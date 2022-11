Ich habe New World nochmal ganz von vorn gespielt – Macht richtig Spaß, aber 3 Änderungen nerven

In New World fand am 2. November der Fresh Start statt. MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch war mittendrin und hat zum ersten Mal seit Dezember 2021 einen neuen Charakter gelevelt. Der Einstieg hat ihn aufgrund der vielen Änderungen beeindruckt, aber auch jetzt gibt es noch Probleme.

New World hat in den letzten 12 Monaten viele Anpassungen am Einstieg vorgenommen. Doch solche Anpassungen übersieht man als Veteran schnell, obwohl genau diese so wichtig sind. Wenn ein MMORPG in den ersten Stunden nicht überzeugen kann, springen viele Spieler bereits wieder ab, ohne je das Endgame gesehen zu haben.

Passend zum Fresh Start habe ich also einen neuen Charakter gelevelt, mich in Warteschlangen gestellt und mir die Änderungen genauer angesehen. Und vieles davon gefällt mir richtig gut.

Der Einstieg ist viel geschmeidiger, die Laufwege wurden reduziert und die Story mit Cutscenes versehen. Zudem flüstert mir eine Isabella ständig in mein Ohr und erklärt mir, warum meine Mission scheitern wird und die Verderbten die Welt beherrschen werden. Atmosphärisch hat New World unheimlich viel dazu gewonnen.

Doch leider hat Amazon es mit einigen Anpassungen übertrieben oder einige wichtige Probleme übersehen. Der größte Knackpunkt für mich: die Level-Geschwindigkeit.

Wer spricht hier? Alexander Leitsch ist der MMORPG-Experte auf MeinMMO und begleitet New World bereits seit der Alpha. Insgesamt kommt er auf über 850 Spielstunden und er hat bereits dutzende Guides zum Spiel verfasst.

Der Einstieg ist kurz und abwechslungsreich

Nach der Charaktererstellung und dem kurzen Tutorial lande ich in New World noch immer an den gleichen drei Stränden in der Spielwelt. Allerdings ist die Quest-Führung dort stark überarbeitet worden. So laufe ich nicht ständig in das gleiche Lager zurück, sondern treffe die NPCs zum Abgeben und Annehmen der Quests immer in meiner Nähe. Das spart Zeit und fühlt sich gut an.

Auch die Zahl der Quests im Startgebiet wurde reduziert, dafür im Gegenzug die Zahl der Erfahrungspunkte erhöht.

Alles wirkt gradliniger, strukturierter und durchdachter. Zudem wurden die Respawn-Zeiten der Mobs reduziert, sodass unnötige Wartezeiten wegfallen. Das macht den Einstieg direkt um Welten besser.

Ein kleines Highlight sind die vielen Waffen, die im Startgebiet verteilt liegen oder als Belohnungen für Quests mitgegeben werden. So kann ich schon mit Level 3 jede Waffe aus New World testen und mich dann auf meinen favorisierten Spielstil festlegen. Bei meinem ersten Charakter 2021 hatte ich eigentlich nur Schwert, Bogen und Lebensstab zur Auswahl.

Für die Hauptgeschichte haben sich die Entwickler auch etwas Neues überlegt. Immer wieder färbt sich mein Bildschirm rot und eine Stimme teilt mir mit, dass meine gesamte Mission zum Scheitern verurteilt ist. Die Verderbten wären zu stark, ich zu schwach und ohnehin siegt immer das Böse.

Diese Stimme gehört Isabella, Anführerin der Verderbten und Endgegner des Dungeons Herz der Stürme.

Ergänzt wird dieses Flüstern mit einer Cutscene etwa auf Level 6. Cutscenes gab es zuvor in New World nur in einigen Endgame-Inhalten, jetzt gibt es sie auch schon vereinzelt in den Quests der ersten 25 Level.

Der Fresh Start wurde von vielen Spielern genutzt, wie die Quests zum Bau des ersten Lagerfeuers zeigt.

Eine weitere positive Überarbeitung bekamen die drei Fraktionen im Spiel. Diese haben jetzt ein eigenes Hauptquartier samt Schnellreise-Punkt. Zudem gibt es neue Quests, bei denen man sich für die Fraktion beweisen muss.

Wer möchte, kann auch die Quests aller drei Fraktionen machen und sich erst am Ende auf eine festlegen. Das gibt zusätzliche Erfahrungspunkte, wobei ich diese nie benötigt habe. Denn New World hat mehr Nebenquests pro Gebiet als nötig, sodass ich ständig einer neuen Aufgabe hinterherlaufen kann.

Hinzu kommen etliche Änderungen, die das gesamte Spielgefühl besser machen, darunter zusätzliche Schnellreisepunkte, weniger Reisekosten, schnelleres Laufen auf den Wegen und vieles mehr. Wer sich nur für die Anpassungen interessiert, findet hier eine Übersicht dazu:

New World erreicht auf Steam höchste Spielerzahl seit Februar – Lohnt es sich endlich?

Problem Nummer 1: Die Level-Geschwindigkeit

Doch genau bei den Quests – oder eher bei den dazugehörigen Erfahrungspunkten – liegt mein erster und mit Abstand größter Kritikpunkt. Man levelt einfach viel zu schnell.

Im Grunde muss man nur der Hauptgeschichte folgen und aus Versehen ein paar Nebenquests machen und man erreicht in unter 10 Spielstunden Level 40. Der erste Spieler erreichte Level 60 bereits nach 18 Stunden.

