Im MMO New World läuft derzeit das Preview-Event und viele nutzen die Zeit bereits, um ihre Charaktere zu leveln und auszurüsten. In diesem Guide möchten wir euch verraten, wie ihr schnell auf das maximale Level 60 kommt und das theoretisch auch noch während der Preview.

Wie levelt man in New World? In New World erstellt ihr euch einen Charakter und erledigt mit diesem Quests oder besiegt Monster. Dafür gibt es Erfahrungspunkte. Diese müsst ihr Sammeln, um von Stufe 1 auf maximal Stufe 60 zu kommen.

Dabei gibt es einige Tricks, mit denen ihr mehr Erfahrungspunkte verdienen könnt:

Grundsätzlich erhaltet ihr 10% mehr XP, wenn ihr PvP aktiv habt.

In den Siedlungen gibt es ein Fraktions-Board, an dem ihr Missionen annehmen könnt. Auch hier geben die PvP-Missionen mehr Erfahrungspunkte.

Wenn ihr Fraktionsquests erledigt, nehmt die, die den kürzesten Laufweg haben, um Zeit zu sparen.

Auf euren Abenteuern levelt ihr die Gebiete nach oben. Wählt dort die Boni für zusätzliche XP (wenn vorhanden) oder für mehr Ruf, um schneller neue Boni zu bekommen.

Zudem gibt es einen „Ausgeruht“-Bonus, wenn man länger nicht online war.

Der schnellste Weg jedoch, um Stufe 60 zu erreichen, ist mit dem Farmen von Welt-Events, den sogenannten „Breschen der Verderbnis“, und dem Spielen in einer Gruppe verbunden.

Die Bresche ist eines der Welt-Events rund um die Corrupted.

Was sind Breschen? Bei den Breschen handelt es sich um Welt-Events, in denen die Corrupted die Spieler attackieren. Sie sind jedoch auf Gruppen von mindestens 5 oder sogar mehr Spielern ausgelegt. Ihr erkennt sie an den roten Symbolen auf der Karte.

Wer besonders schnell das Max-Level erreichen möchte, sollte als Gruppe starten und genau diese Events farmen. Darum geht es auch in diesem Guide, der sich an einem Power-Level-Dokument vom Spieler Kozz orientiert, das wir extra für diesen Artikel verwenden durften.

Power-Leveln von 1 bis 60 – So geht es

Was müsst ihr zuerst tun? Um diese Methode nutzen zu können, müsst ihr zuerst alle Quests bis zur Wahl der Fraktion (etwa zwischen Level 10 und 13) abschließen. Nachdem ihr eine Fraktion gewählt habt, kauft ihr beim Fraktionshändler einen Azoth-Stab.

Von diesem Punkt an levelt ihr nur noch über die Welt-Events. Diese tauchen in regelmäßigen Abständen auf und können nur als Gruppe erledigt werden. Am besten levelt ihr mit 5 bis 15 Spielern.

Wie geht man genau vor? Sobald ihr den Stab gekauft habt, erledigt ihr die Bresche der Verderbnis, die für Stufe 25 ausgelegt sind. Dort levelt ihr etwa bis Stufe 25.

Zuerst sucht ihr die Events der Stufe 25. Ihr findet sie in Erstes Licht, Intermesserriff oder Windkreis.

Ab Stufe 25 wiederum levelt ihr mit den Events, die für Stufe 35 ausgelegt sind und das, bis ihr etwa Level 35 erreicht habt.

Die Events ab Stufe 35 findet ihr in Intermesserriff oder im Osten von Immerfall.

Danach wechselt ihr auf die Events ab Stufe 45. Ihr geht dabei immer weiter in Richtung Norden.

Diese Events findet ihr zahlreich im Gebiet Große Spalte.

Sobald ihr Level 45 erreicht habt, wechselt ihr in die Bruchberge ganz im Norden. Dort könnt ihr theoretisch bis Level 60 weitermachen. Allerdings könnt ihr ab Stufe 50 auch an den PvE-Invasionen auf Festungen teilnehmen oder die instanzierten Arenen, in denen ihr einen Boss bekämpfen müsst, betreten.

Die Quests für diese Arena gibt es jedoch erst ab Stufe 57.

Wie lange dauert das Leveln? Wer in einer guten Gruppe unterwegs ist, schafft Level 1 bis 50 in etwa 25 Spielstunden. Mit diesem Level kann man bereits nahezu alle Inhalte von New World erleben. Wer das Max-Level von 60 erreichen will, muss nochmal etwas Zeit investieren.

Theoretisch ist es also noch möglich, bis zum Ende der Preview am 5. September um 9:00 Uhr das Max-Level zu erreichen. Dafür müsst ihr in den kommenden Tagen nur einige Spielstunden investieren.