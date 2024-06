Amazon drückt den Reset-Knopf: Aus New World wird ein Action-RPG – Auch für PS5 und Xbox

Amazon hat auf dem Summer Games Fest einen neuen Trailer zu New World veröffentlicht. New World: Aeternum ist nicht nur eine Konsolenversion des MMOs, sondern bringt neue Inhalte zum Spiel. Welche das sind, erfahrt ihr bei MeinMMO.

Amazon Games hat auf dem Summer Games Fest einen Trailer zu New World: Aeternum veröffentlicht und wie schon unser MMO-Experte Karsten Scholz vermutet hat, handelt es sich dabei um eine Konsolenversion des Spiels.

Das ist natürlich nicht alles, denn mit Aeternum kommen auch noch einige neue Inhalte und große Änderungen für das MMO. Das geht sogar so weit, dass sich Aeternum vom MMORPG zu einem Action-RPG entwickelt.

Den neuen Trailer seht ihr hier:

Das MMORPG wird zum Action-RPG

Was wird geändert? Bei einer Präsentation, zu der auch MeinMMO eingeladen war, hat Amazon Games zusätzlich zum Trailer mehr Informationen zu den neuen Inhalten in Aeternum vorgestellt. Das Update soll vor allem das Gameplay und das User-Interface für die Konsole anpassen sowie verbessern. Das Kampfsystem soll dabei deutlich actionreicher werden und auf die Controllersteuerung angepasst werden.

Besseres Target Locking

Aim Assist

Virtuelle Cursor

Barrierefreiheit

Kamera soll sich auch ändern

Das polierte Kampfsystem soll neue Animationen bekommen

Auch für Solo-Spieler sollen die Inhalte angepasst werden

Amazon Games selbst nennt das Spiel im Zuge dieser Ankündigung ein Action-RPG. Die Änderungen am Kampf kommen so natürlich auch für den PC. Bei der Präsentation benannte Amazon Games das neue New World: Aeternum als Open-World-Action-RPG mit MMO-Elementen (wie einer von den Spielern gesteuerten Wirtschaft).

Auch das Spielerlebnis für Neulinge soll sich verbessern. So soll das Leveling-System angepasst werden und die Hauptquest einen cineastischen Fokus bekommen. Man habe sich das Spieler-Feedback laut eigener Aussage dafür genau angeschaut.

Auch für PC-Spieler gibt es viel Neues

Wer auf dem PC einen Controller benutzen will, kann das mit Aeternum tun. Zusätzlich dazu kommen auch neue Inhalte ins Spiel, die durch Crossplay für alle Plattformen erscheinen:

Der erste 10-Spieler-Raid

Umfangreiche PvP-Zone

Solo-Prüfungen im Endgame

Charakter-Archetypen

Neues Dialogsystem und neue Zwischensequenzen

Verbesserte Story

Verbessertes Leveling-System

New World: Aeternum soll digital am 15. Oktober 2014 für PS5, Xbox Series und PC erscheinen. PC-Spieler, die den DLC Rise of the Angry Earth besitzen, erhalten alle Aeternum-Inhalte kostenlos.

Wer sich bis zum 14. Oktober 2024 ins Spiel einloggt, erhält zusätzlich ein Gratis-Reittier. Was haltet ihr von der Ankündigung? Kann euch das wieder ins Spiel locken? Schreibt es uns in die Kommentare. Seit seinem erfolgreichen Release hat New World mit den Spielerzahlen zu kämpfen: Das MMORPG New World kämpft gerade mit sinkenden Spielerzahlen auf Steam, stellt neuen Negativ-Rekord auf