Zu Release war die Level-Phase sehr zäh, doch jetzt, wo die Story mehr Liebe bekommen hat und man sich viel stärker mit den Quests identifiziert, wirkt es einfach zu gehetzt.

So richtig bemerkt habe ich dies beim Beitritt zu den Fraktionen. Während ich zu Release bereits mit Level 9 einer Fraktion beigetreten bin, sind die Quests nun für Charakter der Stufe 17 ausgelegt. Die Spielzeit bis dahin bleibt aber identisch.

Der ein oder andere wird sich freuen, dass die Level-Zeit so schnell vorbei ist, ich jedoch sehe es kritisch, weil viele Spieler mit wenig Erfahrung, geringem Crafting-Level und teilweise schlechter Ausrüstung versuchen, direkt in die Endgame-Dungeons zu strömen.

Problem Nummer 2: Alles ist zu leicht

Meine ersten Stunden in der Alpha von New World waren brutal. Alles erinnerte mehr an ein Survival-Game, ich musste ständig ausweichen und bin schon in den ersten Leveln mehrfach gestorben. Zu Release gab es bereits etliche Anpassungen, aber noch immer wurde man ständig von Gegnern zurückgeworfen oder musste aktiv ausweichen.

Zum Fresh Start fühlte sich alles irgendwie leicht an. Das mag zum einen auch an meiner Erfahrung liegen, aber auch komplett neue Spieler bestätigten mir dieses Gefühl. Bis Level 40 bin ich kein einziges Mal gestorben und nur bei Bossen habe ich wirklich drauf geachtet, den Angriffen auszuweichen.

Zwar kommt New World damit auch neuen Spielern entgegen, aber im Laufe der Quests sollte der Schwierigkeitsgrad irgendwann anziehen. Doch bisher fühlt es sich eher nach Kindergarten als nach einem gefährlichen MMORPG an.

Das Problem macht derzeit sogar im Forum die Runde. Dort beschweren sich Spieler, dass der Content auf Level 60 plötzlich viel zu schwer sei und sie sich zu schwach fühlen.

Problem Nummer 3: Nicht gefixte und neue Bugs

Der Start von New World war geplagt von Warteschlangen, Bugs und Exploits. Der Fresh Start verlief deutlich ruhiger, neue Server wurden schneller geöffnet und bisher gab es auch keinen Exploit, der die Wirtschaft zerstört.

Bugs gibt es aber dennoch. Viele Spieler kämpften etwa mit Fehlermeldungen wie „Unable to Login“ oder wurden hin und wieder mit einem Blackscreen aus dem Spiel geworfen. Zudem gibt es ein Problem mit der Anzeige von Buffs und Debuffs, die bei manchen Spielern einfach nicht funktioniert.

Einige Nutzer beschweren sich zudem über Bugs beim Crafting, die mit Patch 1.7.1 aufgespielt wurden. So setzen sich etwa die 24-Stunden-Cooldowns nicht korrekt zurück.

Hinzu kommen viele kleine Probleme:

Ich selbst konnte über mehrere Tage die Erfolge im Interface nicht sehen, weil es einen visuellen Bug gab.

Manche Rohstoffe lassen sich nicht korrekt abbauen.

Die Quests der anderen Fraktionen verschwinden nicht aus dem Questlog, wenn man sich einer Fraktion anschließt. Das ist zwar kein Problem, das das Gameplay einschränkt, nervt aber beim Blick auf die Karte.

So sieht mein Erfolgs-Interface derzeit aus.

New World ist heute viel besser, bleibt aber New World

Die Liste der Änderungen am Einstieg von New World ist lang und die meisten dieser Anpassungen sind gelungen. Wer das MMORPG etwa wegen langweiliger Quests, fehlender Story und wirtschaftlichen Exploits verlassen hat, sollte über eine Rückkehr nachdenken. Auch bei der Gegner-Vielfalt haben die Entwickler inzwischen nachgelegt. Aber New World bleibt sich selbst treu – bei allen guten und schlechten Dingen. Längst ist nicht alles perfekt, wie man am Schwierigkeitsgrad oder der Level-Geschwindigkeit sieht. Auch spielt der Grind noch immer eine große Rolle und das Kampfsystem wurde zwar flüssiger gemacht, besteht aber noch immer aus den gleichen Grundlagen. Wer das nicht mag, braucht auch 2022 nicht wieder anzufangen. Insgesamt jedoch hat sich New World über die letzten 13 Monate stark weiterentwickelt. Das honorieren die Spieler. Auf Steam spielen derzeit so viele, wie zuletzt im Dezember 2021. Auch die Zukunft klingt auf dem Papier bereits sehr gut. Für mich gehört New World deshalb zu den derzeit besten MMORPGs auf dem Markt und gerade der Neueinstieg und das neue Gebiet Brimstone Sands machen mir gerade richtig viel Spaß. Alexander Leitsch MMORPG-Experte bei MeinMMO

2023 soll es weitere Updates für New World geben. Schon jetzt wurden ein Raidboss, neue Waffen, neue Dungeons und sogar ein neuer Crafting-Skill angekündigt. Zudem sollen Leaderbords für das PvP und Reittiere kommen. Mehr dazu hier:

New World teilt erste Roadmap für 2023 – Kündigt Raidboss und neue Crafting-Skills an