MMO oder nicht? Während New World seinen Platz sucht, haben PS5 und Xbox Grund zum Feiern

Mit New World: Aeternum soll das MMORPG von Amazon Games im Oktober 2024 auch für PS5 und Xbox Series erscheinen. Während sich viele PC-Spieler derzeit über die Ankündigung ärgern, dürfen sich Konsolen-Besitzer aus der Sicht von MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz über eine spannende Alternative zu FFXIV und Elder Scrolls Online freuen.

Am 15. Oktober 2024 kommt New World mit der neuen Version Aeternum auf Xbox Series und PlayStation 5 raus. Mit meiner Einschätzung vom 4. Juni 2024 lag ich also goldrichtig. Wie viele andere hat aber auch mich überrascht, wie klar die Entwickler von Amazon Games in ihrer Ankündigung den MMORPG-Begriff vermeiden.

Laut MeinMMO-Autor Nico Hernes war das bereits bei einer Presse-Präsentation im Zuge des Summer Games Fests der Fall. Aber auch in der offiziellen FAQ steht (via Amazon Games): „New World: Aeternum ist ein Open-World-Action-RPG.“

Die PC-Community tobt

Dass ein durchaus großer Teil der Community von New World enttäuscht von der Ankündigung sowie der Neuausrichtung ist, darüber hatte MeinMMO gestern, am 10. Juni 2024 berichtet. Von 3.204 Rezensionen aus den vergangenen 30 Tagen sind nur zehn Prozent positiv. Das nennt man wohl „Review-Bombing“.

Auch auf Reddit und im offiziellen Discord-Kanal wird diese Ankündigung heiß diskutiert. Viele PC-Spieler hätten es viel lieber gesehen, wenn sich Amazon Games voll darauf konzentrieren würde, bestehende Baustellen zu beheben und neue Inhalte für die bestehende Community zu entwickeln.

Zudem verunsichert dieses neue Label vom Open-World-Action-RPG. Hier haben die Entwickler jedoch bereits klargestellt, dass die neue Aeternum-Version aus dem Oktober zum selben Genre gehören wird wie New World heute. Das Spiel hätte sich noch nie perfekt in eine Genre-Kategorie fest einsortieren lassen, so die Erklärung von Amazon Games.

Wer schreibt hier? Karsten Scholz ist der MMORPG-Experte von MeinMMO. Er befasst sich seit 15 Jahren fast täglich mit dem besten Genre der Welt. Den privaten Erstkontakt gab’s 2005. Seitdem hat er in verschiedenen Online-Rollenspielen mehrere Jahre Spielzeit angehäuft und fast jeden relevanten Genre-Vertreter der vergangenen knapp zwei Dekaden zumindest eine Weile gespielt.



An New World begeisterte ihn zum Launch vor allem das ungewöhnliche Setting sowie die audiovisuelle Qualität der Spielwelt. Die generischen Themenpark-Inhalte, die das Team von Amazon Games in viel zu kurzer Zeit zusammengeschustert hatte, vertrieben ihn jedoch irgendwann wieder aus Aeternum.

Neues MMO-Futter für Konsolen

Ich kann die Kritik aus der Community dennoch absolut nachvollziehen. Speziell die Kommunikation war … ausbaufähig. Gleichzeitig freue ich mich aber darüber, dass es für PS5 und Xbox Series bald eine neue, potenziell spaßige Alternative für MMO-Fans geben wird. Wie mau dort das Angebot derzeit ist, zeigt unsere Top 5 der besten MMORPGs für PlayStation und Xbox.

Dort finden sich neben Elder Scrolls Online, Final Fantasy XIV und Black Desert eben auch Neverwinter und DC Universe Online. Alles okaye bis sehr gute Spiele, aber sie haben halt auch alle bereits mindestens zehn Jahre auf dem Buckel – und spielen sich teils auf dem PC deutlich besser.

Das Kampfsystem von New World ist hingegen wie für den Controller gemacht. Umso mehr, wenn die Entwickler – wie angekündigt – Steuerung und User-Interface noch einmal für die Konsolen optimieren. Dazu kommen die weiteren Verbesserungen, die Amazon Games für Aeternum vorgestellt hat:

Der erste 10-Spieler-Raid

Umfangreiche PvP-Zone

Solo-Prüfungen im Endgame

Charakter-Archetypen

Neues Dialogsystem und neue Zwischensequenzen

Verbesserte Story

Verbessertes Leveling-System

Charaktere sollen endlich schwimmen können

Vergessen darf man auch nicht das neue Splitter-System für die Server von New World, durch das mehr Aeternum-Helden spielen können, statt frustriert in Warteschlangen festzuhängen. Mit all diesen Verbesserungen im Gepäck hab’ ich tatsächlich große Lust, New World ab Oktober eine neue Chance zu geben und Aeternum von meiner gemütlichen Couch aus unsicher zu machen.

Und wenn es nicht nur mir so geht, dann könnten sich die Server von New World in einigen Monaten so belebt anfühlen, dass auch alle PC-Spieler davon profitieren (die natürlich auch etwas von den oben aufgelisteten Neuerungen haben) – mit Blick auf PvP, Gruppenherausforderungen und frisches Blut für die eigene Gilde.

Eine größere Zahl an aktiven Spielern, die Geld in die Kasse spülen, liefert Amazon Games wiederum gute Gründe, um in Zukunft noch mehr in New World zu investieren, was Content-Updates und Erweiterungen angeht – auch das wäre eine positive Entwicklung für alle PC-Spieler, die sich gerade ärgern.

Weiterhin nur auf die PC-Version zu setzen, hätte das MMORPG aus meiner Sicht indes in absehbarer Zeit gekillt. Wie seht ihr das: Kritisiert ihr den neuen Weg von New World oder hofft ihr darauf, dass das Spiel noch zum Hit werden kann? Mehr Infos zu Aeternum findet ihr hier: Amazon drückt den Reset-Knopf: Aus New World wird ein Action-RPG – Auch für PS5 und Xbox