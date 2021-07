New World: Die besten Waffen für PvE und PvP – Tier List

Das MMO New World bietet euch ein System ohne Klassen. Stattdessen bestimmen die Waffen euren Spielstil. Doch welche Waffen sind die besten und welche eignen sich besonders gut fürs PvE und welche eher fürs PvP? Wir von MeinMMO verraten es.

So ist die Tier List aufgebaut: In diesem Artikel möchten wir euch verraten, welches die derzeit stärksten Waffen in New World sind. Dazu hat MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch über 100 Stunden in New World verbracht, alle Waffen ausprobiert und sich zudem mit vielen Spielern, die schon auf dem Max-Level sind und viel Erfahrung gesammelt haben, ausgetauscht.

Heraus kamen jeweils eine Tier List für das PvE und eine für das PvP, da sich beide Spielweisen doch stark voneinander unterscheiden. Die Waffen wurden jeweils verschiedenen Tiers zugeordnet:

Im S-Tier befinden sich die stärksten Waffen

Im A-Tier befinden sich noch immer starke Waffen, die jedoch einen kleinen Nachteil gegenüber dem S-Tier haben

Im B-Tier befinden sich Waffen, die zumindest in bestimmten Situationen brauchbar sind

Im C-Tier befinden sich Waffen, die ihr eher ignorieren solltet

Zudem verraten wir euch im Artikel, welche Waffen gut in Kombination mit den S-Tier-Waffen harmonieren.

Die Tier List befindet sich derzeit auf dem Stand vom 26. Juli 2021 und damit der closed Beta. Wir werden die Liste zum Release und auch darüber hinaus aktuell halten.

Die besten Waffen im PvE

Tier Waffen S-Tier Bogen

Beil

Feuerstab

Kriegshammer A-Tier Lebensstab

Rapier

Speer

Schwert und Schild B-Tier Eisstulpen

Streitaxt

Muskete C-Tier –

Was macht die Waffen im S-Tier so stark? Grundsätzlich sind Waffen im PvE stark, die viel Schaden verursachen und zudem die Feinde erledigen, ohne dass man selbst viel Schaden bekommt. Dementsprechend sind Fernkampf-Waffen wie etwa der Bogen oder der Feuerstab sehr nützlich.

Beim Feuerstab kommen der Brenn-Effekt und der AoE-Schaden dazu. Das ist gerade in der offenen Welt und bei Trash-Mobs in Dungeons nützlich, wo mitunter mehrere Feinde auf einem Haufen stehen. Der Schaden lässt jedoch etwas nach, wenn es nur gegen einen spezifischen Gegner geht.

Mit dem Beil macht ihr zudem nichts verkehrt, denn die Waffe schlägt schnell zu und bringt einen nützlichen Debuff auf Feinde, mit dem ihr die Rüstung reduziert. Davon profitiert ihr sowohl im Solo-Spiel als auch in der Gruppe.

Am besten kombiniert ihr eine Nah- und eine Fernkampfwaffe miteinander, um den stärksten Effekt in der offenen Welt zu bekommen. In Dungeons kann sich auch ein reines Build aus Nahkampf-Waffen anbieten.

Für Neueinsteiger empfehlen wir neben der Kombo aus Beil und Bogen auch noch diese Builds:

New World: 3 Builds für Einsteiger, die ideal fürs PvE und Leveln sind

Warum landet nichts im C-Tier? In der offenen Welt kann grundsätzlich jede Waffe gut funktionieren und da die Mobs sich teilweise noch etwas dumm anstellen, können auch langsame Waffen wie die Streitaxt oder die Muskete nützlich sein.

Der Lebensstab landet übrigens nur deshalb im A-Tier, weil er in der offenen Welt keinen so großen Nutzen hat, außer das Leben für Anfänger etwas leichter zu gestalten. In Dungeons wiederum ist ein Heiler extrem nützlich und die Waffe würde sogar im S-Tier landen.

Die besten Waffen im PvP

Tier Waffen S-Tier Feuerstab

Lebensstab

Muskete

Speer A-Tier Beil

Eisstulpen

Kriegshammer

Rapier

Schwert und Schild B-Tier Bogen C-Tier Streitaxt

Was macht die Waffen im S-Tier so stark?

Der Feuerstab bringt ähnlich wie im PvE starken Schaden mit sich und kann dazu genutzt werden, um Feinde von den Mauern zu holen oder die Mauer mit viel Schaden zu attackieren. Am besten lässt sich die Waffe mit den Eisstulpen kombinieren, da beide von Magie profitieren und die Handschuhe noch einen Slow-Effekt mit sich bringen.

Der Lebensstab ist die einzige Waffe, die viel Heilung für die Gruppe mit sich bringt. Gerade in den Kämpfen um Festungen und im Außenpostenansturm sind Spieler, die einen Lebensstab mit sich führen, Goldwert. Am besten kombiniert ihr die Waffe mit den Eisstulpen, um allgemein weiteren Support für die Gruppe zu bringen und Mana zu bekommen. Auch mit dem Feuerstab oder Schwert und Schild harmoniert der Stab.

Die Muskete wiederum sorgt für extrem viel Schaden auf große Distanz. Das macht sie in allen Modi nützlich, vor allem wenn ihr von Festungen herab auf eure Feinde schießt.

Der Speer bringt viel CC mit sich und eignet sich entsprechend gut im PvP. Eine beliebte Waffen-Kombo ist Speer + Muskete, mit der ihr in allen PvP-Bereichen eine gute Figur machen solltet.

Wer übrigens starke PvP-Builds mit Erklärungen sucht, wird hier fündig: New World: 3 starke PvP-Builds, die ihr unbedingt ausprobieren solltet.

Warum ist das Rapier nicht im S-Tier? Das Rapier ist eine starke Duell-Waffe, mit der ihr vor allem im Eins-gegen-Eins einen guten Eindruck hinterlasst. Sie eignet sich hervorragend für Duelle in der offenen Welt, vor allem kombiniert mit einer Fernkampfwaffe wie Bogen oder Muskete.

In den instanziierten PvP-Inhalten ist sie etwas zu schwach, weil sie keinen CC und wenig für die Gruppe mit sich bringt.

Ein ähnliches Schicksal erlebt auch der Bogen, der zwar auf Distanz Schaden verursachen kann, aber nicht so effektiv wie die Muskete. Über das DoT-Build lässt sich der Bogen gut in Duellen verwenden, doch in den instanziierten Inhalten ist die Waffe eher schwach.

Warum landet die Streitaxt im C-Tier? Die Streitaxt hat ein interessantes Set an Fertigkeiten, mit denen viel Schaden verursacht werden kann. Doch die Waffe ist langsam und sehr berechenbar. Trotz der Möglichkeit einen Feind heranzuziehen, überzeugt sie im PvP noch nicht so richtig.

Welche Waffen findet ihr in New World derzeit am stärksten? Und welche am schwächsten? Schreibt es gerne in die Kommentare.