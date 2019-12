Die Stimmung um das neue MMO New World hat sich in den letzten Wochen erheblich geändert. Während es vorher ein Nischen-Spiel war, das nur wenig Beachtung genoss, ist es jetzt eine der großen MMO-Hoffnungen für 2020. Woran liegt das?

So war es bislang: New World tauchte im Herbst 2016 das erste Mal auf: Da war es eins von drei neuen Online-Spielen, mit denen Amazon ins Gaming einsteigen wollte.

Das war das erste Bild, das man von New World kannte.

Von Beginn machte Amazon ein Geheimnis darum, was sie mit New World vorhatten:

es gab die ersten 2 Jahre keinen Informationsfluss

Es fanden nur geschlossene Alphas statt unter strengem NDA – bislang durfte noch kaum wer New World spielen und darüber reden außerhalb von Presse-Events

Videos und Gameplay von New World waren selten zu sehen – Oft waren es dann Leaks

die meiste Zeit gab es lediglich Bilder und Screenshots über Twitter

Auf der Gamescom 2018 war Amazon zwar und stellte New World vor – doch danach war wieder Sendepause

Im Juni 2019 wurde die Alpha dann beendet und man hörte kaum noch was von dem Spiel

Das war das Bild, das man lange von New World hatte: Crafting als wichtiger Teil eines Survival-MMOs.

Von dem wenigen, was man von 2016 bis 2019 erfuhr und aus den Alphas so hörte, schien es so, dass New World ein „Survival-MMO“ mit Fokus auf PvP sein würde, das in einer alternativen Version von Nordamerika im 17. Jahrhundert spielt. Es sollte in einer Welt spielen, in der Sagen und Legenden der Realität entsprachen: Man dachte an ein Kolonial-Setting mit Horror-Einschlag.

Als großes Alleinstellungsmerkmal wurde die Größe der Welt und der Schlachten herausgestellt: Durch die Server-Technik von Amazon sollte es möglich sein, eine riesige, wachsende Welt zu schaffen, in der tausende Spieler aufeinander treffen.

Über Quests oder PvE-Elemente hörte man kaum etwas: New World sollte ein Sandbox-Spiel sein, bei dem alle Bewegung von Spielern ausgeht.

So ist New World – für wen, der 7000 Stunden Guild Wars 2 gespielt hat

New Word drückt auf den Reset-Knopf

Das ist jetzt anders: Im September 2019 deutete sich an, dass Amazon plant, das MMO umzustellen. Damals löschte man alle Videos von YouTube. Das älteste Video dort ist nun vom 12.12. 2019 – Amazon hat also die PR-Kampagne quasi „resettet“ und alles, was vor dem 12.12. kam, konsequent gestrichen.

Im Dezember 2019 stellte Amazon dann das neue New World vor:

New World präsentiert sich mystisch und düster – das zieht viele an

Das ist das Resultat: Das Interesse an New World ist durch diese Neuausrichtung deutlich gestiegen. Wer sich vorher vom PvP-Fokus abgestoßen fühlte, schaut sich jetzt New World interessiert an.

Einige der bisherigen Spieler von New World, die in der Alpha waren, scheinen im Moment die einzigen zu sein, die dem PvP-Fokus nachtrauern und sich über diese Wende wundern.

5 Gründe, warum New World jetzt so eine Hoffnung ist

Warum ist New World jetzt so eine MMO-Hoffnung? Im Moment kommt bei New World einiges zusammen:

Ausgetrockneter Markt – die MMO-Fans sind gerade im Westen seit Jahren hungrig nach neuen Spielen mit einem PvE-Fokus (und obendrein soll es in New World ein interessantes Housing-System geben)

Neues Szenario und starke Grafik: Das, was man bislang von New World in Trailern zu sehen bekam, spricht viele Spieler an. Die Grafik sieht gut aus. Durch das neue Setting sieht man mal neue Motive abseits der Fantasy-Kulissen, die MMO-Fans kennen

Die Tierwelt soll ein Highlight von New World sein

Hohe Erwartungen an Amazon – Man traut dem Riesen Amazon zu, mit hohem Budget wirklich was Relevantes und Neues im MMO-Genre zu schaffen

Naher Release – zwar ist über das Spiel noch wenig bekannt, aber es gibt ein klares Release-Datum im Mai 2020

Wenig Konkretes – was ironischerweise für New World spricht: Bislang gibt es fast nur Positives über das Spiel, weil Amazon nur fantastisch klingenden große Striche vorgestellt hat, nicht aber die vielen, kleinen Details, an denen sich Spieler oft abarbeiten und dann Fehler finden

Der Ankündiguns-Trailer, der vor allem das Szenario im Blick hatte

Das wird jetzt spannend: Im Moment ist New World eine weiße Fläche, auf die Spieler ihre Wünschen projizieren können, um sich ihr „perfektes MMO“ vorzustellen. In den nächsten Wochen und Monaten wird New World den Spielern viele Details liefern, um das Bild von dem Game konkreter zu machen, bis Spieler dann im April in einer Closed Beta das erste Mal selbst ran dürfen.

Es wird spannend sein, ob das „Mehr an Informationen“ in den nächsten Wochen noch genug Platz für die Spieler lässt, um an New World als MMO-Hoffnung zu glauben.