Erscheint New World für Konsolen wie PS4, PS5 und Xbox?

New World erfreut sich derzeit dank eines Fresh Starts wieder großer Beliebtheit. Allerdings ist es derzeit nur auf dem PC und nur über Steam spielbar. Doch wie sieht es in der Zukunft mit einer Version für PS4, PS5, Xbox One oder Xbox Series X/S aus?

Erscheint New World für Konsolen? Dazu haben sich die Entwickler schon länger nicht mehr geäußert. Zuletzt hieß es im September 2021, dass New World auf absehbare Zeit nur auf dem PC spielbar sein wird.

Allerdings gab es zuletzt im Mai 2022 Hinweise darauf, dass Amazon Mitarbeiter sucht, die Live-Spiele auf Plattformen wie PlayStation und Xbox betreuen sollen. Da Amazon derzeit vor allem New World und Lost Ark als Service-Spiele betreibt, wäre es durchaus möglich, dass an einer Konsolen-Version gearbeitet wird.

Sinnvoll wäre es in jedem Fall, finden wir von MeinMMO. Denn New World wäre dank des Kampfsystems ein Ideales MMORPG für PS5 und Xbox Series X/S. Allerdings ist es verständlich, dass derzeit erstmal der Fokus darauf lag, die PC-Spieler zufrieden zu stellen.

New World ist ideal für Konsolen und Controller

Was macht New World so gut aus Konsolen? Einiges. Der Hauptpunkt ist das Kampfsystem, das im Grunde nur aus Angriff, Blocken, Ausweichen, vier Fähigkeiten (seit dem Herzjuwel) und dem Waffenwechsel besteht. Viele andere MMORPGs setzen auf Rotationen aus dutzenden Fertigkeiten.

Doch auch vom Gesamtpaket passt es gut zu Konsolen:

Die Spielwelt ist nicht so groß wie in anderen Spielen und insgesamt nimmt das Spiel weniger Speicherplatz ein

Kurze Sessions bringen bereits einen großen Vorteil

Das Interface passt bereits gut zu Konsolen

Schon jetzt lässt sich New World übrigens mit dem Controller spielen. Wie genau das geht, verraten wir hier:

