New World bekommt 2024 seine zweite große Erweiterung Aeternum, die das Spiel auf PS5 und XBOX bringen soll. MeinMMO liefert alle Informationen zum Release des DLCs, den Inhalten und dem Preis.

Wann kommt die New World Erweiterung? Der Release von New World Aeternum ist am 15. Oktober 2024.

Auf welchen Konsolen erscheint es? New World Aeternum erscheint auf PS5 und XBOX Series X|S. Um auf der XBOX zu spielen, braucht ihr ein Game-Pass-Core-Abonnement. Um auf der PS5 zu spielen, braucht ihr ein PlayStation-Plus-Abonnement.

Was braucht man, um die neue Erweiterung zu spielen? Um die neue Erweiterung zu erhalten, braucht man New World, das Basis-Spiel und die erste Erweiterung „Rise of the Angry Earth“. Spieler, die beides bereits auf Steam besitzen, erhalten am 15. Oktober ein kostenloses Upgrade ihrer Edition zum neuen DLC.

Spieler auf PS5 und XBOX Series X|S können New World Aeternum einfach im Shop erwerben.

Gibt es schon eine Map? Nein, bislang gibt es keine Map der neuen Erweiterung.

New World Aeternum hat einen neuen Trailer, den ihr hier sehen könnt:

New World Aeternum: Inhalte, Kosten und Zusammenspielen

Welche neuen Inhalte stecken in der Erweiterung? Der neue DLC für New World will das MMORPG mehr zum Action-RPG wandeln. Mit dem Update soll das Gameplay und das User-Interface für die Konsole angepasst und verbessert werden. Das Kampfsystem soll dabei deutlich actionreicher ausfallen und auch Controller sollen fortan unterstützt werden.

An neuen Inhalten gibt es erstmals einen 10-Spieler Raid, ein schnelleres Level-System sowie Solo-Prüfungen im Endgame. Neue Charakter-Archetypen und eine umfangreiche PvP-Zone sollen in der Erweiterung enthalten sein. Für Story-Fans gibt es ein neues Dialog-System und eine verbesserte Story.

Was soll die Erweiterung kosten? Für Spieler auf Steam ist die Erweiterung kostenlos, wenn sie bereits das Basis-Spiel New World und den letzten DLC „Rise of the Angry Earth“ besitzen.

Für Spieler auf PS5 und XBOX Series X|S kostet die Erweiterung 59,99 € in der Standard-Edition und 79,99 € in der Deluxe Edition.

Was ist in der Deluxe Edition enthalten? In der Deluxe Edition ist New World Aeternum, das Bären-Reittier „Corrupted Mauler“ und der Rüstungs-Skin „Verderbte Seele“ enthalten. Alle Vorbesteller erhalten zusätzlich das „Azoth Stalker“-Wolfsreittier.

Kann man New World Aeternum zusammen spielen? Ja, ihr könnt den neuen DLC auf PS5, XBOX Series X|S und PC zusammen spielen. Alle Charaktere können auf den gleichen Servern sein und Crossplay ist möglich.

Kann ich meinen Charakter von Steam auf PS5 oder XBOX spielen? Nein, eure Charaktere, die ihr auf einer Plattform erstellt habt, sind an diese Plattform gebunden. Ihr könnt also nicht euren Steam-Charakter auf die PS5 umziehen, oder umgekehrt. Ein Transfer des Charakters ist nicht möglich.

Wer New World auf der Konsole noch vor der Veröffentlichung vorbestellt, erhält das „Azoth Stalker"-Wolfsreittier gratis. Für PC-Spieler reicht ein Login bis zum Start der neuen Erweiterung auf einem Charakter.