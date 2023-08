New World schafft mit der neuen Erweiterung endlich das nervigste Feature des ganzen Spiels ab

Im Oktober erscheint mit Rise of the Angry Earth die erste Erweiterung für New World. Diese bringt nicht nur viele neue Inhalte, sondern auch eine wichtige Änderung an der Ausrüstung. Dieser Punkt hat MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch schon mehrfach zum Verzweifeln gebracht.

Was ist die wichtige Änderung? New World entfernt Kreaturenbann- und Kreaturenschutz-Effekte auf der Ausrüstung. Dabei handelt es sich um Stats, die nur bei einem bestimmten Mob-Typ funktionieren:

Bei den Schutz-Effekten wird der einkommende Schaden etwa von Menschen, Angry Earth, Verlorenen oder Verderbten reduziert – im Bestfall um bis zu 4,8 % pro Rüstungsteil.

Bei den Bann-Effekten wird der Schaden gegen bestimmte Kreaturen um bis zu 14 % erhöht.

Diese besonderen Perks auf der Ausrüstung sorgten bisher dafür, dass man für jedes Dungeon ein eigenes Set gebaut hat, um das Maximale aus seinen Werten rausholen zu können. Wer dann noch zwei Rollen erfüllt – etwa Tank und DD – muss schon 12 verschiedene Ausrüstungssets mit sich herumtragen.

Das wiederum war mit viel Grind verbunden und hat mich tierisch genervt. Dadurch habe ich in manchen Dungeons einen sehr hohen Wert in den Mutationen erreicht, während ich in anderen einfach nur die unteren Stufen laufen kann. Dort ist dann meine Ausrüstung nicht gut genug.

Doch damit ist am 3. Oktober endlich Schluss. Na ja, zumindest zu einem großen Teil.

Mehr Schaden für Waffentypen statt Fokus auf die Gegner

Wie ersetzt New World das System? Anstelle des zusätzlichen Schadens gegen Mob-Typen könnt ihr nun gezielt den Damage von Magie- oder Fernkampf-Waffen verstärken. Das beutetet, dass ihr wohl nur noch drei verschiedene Sets brauchen werdet – eins für Nahkampf, eins für Fernkampf und eins für Magie, wobei die Waffen teilweise ohnehin unterschiedliche Attribute benötigen.

Die defensiven Schutz-Effekte wiederum werden ersatzlos gestrichen. Stattdessen werden einige offensive Fähigkeiten der Gegner überarbeitet, um den Nachteil auszugleichen.

Was ändert sich durch die Erweiterung noch? Rise of the Angry Earth bringt etliche Features, darunter eine Erhöhung des Level-Caps, eine neue Ausrüstungsstufe, ein überarbeitetes Gebiet, die neue Waffe Schlegel und die Reittiere.

Eine Übersicht über alle Änderungen findet ihr hier: New World – Rise of the Angry Earth: Alles zu Inhalten, Release und Mounts.