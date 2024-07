New World verteilt Codes für Closed Beta, lässt aber nicht alle europäischen Spieler mit Zugang rein

Heute, am 25. Juli 2024, startet die geschlossene Beta für die neue Aeternum-Version von New World, die das MMORPG im Oktober auf die Konsolen bringen soll. Leider dürfen nicht alle Interessierten mit Einladungs-Code an der Testphase teilnehmen, was für Ärger sorgt.

Was gibt es für ein Problem mit den Beta-Codes? Im Zuge der Ankündigung der Closed-Beta von New World Aeternum machte die Info die Runde, dass Interessierte aus Nordamerika und Europa an der Testphase teilnehmen können, wenn sie einen entsprechenden Code für PlayStation oder Xbox erhalten.

Die Codes kommen dabei nicht nur von Amazon Games selbst, sondern auch von diversen englischsprachigen Games-Webseiten, die einige Beta-Zugänge unter ihren Communitys verteilen durften. Auch gegenüber diesen Webseiten erklärten die Verantwortlichen von New World offenbar, dass die Teilnehmer aus den Regionen US oder EU kommen müssen.

Weitere Einschränkungen wurden wohl nicht genannt. Entsprechend überrascht waren einige Glückliche, weil sie ihren Beta-Code auf der PlayStation nicht einlösen konnten. Der Grund dafür macht jetzt auf reddit seine Runde: Auf der PlayStation sind die Codes für die geschlossene Konsolen-Beta regionsspezifisch und können nur in 20 (von mehr als 45) EU-Ländern eingelöst werden.

Der Trailer für die neue Konsolen-Version von New World:

Welche EU-Länder werden unterstützt? Interessierte der folgenden Länder dürfen ihren Code für die Closed-Beta auf PlayStation einlösen: Österreich, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Tschechische Republik, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Island, Italien, Malta, Republik Moldau, Polen, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweiz und Vereinigtes Königreich.

Neue Details zur Closed-Beta von New World Aeternum

Die Verantwortlichen von New World haben mittlerweile einen Fahrplan für den Test veröffentlicht. Die Teilnehmer dürfen sich auf zwei Phasen freuen:

Ab dem 25. Juli 2024 um 18:00 Uhr : Mit einem frisch erstellten Helden startet man in die überarbeitete Aeternum-Erfahrung von New World.

: Mit einem frisch erstellten Helden startet man in die überarbeitete Aeternum-Erfahrung von New World. Ab dem 28. Juli 2024 um 16:00 Uhr: Mit einem Charakter auf Stufe 65 kann man sich optional nun auch das Endgame des MMORPGs anschauen, mit Endgame-Ausrüstung, der maximalen Zahl an Attributspunkten und voll ausgelernten Waffen-Fertigkeiten.

Darüber hinaus gibt es ein festgelegtes Event-Programm, damit möglichst viele Interessierte an Kämpfen um zum Beispiel Außenposten teilnehmen.

Einflusswettläufe: 29. JULI, 12:00 UHR MESZ

Erobert Einflusstürme und bezwingt gegnerische Fraktionen in Open-World-Kämpfen um die Gebietshoheit.

Nehmt teil, indem ihr PvP markiert und euch in ein Gebiet mit einem aktiven Einflusswettlauf begebt. Öffnet das Menü „Konflikte“ auf der Karte, um aktive und bevorstehende Einflusswettläufe zu sehen.

Für diesen Test ist ein Charakter der Stufe 65 erforderlich.

Aussenpostensturm: 30. JULI, 01:00 UHR MESZ

Kämpft zusammen mit einer Gruppe von 20 Spielern, um 3 Außenposten einzunehmen und zu halten. Sammelt Rohstoffe, um eure Verteidigung auszubauen und taktische Vorteile für euer Team zu erschließen.

Nehmt teil, indem ihr euch im Menü „Aktivitäten“ in die Warteschlange für einen Außenpostensturm stellt.

Für diesen Test ist ein Charakter der Stufe 65 erforderlich.

Gesetzlosen-PvP-Zone: 31. JULI, 01:00 UHR MESZ

Betretet eine gesetzlose Zone, in der jeder gegen jeden und gegen die Umgebung kämpft. Sammelt Belohnungen und Rohstoffe aus Truhen, von Monstern sowie von anderen Spielern. Danach müsst ihr euch schleunigst aus dem Staub machen, bevor andere Plünderer euch euren Schatz streitig machen.

Nehmt teil, indem ihr in den südwestlichen Bereich des Entermesserriffs reist (auf der Karte blau markiert).

Für diesen Test wird ein Charakter der Stufe 65 empfohlen.

Was muss ich noch zur Closed-Beta wissen? DIe Teilnehmer brauchen kein aktives Online-Abo (Xbox Game Pass oder PlayStation Plus), um an der Beta teilnehmen zu dürfen. Außerdem werden nur einige Inhalte von New World Aeternum für den Test zur Verfügung stehen.

Nicht dabei sind:

die ersten 4 vorab gerenderten Filmsequenzen

PvP-Kriege

der „Hort der Gorgonen“-Raid

die Gruppenprüfungsinhalte (Sandwurm, Brutstätte, Winterrunenschmiede)

Invasionen

Bestenlisten

der Shop und der Saisonpass

Glücksmarken

9 der 12 Expeditionen (nur Amrhein-Ausgrabung, Sternensteingrabhügel und Herz des Sturmwinds sind spielbar)

Wichtig: Die Closed-Beta unterliegt einer NDA (Verschwiegenheitsvereinbarung). Kein Teilnehmer darf Inhalte oder Eindrücke aus dem Test in irgendeiner Form veröffentlichen. Wenn ihr schon jetzt mehr über New World Aeternum erfahren möchtet, schaut hier vorbei: New World – Alles Wichtige für den Start auf der Konsole