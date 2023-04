New World bringt heute das erste große Update 2023 – Lohnt sich die Rückkehr?

Heute, am 4. April, erscheint in New World der Patch “Kameradschaft und Feuer”. Dieser bringt nicht nur die Seasons, sondern auch viel neuen Content und einige wichtige Balance-Anpassungen. Wer mit einer Rückkehr zum MMORPG liebäugelt, findet jetzt einige gute Anreize.

Was sind die Highlights des Updates? Die größte Neuerung im Update ist der Season-Pass. Dieser erscheint in einer kostenlosen und kostenpflichtigen Variante und enthält Skins, Materialien und Booster.

Zum Füllen des Passes könnt ihr unterschiedlichste Aufgaben erledigen, darunter spezielle Saison-Herausforderungen, aber auch Fraktionssmissionen, Stadtquests, Dungeons, PvP und eine Stempelkarte, die verschiedene tägliche Aufgaben enthält.

Ebenfalls im Patch enthalten sind:

Neue Story-Quests rund um eine Truppe von Söldnern mit dem Namen “Silberkrähen”.

Die neue Expedition Empyreum-Schmiede für Spieler auf Stufe 60.

Die neue Mechanik “Ausrüstungsset-Lager”, über die ihr mit nur einem Klick zwischen Ausrüstungssets hin und her wechseln könnt.

Eine neue Herzjuwelfähigkeit. Der “Feuersturm” erzeugt einen Tornado, der mehreren Zielen auf seinem Weg Schaden zufügt.

Die Überarbeitung der Hauptgeschichte für die Gebiete Webermoor und Lichtholz. Diese wird mit neuen Inhalten und Überraschungen versehen, bekommt mehr Dialoge und wird insgesamt verständlicher.

Wichtige Balance-Änderungen an Fernkampf-Waffen. Diese sollen im PvE endlich nützlich werden, etwa durch einen erhöhten Schadens-Boost.

Wann erscheint das Update? Der neue Patch wird am 4. April um 14:00 Uhr aufgespielt. Die Server-Downtime soll etwa zwei Stunden betragen. Um 16:00 Uhr sollten die Wartungsarbeiten also vorüber sein.

Bis dahin könnt ihr euch dieses Entwickler-Video zum neuen Update (auf Englisch) anschauen:

Neues Update belebt viel alten Content wieder

Was macht das Update so interessant? Durch die neuen Seasons werden viele alte Inhalte “wiederbelebt”. So muss man für den Pass Aufgaben erledigen, die gerade für Veteranen keine große Rolle mehr gespielt haben, etwa Fraktionsmissionen oder Stadtquests. In den täglichen Aufgaben auf der Stempelkarte sind ebenfalls Aufgaben in den alten Gebieten enthalten.

Auch die Überarbeitungen an den Gebieten Webermoor und Lichtholz sind interessant. Diese Anpassungen gab es bereits für die Story von Level 1 bis 25. Im Fresh Start haben wir sie ausprobiert und wurden positiv überrascht. Die Cutscenes, das Einweben der Bösewichtin Isabell, die Überarbeitung der Quests zum Fraktionsbeitritt samt eigenen Lagern und die Anpassungen der Laufwege sind sehr gelungen.

New World fühlte sich nach den Anpassungen viel mehr nach einem Story-MMORPG an. Es lohnt sich sogar, mit einem neuen Charakter komplett von vorn anzufangen, da auch der Level-Prozess insgesamt viel schneller vonstattengeht.

Was hat es mit der Balance auf sich? Ein großes Problem waren zuletzt die Fernkampf- und die Magie-Waffen im PvE. Bei den besten Builds für Dungeons dominieren Großschwert, Beil, Streitaxt und Speer. Darum haben die Entwickler einige Anpassungen vorgenommen:

Die Bannkraft (spezielle Skalierung gegen Gegnertypen) wurde bei Fernkampf-Waffen erhöht (um 10 % mehr als bei Nahkampf-Waffen).

Leichte Angriffe bei Magie-Waffen verbrauchen kein Mana mehr.

Der Feuerstab wurde komplett überarbeitet.

Bei den Mutatoren wurden spezielle Effekte, die Elementarschaden reduziert haben, entfernt.

Einige Fähigkeiten der Magie- und Fernkampfwaffen können nun provozieren, was den Tanks mehr Spielraum bei der Waffenwahl bieten soll.

Auch an der Balance im PvP wurde geschraubt. Vor allem der Schaden von Fertigkeiten, die auch Crowd Control enthalten, wurde massiv reduziert. Das sollte PvP-Inhalte wie den Außenpostensturm wieder spaßiger machen.

New World Guides: Alle Tipps, Tricks und Builds in der Übersicht

Was bringt das Ausrüstungslager? Eine große Neuerung im Update ist auch das Ausrüstungslager. Wer gerade in den Mutationen sehr aktiv ist, wird mehrere Rüstungssets auf seinem Charakter besitzen. Diese können künftig in ein spezielles Lager gepackt und mit einem Klick gewechselt werden.

Zu Beginn gibt es jedoch nur zwei Lagerslots kostenlos. Weitere 8 Lagerslots können für echtes Geld gekauft werden.

Mit dieser Änderung wird jedoch das Inventar endlich ordentlicher.

Was sagt ihr zum ersten großen Patch im neuen Jahr? Macht das Update New World für euch wieder interessanter oder seid ihr inzwischen weitergezogen?

Für 2023 stehen übrigens zwei weitere große Updates sowie die erste Erweiterung im Herbst an. Mehr dazu erfahrt ihr in dieser Übersicht:

MMORPG New World bringt 2023 neue Seasons, eine Erweiterung und Mounts – Klingt absolut großartig