine Balance zwischen PvE und PvP das Ziel. Es soll jedoch möglich sein, New World auch komplett ohne PvP zu erleben.

Festungskämpfe – 50v50 nach Absprache

Wie funktionieren die Festungskämpfe? In den Festungskämpfen treten zwei Gilden gegeneinander an. Eine Gilde attackiert die Festung, während die andere sie verteidigt. Dies läuft wie folgt ab:

Eine Gilde erklärt den Krieg. Die verteidigende Gilde hingegen hat bestimmte Uhrzeiten festgesetzt, in denen sie zum Kampf bereit ist. So soll verhindert werden, dass eine Festung ohne Verteidiger überrannt wird.

Die Schlacht um eine Festung findet in einem abgeschirmten Bereich statt. Das Gebiet ist dann nicht direkt instanziiert, kann aber nur von Teilnehmern der Schlacht betreten werden.

Es treten maximal 50v50 an.

Es gibt Belagerungswaffen für Angreifer.

Es soll verschiedene Etappen (Stages) im Laufe einer Belagerung geben.

Der Sieger gewinnt oder behält die Kontrolle über die Festung. Nur über das PvP wird es die Möglichkeit geben, dass Festungen ihren Besitzer wechseln.

PvP in der Open World optional, aber belohnend

Wie funktioniert das PvP in der offenen Welt? In der offenen Welt habt ihr die Möglichkeit, das PvP zu aktivieren oder zu deaktivieren. Wer schon erfahren ist und Lust auf Kämpfe hat, kann diese jederzeit finden.

Doch das PvP aktiv zu haben, birgt ein gewisses Risiko. Darum soll es Belohnungen dafür geben, darunter:

Besserer Loot beim Besiegen von PvE-Kreaturen

Mehr XP

Loot beim Sieg über andere Spieler

Während es in der ersten Alpha jedoch noch „Full Loot“ beim Tod gegeben hat, verliert ihr nun nicht mehr euer Inventar. Die Bestrafung hingegen soll in der Zeit liegen. Ihr müsst also den weiten Weg aus der sicheren Siedlung zurück in die Wildnis erneut zurücklegen.

New World: Das erwartet euch in Aeternum, der Spielwelt des MMOs

Ab wann kann man am PvP teilnehmen? Erst mit Level 10 könnt ihr euch einer der drei Spiel-Fraktionen anschließen. Vorher ist noch kein PvP möglich.

Erst wenn ihr euch also etwas mit dem MMO vertraut gemacht habt, bekommt ihr entsprechende Optionen freigeschaltet.

Dynamische Kämpfe in New World

Wie ist das Kampfsystem? Damit das PvP richtig Spaß macht, braucht es auch ein entsprechend gutes Kampfsystem. New World setzt dabei auf ein Action-Kampfsystem und verzichtet auf Tab-Targeting.

In den ersten Videos zum Kampfsystem wirkt alles sehr dynamisch. Es gibt Ausweichrollen und Fertigkeiten, die euch Gegner anspringen lassen.

In New World gibt es keine Klassen. Stattdessen bestimmt die Ausrüstung euren Spielstil. Eingesetzt werden dabei Waffen, wie man sie aus dem 17. Jahrhundert kennt. Dort treffen zum ersten Mal Schwert und Bogen auf Schwarzpulver und Munition.

Mehr zum MMO New World erfahrt ihr in unserem Hub: