Aufbauspiel auf Steam bringt große Erweiterung und verfünffacht glatt die Spielerzahlen – „Völlig verdient“

Auf Steam geht das Aufbauspiel Factorio gerade vollkommen durch die Decke. Grund dafür ist ein neues Update, das die Inhalte im Spiel nahezu verdoppelt. Die Fans sind begeistert.

Was ist das für ein Spiel? Das Aufbauspiel Factorio gehört zu den beliebtesten Spielen auf Steam. Mit 97 % positiver Bewertungen bei über 150.000 abgegebenen Stimmen auf Steam kann kaum ein Spiel Factorio schlagen. Das Spiel lässt die Träume von Hobby-Ingenieuren wahr werden und erlaubt jedem den Aufbau einer Megafabrik bequem von Zuhause aus.

In einer unendlichen 2D-Welt gilt es nicht nur seelenruhig die Fabrik aufzubauen, ihr müsst diese auch gegen angreifende Kreaturen verteidigen.

Aus einer kleinen einfachen Fabrik wächst schnell eine gigantische Produktionslinie heran. Vor kurzem ist die erste große Erweiterung erschienen, die die Inhalte des Spiels fast verdoppelt. Die Spieler reagieren entsprechend.

Mit diesem Trailer könnt ihr einen Eindruck von Factorio bekommen:

Neue Erweiterung verdoppelt fast die Inhalte

Was ist das für eine Erweiterung? Mit Factorio Space Age geht es, wie der Name schon verrät, ins Weltall und auf andere Planeten. Die Erweiterung setzt die Reise des Spielers fort und ermöglicht die Erkundung neuer Welten und Gewinnung neuer Ressourcen.

Im Weltall bewegt ihr euch mit Raumplattformen fort, die einfach fliegende Fabriken sind. Auch verteidigen müsst ihr euch wieder, diesmal zum Beispiel gegen Asteroiden.

Die neuen Planeten bringen verschiedenste Eigenschaften mit sich. Auf Vulcanus erwarten euch etwa brennende Vulkane, von Staub und Asche bedeckte Landschaften und Schwefelgestank. Auf Fulgora ist es wiederum sehr kalt, karg und trist, mit vielen Wolken und Stürmen.

Alle Planeten bieten auch neue Feinde in Form von einzigartigen Kreaturen, gegen die ihr eure Basis verteidigen müsst. Laut einem FAQ auf Reddit verdoppelt die Erweiterung die Inhalte des Spiels.

Wurden auch die Technologien erweitert? Ja, auch die Technologien wurden erweitert. Neu sind unter anderem die Hochbahnen, die sogar über Ozeane fahren können. Die Gegenstände im Spiel haben mit der Erweiterung neue Qualitätsmodule erhalten und alle Gegenstände und Objekte haben jetzt fünf mögliche Qualitätsstufen.

Wie reagieren die Spieler auf das Update? Obwohl die Erweiterung Factorio: Space Age mit 32 € nicht besonders günstig ist, kommt sie sehr gut bei den Spielern an. Mit 98 % positiver Bewertungen auf Steam ist sie sogar noch besser bewertet als das Spiel selbst.

Die Erweiterung kommt nicht nur gut an, sie sorgt regelrecht für einen Spielerboom. Auf Steam konnte zum Release der Erweiterung am Montagabend ein neuer Spielerrekord von 91,801 Spielern gleichzeitig aufgestellt werden. Das sind fünfmal so viele Spieler wie noch eine Woche zuvor am Montag. Da waren es nur 17.675 Spieler (via SteamDB)

Auch auf Reddit kommt das Spiel gut an. Der Reddit-Nutzer criiaax findet: „Freut mich zu sehen! total verdient <3.“ Auch SpaceNigiri freut sich auf Reddit über den Erfolg und will ihn noch weiter steigern: „Lasst uns am Wochenende 100k [Anmerkung der Redaktion: Spieler] erreichen“

Selbst die Entwickler vom konkurrierenden Aufbauspiel Satisfactory weißen ihre Follower auf X.com dazu an, Factorio zu spielen. Diese Geste kommt in der Community gut an. Satisfactory ist fast so gut bewertet wie Factorio und gehört ebenfalls zu den beliebtesten Aufbauspielen auf Steam: Satisfactory ist 96 % positiv auf Steam, überzeugt gerade alle, jetzt loben die Fans die Entwickler wegen einer Sache