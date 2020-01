Im neuen MMO New World trifft Schwert auf Schwarzpulver

Das ungewöhnliche Setting im neuen MMO von Amazon, New World, bringt einen ungewöhnliche Waffen-Mix. So verrät uns bei MeinMMO der Game Director Scot Lane, dass im Spiel die Waffengattungen „Schwert und Schild“ und „Schwarzpulver und Munition“ aufeinander treffen werden.

Seit den ersten Tagen von New World sah man auf Concept-Art-Bildern zwei verschiedene Technikstufen bei der Waffen:

Einmal waren archaische Waffen zu sehen wie Piken, Schwerter, Äxte oder Bögen

Aber auf den Bildern waren auch erste Schusswaffen zu entdecken: Kriegsgerät, das an Steinschlosspistolen oder Musketen erinnerte

Selbst im Vorstellungs-Trailer zu New World, in dem Konquistadoren gegen Legionäre kämpften, sah man Schusswaffen und Schwerter gleichberechtigt im Einsatz.

Hier im Bild sieht man die verschiedenen Waffen auf einen Blick. Neben dem Bogenschützen steht ein Charakter mit einer frühen Pistole

Im Gespräch von MeinMMO mit dem Game Director von New World, Scot Lane, Mitte Dezember, gingen wir auf diesen Punkt ein.

Das sagte uns der Game Director: Wir fragten Lane, was das Besondere an New World sei, das jeder kennen solle. Lane antwortete zuerst mit einem Verweis auf die großen Schlachten und das Kampf-System von New World

Wenn ihr Open-World-MMOs mögt, Action Combat und riesige Schlachten, probiert uns aus. Sogar, wenn ihr nur eine Sache davon mögt, probiert New World. Scot Lane

Auch hier ist eine Muskete im Einsatz.

Eine besondere Zeit, in der zwei Technologien aufeinander treffen

Besonders stellte Lane das ungewöhnliche Setting heraus. Spielt New World doch auf einer Atlantik-Insel im 17. Jahrhundert:

Hervorheben möchte ich auch die Lore, unsere Version eines unberührten, übernatürlichen Kontinents im 17. Jahrhundert ist richtig cool. Wir bezeichnen die Welt so: Es ist der letzte Moment, in denen Schwert und Schild eingesetzt werden, und der erste Atemzug, den Munition und Schießpulver machen. Es ist eine besondere Zeit, in der diese zwei Technologien aufeinandertreffen, und das macht es auch für uns spannend und spaßig. Scot Lane

Die „Schusswaffen“, die man in älteren Screenshots zu New World sah, sind also weiterhin ein wichtiger Bestand der neuen Version von New World, so wichtig, dass sie der Game Director als besonderes Element herausstellt.

Bei einem der ersten geleakten Screenshots aus 2018 sah man schon Musketen.

Bei einer Beta im April und zum Release im Mai 2020 werden wir sicher mehr von New World erfahren.