Ich habe in New World gerade so viel Spaß wie lange nicht mehr und der Battle Pass ist schuld

New World bietet seit knapp zwei Wochen einen Battle Pass an. Dieser ist umstritten, weil in der Premium-Version einige nützliche Materialien und Gegenstände enthalten sind. MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch feiert den Pass jedoch sehr – was jedoch weniger an den Belohnungen als mehr an den Aufgaben liegt.

New World gehört seit seinem Release im September 2021 zu meinen absoluten Lieblings-MMORPGs. Vor allem die Spielwelt, das Worldbuilding und das Kampfsystem haben mich in ihren Bann gezogen.

Doch es gab immer wieder Phasen, in denen ich eine längere Pause eingelegt oder mir bestimmte Updates nicht angeschaut habe.

Doch jeden einzelnen Inhalt, den ich verpasst oder ignoriert habe, hole ich gerade mit dem neuen Battle Pass nach, der Anfang April veröffentlicht wurde. Denn dank des Aktivitäten-Boards habe ich endlich Gründe, auch mal Orte zu erkunden, die abseits der Hauptaktivitäten im Spiel liegen.

Wer spricht hier? Alex ist der MMORPG-Experte von MeinMMO und begleitet New World schon seit der Alpha, als es noch stärker einem Survival-Game glich. Inzwischen hat er über 1.000 Spielstunden gesammelt und loggt sich regelmäßig ein. Vor allem seit dem Update am 4. April.

Varangianische Ritter, versteckte Gemälde und Musikinstrumente

Eine Neuerung, die ich zu Release ignoriert und dann fast vergessen hatte, waren die Varangianischen Ritter. Die hatten ihren ersten Auftritt schon wenige Monate nach Release und sollten die Gegnervielfalt erhöhen. Doch bis auf eine Quest gab es einfach nichts, was mit diesen Gegnern zu tun hatte. Also sah ich auch keinen Grund, ihre neuen Lager zu erkunden.

Mit dem Battle Pass sieht das nun ganz anders aus. So musste ich schon mehrfach benannte Varangianische Ritter besiegen, die sich teilweise in den Lagern an versteckten Orten aufhalten. Oder ich musste entsprechende Feinde auf Stufe 60 finden und töten.

So habe ich Lager und Orte entdeckt, an denen ich vorher noch nie gewesen bin.

New World bietet zwei Wege für den Fortschritt: Die Aktivitäten, die man ständig machen kann, und spezifische Saison-Herausforderungen, die man nur einmal abschließen kann.

Eine weitere Aufgabe im Battle Pass erwartet von mir, dass ich ein verstecktes Gemälde finde. “Was zur Hölle sind versteckte Gemälde?”, war mein erster Gedanke. Doch dann war mein Interesse geweckt und ich habe gleich alle Gemälde, die nach dem Release ins Spiel implementiert wurden, gesucht und einen Guide daraus gemacht.

Doch da hört es noch lange nicht auf:

Ich habe angefangen, gute Spots zum Sammeln von T5-Materialien zu suchen. Die waren oftmals so günstig, dass ich sie fürs Crafting lieber gekauft als selbst abgebaut habe. Doch nun habe ich die konkrete Aufgabe, sie abzubauen.

Ich erledige wieder viel mehr PvP-Fraktionsmissionen und spiele häufiger PvP-Matches, weil sie mir Fortschritte für den Battle Pass geben.

Ich laufe alte Dungeons, die ich schon dutzende Male gesehen habe.

Selbst die Musikinstrumente, die ich aufgrund meines langen Urlaubs im Sommer komplett ignoriert habe, musste ich vermehrt einsetzen. Und inzwischen macht es mir sogar Spaß, in Immerfall das ein oder andere Liedchen zu trällern.

Kurzum: Durch den Battle Pass habe ich an New World so viel Spaß, wie seit dem Release nicht mehr. Ich entdeckte wieder neue Inhalte und sammle Belohnungen für Dinge, die sich bisher nicht belohnend angefühlt haben.

Der neue Battle Pass ist bei Weitem nicht perfekt und ich verstehe jeden, der einzelne Belohnungen kritisiert. Doch für mich ist er ein voller Erfolg, weil er einfach so viele alte Inhalte wiederbelebt und mir wieder eine Aufgabe gibt, nachdem ich meine Ausrüstung so gut es geht perfektioniert habe.

Tatsächlich hoffe ich sogar, dass es auch in Zukunft weitere Anreize geben wird, um alte Karten und Inhalte wieder relevant zu machen. Denn gerade bei Themepark-Spielen sind die Gamer mit dem Content in der Regel viel schneller durch, als Entwickler neuen produzieren können.

Wie ist eure Erfahrung mit dem Battle Pass von New World? Habt ihr auch so Spaß oder ignoriert ihr ihn?

Für 2023 stehen übrigens zwei weitere große Updates sowie die erste Erweiterung im Herbst an. Mehr dazu erfahrt ihr in dieser Übersicht:

