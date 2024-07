New World bekommt 2024 seine zweite große Erweiterung Aeternum, die das Spiel auf die Konsole bringen wird. Wir zeigen euch, was ihr alles für den Start des MMORPGs braucht.

Im Herbst wird das MMORPG New World auch auf den Konsolen erscheinen. Mit dabei ist die zweite große Erweiterung für das Spiel, Aeternum.

Damit es für euch am 15. Oktober direkt losgehen kann, solltet ihr euch schon mal richtig vorbereiten. Wir erläutern euch alles, was ihr zum Start auf der Konsole wissen müsst.

Hier könnt ihr den Trailer von New World: Aeternum sehen:

Entscheidet euch für eine Edition

New World ist nicht Free2Play und deshalb müssen sich Spieler vor dem Start für eine Edition entscheiden. Folgende stehen zur Auswahl:

Die Standard-Edition, die das Grundspiel New World und alle Add-ons, die bislang verfügbar sind, enthält.

Die Deluxe Edition, die zusätzlich zu allen, was die Standard-Edition bietet, noch das „Corrupted Mauler“-Bärenreittier und den Rüstungs-Skin „Verderbte Seele“ enthält.

Die Standard-Edition kostet dabei 59,99 € und die Deluxe Edition kostet euch 79,99 €. Die Preise sind auf beiden Konsolen identisch.

Die Zwei Editionen im Vergleich

Für wen lohnt sich die Edition? Da die Deluxe-Edition keinerlei spielerische Vorteile enthält, richtet sich diese wohl eher an New World Spieler, die viel Wert auf ihr Äußeres liegen oder bereits von der PC-Version wissen, dass ihnen das Spiel gefällt. Solltet ihr also auf besondere Skins verzichten können, wäre die Standard-Edition die bessere Wahl.

Vielfalt der Waffen macht eine Gruppe stärker

Tipps für einen guten Start im Spiel

Wenn ihr neu in New World startet, solltet ihr euch nicht direkt auf eine Waffe festlegen. Schaut euch vorher an, was euch gefällt und mit welcher Waffe ihr klarkommt. Die Waffen zu leveln dauert seine Zeit und wenn ihr eure Waffe während des Spielens nicht mehr mögt werdet ihr quasi wieder bei null anfangen müssen.

Eure Talentpunkte und Fertigkeiten erhaltet ihr nämlich immer nur, wenn ihr eine Waffe des gleichen Typs tragt. Der Waffenwechsel ist jedoch nicht permanent, ihr könnt auch später eine neue Waffe ausprobieren, ohne Fortschritt bei bereits gelevelten Waffen zu verlieren. Eure Ausrüstung bleibt immer auf dem aktuellen Stand und wird nie zurückgesetzt.

In New World Aeternum sollen euch 15 Waffen zur Verfügung stehen:

Einhandwaffen: Handbeil, Rapier, Flegel und Schild, Schwert und Schild

Fernkampfwaffen: Donnerbüchse, Bogen und Muskete

Zweihandwaffen: Großschwert, Speer, Großaxt und Kriegshammer

Magische Waffen: Leerenhandschuh, Eishandschuh, Feuerstab und Lebensstab

Außerdem solltet ihr alles einsammeln, was ihr so auf euren Abenteuern findet. Items, die ihr nicht braucht, könnt ihr dann entweder verkaufen oder in euer Lager in die Städte legen. Gut zu Wissen: Beim craften könnt ihr später auf alle Lagerhäuser in den verschiedenen Städten zugreifen.

Wenn ihr schneller Leveln wollt, könnt ihr das optionale PvP anschalten. Ihr lauft dabei zwar Gefahr in der Open-World angegriffen zu werden, erhaltet im Gegenzug jedoch mehr Erfahrungspunkte. An- und Ausschalten könnt ihr das PvP nur in Siedlungen.

Falls ihr in New World mit Freunden startet, solltet ihr euch obendrein absprechen, welche Fraktion ihr wählen wollt. Nur so könnt ihr das gesamte Spiel wirklich zusammen erleben. Die Fraktionen entscheiden auch, ob ihr zusammen in einer Gilde, im Spiel Kompanie genannt, sein könnt.

Es gib die folgenden Fraktionen im Spiel:

Die Marodeure: Die Marodeure erinnern ein wenig an Piraten. Sie lieben Freiheit mehr als Macht, sie sind stark und sie legen Wert auf viel verursachten Schaden.

Die Marodeure erinnern ein wenig an Piraten. Sie lieben Freiheit mehr als Macht, sie sind stark und sie legen Wert auf viel verursachten Schaden. Das Bündnis: Das Bündnis erinnert an Kreuzritter. Sie sind gepanzerte Kämpfer, die gegen das Böse auf der Insel Aeternum kämpfen. Die Fraktion nimmt dabei die Rolle der puristischen Helden ein.

Das Bündnis erinnert an Kreuzritter. Sie sind gepanzerte Kämpfer, die gegen das Böse auf der Insel Aeternum kämpfen. Die Fraktion nimmt dabei die Rolle der puristischen Helden ein. Das Syndikat: Im Syndikat sammeln sich die Alchemisten und Magier von New World. Der Game Director Scot Lane beschreibt sie als eine Art „alternative Version von Isaac Newton“. Sie sind listig, intellektuell und auf der Suche nach verbotenem Wissen.

Die Unterschiede sind jedoch vor allem optischer Natur und haben keinen großen spielerischen Einfluss.

So spielt ihr auch wirklich zusammen

In New World könnt ihr zusammen mit fünf Spielern in einer Gruppe sein. Damit ihr auch mit euren Freunden zusammen spielen könnt, solltet ihr den gleichen Server wählen. Auf einem Server in New World können maximal 3.000 Spieler gleichzeitig online sein. Wenn ein Server voll ist, landet ihr automatisch auf der Warteliste.

Unsere Empfehlung bei der Server-Wahl ist der deutsch und englischsprachige Server Aaru der zwar nicht neu ist, jedoch der einzige ist, auf dem ihr häufig deutschsprachige Spieler treffen werdet. Zum Start des Spiels auf den Konsolen könnten jedoch auch neue Server hinzukommen. Insgesamt hat New World aktuell zwölf Server, wobei drei davon in Europa sind.

Wenn ihr nochmal die wichtigsten Infos zum Start von New World auf der Konsole erfahren wollt, empfehlen wir euch unseren Artikel dazu: New World Aeternum: Alles Infos zum Start des DLCs auf PS5 und XBOX – Release, Map und Inhalte